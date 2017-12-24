أولمبيك خريبكة "يسرق" الانتصار أمام نهضة بركان

صالح الخزاعي

استقبل فريق نهضة بركان لكرة القدم، عشية اليوم، نظيره أولمبيك خريبكة، برسم الدورة 13 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في تمام الدقيقة 71، نتيجة تمكّن اللاعب زهير المترجي، مهاجم فريق أولمبيك خريبكة، من هزم حارس نهضة بركان وهز شباكه، فيما توالت المحاولات الفاشلة من كلا الفرقين لتغيير نتيجة المباراة قبل إطلاق صافرة الحكم.

وبناء على النتيجة المذكورة، تجمد رصيد فريق نهضة بركان في 15 نقطة، فيما عزّز فريق أولمبيك خريبكة رصيده ليصبح 16 نقطة، وينتقل بذلك من الرتبة 14 إلى الرتبة 10 مؤقتا، في انتظار إجراء باقي مباريات الدورة 13 والمقابلات المؤجلة.