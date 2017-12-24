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كُتّاب وآراء
صحف إسبانية ترصد غزو برشلونة للبرنابيو بمدريد
سلطت الصحف الرياضية الإسبانية اليوم الأحد الضوء على فوز برشلونة بثلاثية بيضاء على غريمه التقليدي ريال مدريد بين جماهيره على ملعب سانتياجو برنابيو في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، مبرزة فارق النقاط الكبير الذي بات يفصل بين الفريقين مع نهاية الدور الأول من الليجا.
وبصورة لمدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان ورأسه منحني للأمام، افتتحت صحيفة (ماركا) صفحتها الرئيسية تحت عنوان "إلى زاوية التفكير"، مشيرة إلى أن البرسا "عاد ليغزو البرنابيو وأصبح بطل الشتاء ..والصيف تقريبا"، في إشارة لتحليق البلاوجرانا في صدارة الليجا مبتعدا عن خصمه اللدود بفارق 14 نقطة كاملة.
وفي عنوان فرعي، أشارت الصحيفة إلى أن البرسا "رقص على أنقاض ريال مجهول كان ضحية الأخطاء التكتيكية"، مبرزة عودة صافرات الاستهجان ضد الفرنسي كريم بنزيمة.
كما أبرزت (ماركا) تصريحات زيدان حين أقر بأنه يعلم أنه سيكون محور الانتقادات، مستطردا أنه لن يغير شيئا.
أما صحيفة (آس)، فاختارت صورة للاعبي الفريقين وهم يتصافحون فيما بينهم عقب انتهاء المباراة، وعنونتها "برشلونة يحلق بعيدا"، مبرزة أيضا تصريحات زيزو حين قال "أعلم أنني سأتعرض لكثير من الانتقادات لكنني لا أندم على شيء".
وفي عنوان فرعي آخر، أبرزت ما قاله مدرب البرسا، إرنستو فالفيردي الذي أكد أنه "ما زال هناك الكثير من الجولات متبقية في الليجا وهذا (الفوز) لا يحسم الأمور بشكل نهائي".
على جانب آخر، ظهرت نشوة الانتصار جلية على الصفحات الرئيسية لأبرز الصحف الكتالونية بصورة لنجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرفع ذراعيه نحو السماء عقب الهدف الذي أحرزه من ضربة جزاء في المباراة.
وبدت هذه الصورة على الصفحة الرئيسية لصحيفة (سبورت) الكتالونية وكأنها بطاقة معايدة بعد أن عنونتها "عيد سعيد" للتهنئة بليلة عيد الميلاد اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن "البرسا العظيم عاد ليغزو البرنابيو ليصبح لقب الليجا في حكم المحسوم لصالحه بعد أن ابتعد بفارق 14 نقطة عن الريال التائه".
من جانبها، عنونت (موندو ديبورتيفو) نفس الصورة بكلمة "Bestial" التي تعني "وحشي" باللغة الإسبانية، مستعيضة عن حرفي "ia" برقم 14 في إشارة لفارق النقاط الكبير الذي يحلق به برشلونة في صدارة الليجا.
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تعليقات الزوّار (5)
باللحية بلا لحية عازب متزوج وعندو طفل بالشعر وبلا شعر
خسارة ان يصبح الفريق الملكي بهذا الشكل نتيجة تهور وتعنت مدرب مرافق النجوم ومحظوظ لا غير محظوظ لانه وجد فريق مهيء
لن يعجز عن الفوز هذا العام! هكذا هي كرة القدم و الرياضة بشكل عام:فوز و خسارة! لكل شيء سبب و لا بد أن يدرس الريال أسباب ما حدث و لا بد أن يتغلب على تلك الأسباب!