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المغرب يسجل 3033 إصابة و47 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 3033 إصابة و47 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 12 دجنبر 2020 - 17:50

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3033 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 397.597 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.782.022 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 47 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة، بينما تم التأكد من 3277 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 353.098.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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