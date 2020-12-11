24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقوق الإنسان في الإسلام .. ذكرى بوطالب تستحضر الأسس البانية (5.00)

  2. العثماني: الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بخصوص التلقيح (5.00)

  3. التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة (5.00)

  4. أخنوش: فتح أمريكا لقنصلية بالداخلة ينهض بتنمية الأقاليم الجنوبية (5.00)

  5. رصيف الصحافة: تكلفة اللقاح ضد "كورونا" تتجاوز 25 مليار درهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3035 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3035 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3035 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3035 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 394564 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3766505 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6542 حالة.

وتم التأكد من 3887 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 349821.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - شكربكربن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:19
لا مناص من حجر صحي شامل يعيد الوضعية الى سابق عهدها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-46
2 - دريس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:36
اللهم أرفع عنا هادا الوباء إخواني عليكم بالحدر تم الحدر في إنتضار القاح الأسرائيلي الدي وعدنا به.الشقيق نتنياهو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.