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الداخلية والمالية تسوّيان أوضاع الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية

الداخلية والمالية تسوّيان أوضاع الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية
هسبريس - محمد الراجي
السبت 12 دجنبر 2020 - 20:00

بعد طول انتظار، قررت وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات العمالية في 25 دجنبر 2019.

وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أصدرتا منشورا مشتركا موجها إلى الولاة والعمال، أكدتا فيه دخول التسوية الاستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم؛ وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما تمّ اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية.

وسيتم إدماج الأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 في درجة متصرف مساعد ابتداء من فاتح يناير 2011، بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية، بناء على التدابير والإجراءات المسطرية التي وضعتها وزارة الداخلية.

وستتولى الإشراف على عملية ترسيم الأعوان المعنيّين وتتبُّع مراحلها لجنة ستُحدث على صعيد كل عمالة، يترأسها ممثل عن العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها. كما ستتولى اللجنة أيضا مهمة إحصاء جميع الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010.

المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية اعتبرت أن قرار تسوية وضعية هؤلاء الأعوان جاء ليصحح "أخطاء تقصيرية للإدارة حين عاكستْ حق هذه الفئة على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية".

وفي تصريح لهسبريس، أوضح محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن فئة الأعوان المؤقتين الحاملين لشهادة الإجازة كانت في جميع الإدارات العمومية قبل فاتح يناير 2011، حيث تم ترسيمهم في كل الإدارات باستثناء الأعوان العاملين في الجماعات المحلية.

وأردف النحيلي بأن ترسيم الأعوان المؤقتين حاملي الإجازات في الجماعات المحلية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1200 عوْن، سيكون له أثر مادي مهم سيحسّن وضعيتهم الاجتماعية، على اعتبار أن الترسيم سيتم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2011.

وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية حثّتا وُلاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم على الحرص على "تتبع عدم إغفال أي حالة"، وإرسال تقرير مفصل حول مجريات عملية الترسيم قبل متمّ شهر دجنبر الجاري.

وفي المقابل مازال عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيون والموسميّون، الذين يشتغلون في مختلف الإدارات العمومية، يتتظرون تسوية وضعيتهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

واعتبر محمد النحيلي أن هؤلاء العمال يقومون بمهام متعددة تتجاوز في أحيان كثيرة المهام التي يقوم بها الموظفون المرسمون، "ومن غير المقبول أن تستمر هذه الوضعية"، مضيفا: "يجب تسوية وضعيتهم بشكل كلي، وألّا يُغبنوا في حقهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - حكيمة السبت 12 دجنبر 2020 - 20:03
و ماذا عن ادماج خريجي البرنامج الحكومي 25 الف اطار
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-14
2 - امين السبت 12 دجنبر 2020 - 20:19
و مذا عن اعوان السلطة متى ستتم تسوية وضعيتهم راه تا حنا من اصحاب الشواهد العليا و عيينا مندفعو و قبلنا بلعمل فهاد القطاع و لي الناس لي كتبغي تخدم بشرف فيه الاجرة مكتملش ليه حتى السيمانة الله يدير شي تاويل ديال الخير
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9
3 - jacob السبت 12 دجنبر 2020 - 20:21
إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم؛ وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011,(هناك خطأ مطبعي),اعتقد انه 2021
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-10
4 - سعيد السبت 12 دجنبر 2020 - 20:23
عون خدمة مرسم في الكلية منذ ازيد من 23 سنة وحاصل على الاجازة والى حد كتاية هذه الاسطر اجرتي لا تتعدى 2000 درهم
الله اشد فيكم الحق امين
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8
5 - Med السبت 12 دجنبر 2020 - 20:28
الوظيفة العمومية حق ماشي مزية وكذلك على الدولة أن تدمج أساتذة التعاقد فهم أولى بالإستقرار المهني والإجتماعي والنفسي
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-5
6 - عبدالله السبت 12 دجنبر 2020 - 20:32
هل سيستفيد اعوان السلطة المؤقتين والمشتغلين داخل الادارات المغربية من هذا الامتياز؟
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9
7 - الوجاني تزنيتي السبت 12 دجنبر 2020 - 20:32
على سلامتهم فئة تستحق التحفيز . والعاقبة لباقي الفئات. كل التضامن وتحية نضالية.
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7
8 - هشام هشام السبت 12 دجنبر 2020 - 20:40
و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية خصوصا الأعوان المساعدين التقنينبن و الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 2011 متى سيتم ادماجهم في السلم 10 ما زالو يقبعون في السلم 6 و لم يستفيذوا مثل باقي الموظفين
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2
9 - متقاعد السبت 12 دجنبر 2020 - 20:43
ومادا عن المتقاعدين هل تم الغاء الضريبة على الدخل المفروضة عليهم بعد مصادقة مجلس المستشارين. فهل تمت الموافقة على إلغاءها في مجلس النواب. أخبروني من فضلكم يا اخوة لم نعد نسمع عنها شيئا المرجو الإجابة لمن له علم بذلك وشكرا لكم وشكرا لهسبريس المحترمة
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4
10 - jamit السبت 12 دجنبر 2020 - 20:50
اما الاساتذة المتعاقدون هل حان الوقت لادماجهم في الوظيفة العمومية ام فقط لاعوان الجماعات الترابية هم الذين يستحقون تسوية الوضعية
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1
11 - دكتور معطل السبت 12 دجنبر 2020 - 20:51
وماذا عن الدكاترة المعطلين أليس من حقهم الإدماج كأساتذة جامعيين كفاكم تهاونا والله عمرنا يتقدم أكثر من 32 سنة بدكتوراه وعاطل لأنكم فتحتم جل المباريات للدكاترة الموظفين فقط
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0
12 - محمد السبت 12 دجنبر 2020 - 20:53
متى تتم تسوية وضعية اعوان السلطة،خصوصا اعوان السلطة قرويين مع العلم انهم لايتوفرون على التقاعد على غرار باقي الموظفين في الادارة العمومية.
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2
13 - نزار السبت 12 دجنبر 2020 - 21:02
ماذا عن تسوية الترقيات التي جمدها الوزير الاول منذ مارس السنة الماضية ؟
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