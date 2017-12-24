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الرئيسية | رياضة | صحف إسبانية ترصد غزو برشلونة للبرنابيو بمدريد

صحف إسبانية ترصد غزو برشلونة للبرنابيو بمدريد

صحف إسبانية ترصد غزو برشلونة للبرنابيو بمدريد
هسبريس - إفي
الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:18

سلطت الصحف الرياضية الإسبانية اليوم الأحد الضوء على فوز برشلونة بثلاثية بيضاء على غريمه التقليدي ريال مدريد بين جماهيره على ملعب سانتياجو برنابيو في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، مبرزة فارق النقاط الكبير الذي بات يفصل بين الفريقين مع نهاية الدور الأول من الليجا.

وبصورة لمدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان ورأسه منحني للأمام، افتتحت صحيفة (ماركا) صفحتها الرئيسية تحت عنوان "إلى زاوية التفكير"، مشيرة إلى أن البرسا "عاد ليغزو البرنابيو وأصبح بطل الشتاء ..والصيف تقريبا"، في إشارة لتحليق البلاوجرانا في صدارة الليجا مبتعدا عن خصمه اللدود بفارق 14 نقطة كاملة.

وفي عنوان فرعي، أشارت الصحيفة إلى أن البرسا "رقص على أنقاض ريال مجهول كان ضحية الأخطاء التكتيكية"، مبرزة عودة صافرات الاستهجان ضد الفرنسي كريم بنزيمة.

كما أبرزت (ماركا) تصريحات زيدان حين أقر بأنه يعلم أنه سيكون محور الانتقادات، مستطردا أنه لن يغير شيئا.

أما صحيفة (آس)، فاختارت صورة للاعبي الفريقين وهم يتصافحون فيما بينهم عقب انتهاء المباراة، وعنونتها "برشلونة يحلق بعيدا"، مبرزة أيضا تصريحات زيزو حين قال "أعلم أنني سأتعرض لكثير من الانتقادات لكنني لا أندم على شيء".

وفي عنوان فرعي آخر، أبرزت ما قاله مدرب البرسا، إرنستو فالفيردي الذي أكد أنه "ما زال هناك الكثير من الجولات متبقية في الليجا وهذا (الفوز) لا يحسم الأمور بشكل نهائي".

على جانب آخر، ظهرت نشوة الانتصار جلية على الصفحات الرئيسية لأبرز الصحف الكتالونية بصورة لنجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرفع ذراعيه نحو السماء عقب الهدف الذي أحرزه من ضربة جزاء في المباراة.

وبدت هذه الصورة على الصفحة الرئيسية لصحيفة (سبورت) الكتالونية وكأنها بطاقة معايدة بعد أن عنونتها "عيد سعيد" للتهنئة بليلة عيد الميلاد اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن "البرسا العظيم عاد ليغزو البرنابيو ليصبح لقب الليجا في حكم المحسوم لصالحه بعد أن ابتعد بفارق 14 نقطة عن الريال التائه".

من جانبها، عنونت (موندو ديبورتيفو) نفس الصورة بكلمة "Bestial" التي تعني "وحشي" باللغة الإسبانية، مستعيضة عن حرفي "ia" برقم 14 في إشارة لفارق النقاط الكبير الذي يحلق به برشلونة في صدارة الليجا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - برشلوني الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:37
سجل عليكم بيديه براسو برجليه بالصباط حفيان بكلينيكس في مدريد في برشلونة في ميركان في البطولة في كاس اوروبا كاس الملك البطولة الدولية في الليل في العشية في وسط النهار
باللحية بلا لحية عازب متزوج وعندو طفل بالشعر وبلا شعر
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17
2 - سلمان حميد الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:43
المشكلة هو ضعف مدرب الريال وتعنته في الاحتفاظ بمواطنه الضعيف جدا المدعو بنزيمة الاحتفاظ به أساسي بشكل غريب وغير احترافي ومجاملة عبثية ومستفزة كما يلاحظ ضعفه امام نجم الفريق الذي يظهر انه هو من يحدد التشكلة ويتحكم في البدلاء . انها فضيحة ومهزلة تلحق الاساءة بالفريق الملكي الذي عود محبيه على مهاجمين عالميين وليس مهاجم عاهة وشبح رغم النفخ الإعلامي الهاءل المساند للمدرب المحظوظ والمهاجم المهترء .
خسارة ان يصبح الفريق الملكي بهذا الشكل نتيجة تهور وتعنت مدرب مرافق النجوم ومحظوظ لا غير محظوظ لانه وجد فريق مهيء
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2
3 - alpha الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:00
tout le monde se focalise sur le cas zidane et ils "oublient" le cas de ce patrick vieira dans la coupe du monde 2002 contre senegal
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4
4 - المختار الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:35
استمتعنا عشية امس بمباراة من الطراز الرفيع مباراة تستحق ان تدرس في اكاديميات كرة القدم .البارصا كانت متحكمة في جل اطوار المباراة ترفع الايقاع متى تشاء وتنزله متى تريد .روضت الريال ترويضا وأرقصته على ايقاع سمفونية الbolero .الريال كان اشبه بثور هائج متسرع تائه متشنج خصوصا المغرور راموس هو اصل البلاء و الخسارة.المهم شكرا للبارصا على الفرجة.
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21
5 - عصام ذياب الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:21
خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب! المدرب الذي فاز بكل بطولات العام الماضي
لن يعجز عن الفوز هذا العام! هكذا هي كرة القدم و الرياضة بشكل عام:فوز و خسارة! لكل شيء سبب و لا بد أن يدرس الريال أسباب ما حدث و لا بد أن يتغلب على تلك الأسباب!
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