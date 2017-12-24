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كُتّاب وآراء
أولمبيك خريبكة "يسرق" الانتصار أمام نهضة بركان
استقبل فريق نهضة بركان لكرة القدم، عشية اليوم، نظيره أولمبيك خريبكة، برسم الدورة 13 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في تمام الدقيقة 71، نتيجة تمكّن اللاعب زهير المترجي، مهاجم فريق أولمبيك خريبكة، من هزم حارس نهضة بركان وهز شباكه، فيما توالت المحاولات الفاشلة من كلا الفرقين لتغيير نتيجة المباراة قبل إطلاق صافرة الحكم.
وبناء على النتيجة المذكورة، تجمد رصيد فريق نهضة بركان في 15 نقطة، فيما عزّز فريق أولمبيك خريبكة رصيده ليصبح 16 نقطة، وينتقل بذلك من الرتبة 14 إلى الرتبة 10 مؤقتا، في انتظار إجراء باقي مباريات الدورة 13 والمقابلات المؤجلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
معلق المباراة قال بدوره لو انهزمت النهضة البركانية لا قدر الله وكأنه يلعب مع فريق أجنبي أين هو الحياد في التعليق الذي يدعيه أشباه المعلقين لدينا هل هذا التعبير يشير للحيادية في شيء أم أن حلم البعض هو سقوط لوصيكا سقوط النادي المكناسي والنهضة القنيطرية والمغرب الفاسي والمولودية الوجدية واللائحة تطول