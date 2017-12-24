فعاليات تحتج على وضع النادي القصري لكرة القدم

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أقدمت العديد من الفعاليات الرياضية بمدينة القصر الكبير على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي تنديدا بالوضع المتردي الذي بات يعيشه النادي القصري لكرة القدم في الفترة الحالية وبعد مرور 11 جولة من منافسات بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي، إذ يحتل المركز الأخير بنقطتين فقط، كما قدم اعتذرا عن خوض نزال الجولة الخامسة أمام فريق وفاء وداد.

ودفع هذا الوضع بعض فعاليات المجتمع المدني بمدينة القصر الكبير للإحتجاج وتحميل السلطات المحلية بالمدينة جزء من المسؤولية لما يعيشه الفريق، ومطالبتها بالتدخل لوقف النزيف وإعادة الفريق إلى سكته الصحيحة، عن طريق التأسيس لمرحلة جديدة تقطع مع الارتجالية والعشوائية.

ووجهت هذه الفعاليات انتقادات لاذعة للمشرفين على تسيير وتدبير أمور الفريق، بسبب استهتارهم المتواصل بشؤونه وتهربهم من تحمل المسؤولية، بعد النتائج السلبية المتواصلة والكارثية، حيث خسر الفريق 8 مباريات ولم ينجح إلى الأن في حصد أي انتصار في 11 مباراة.

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