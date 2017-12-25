منتخب الريكبي يفوز بالبطولة المغاربية لثاني مرة

هسبورت من الرباط*

توج المنتخب المغربي للريكبي بالبطولة المغاربية للريكبي 2017 بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 20 مقابل 13، أمس السبت بالملعب البلدي بوجدة، خلال المباراة الأخيرة من الدورة الثانية من هذه البطولة.

وكان المنتخب المغربي قد فاز بالدورة الأولى للبطولة المغاربية للريكبي التي نظمت سنة 2016 بمدينة وهران الجزائرية.

وقال المدير التقني للنخبة المغربية محمد المعتوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللاعبين احترموا خطة اللعب المرسومة، ما سمح لهم بتحقيق الانتصار في هذه المباراة، والظفر باللقب، مبرزا الجهود التي يبذلها الطاقم التقني واللاعبين (المحليين والدوليين)، الذين لا يتجاوز متوسط أعمارهم 24 سنة.

وأكد أن العمل القاعدي والاشتغال على المدى البعيد ضروري لتطوير الرياضة الوطنية وتكوين لاعبين قادرين على تحقيق التتويج للفريق الوطني.

ونظمت هذه البطولة، التي عرفت إجراء ثلاث مباريات قادها خمسة حكام دوليين، من طرف كل من الجامعة الملكية المغربية للريكبي والكونفدرالية الإفريقية للريكبي "ريكبي أفريك" والاتحاد الدولي للريكبي "ورلد ريكبي".

وفي مباراة الافتتاح، فاز المنتخب المغربي على نظيره التونسي بـ 17 مقابل 16. أما في المباراة الثانية فقد انتصر المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بـ 36 مقابل 13.

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