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الرئيسية | رياضة | أولمبيك خريبكة "يسرق" الانتصار أمام نهضة بركان

أولمبيك خريبكة "يسرق" الانتصار أمام نهضة بركان

أولمبيك خريبكة "يسرق" الانتصار أمام نهضة بركان
صالح الخزاعي
الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:38

استقبل فريق نهضة بركان لكرة القدم، عشية اليوم، نظيره أولمبيك خريبكة، برسم الدورة 13 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في تمام الدقيقة 71، نتيجة تمكّن اللاعب زهير المترجي، مهاجم فريق أولمبيك خريبكة، من هزم حارس نهضة بركان وهز شباكه، فيما توالت المحاولات الفاشلة من كلا الفرقين لتغيير نتيجة المباراة قبل إطلاق صافرة الحكم.

وبناء على النتيجة المذكورة، تجمد رصيد فريق نهضة بركان في 15 نقطة، فيما عزّز فريق أولمبيك خريبكة رصيده ليصبح 16 نقطة، وينتقل بذلك من الرتبة 14 إلى الرتبة 10 مؤقتا، في انتظار إجراء باقي مباريات الدورة 13 والمقابلات المؤجلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ستيتو حمو الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:07
رغم الاموال التي تضخ للفرق فان مستوى المقابلات انهار بشكل مهول واصبح رؤية المقابلات تثير الاشمئزاز نظرا للروتين في اللعب والضعف الكبير في التنافس واللياقة البدنية والضعف التقني المهول وغياب الجمهور رغم الملايير المهدرة بدون محاسبة في ضروف التسيب والفوضى والهرولة نحو الاغتناء السريع وقضاء المصالح الشخصية من طرف رؤساء المكاتب وأعضاؤها كل هذا في غياب تدخل الجامعة وتواطؤها
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2 - Fethi الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:21
سنوات منذ صعود نهضة بركان وسماسرة كرة القدم يتلاعبون بمستقبل الفريق البرتقالي. بدأ بالرئاسة للأسف إلى المسيرين. هل يعقل أن نريد مل سنة أن تقلع للعب الأدوار الأولى فنتعاقد مع مدرب ثم يتم فسخ عقده .. اما اللاعبين احسبوا معي كم من لاعب مر في الفريق منذ صعود الفريق إلى القسم الأول. هذا يبين ايادي سماسرة كرة القدم للتلاعب بخزينة الفريق البركاني. لاتنتظروا شيئا من هؤلاء المسؤولين الفريق البركاني قد يصقط في فخ النزول إلى القسم الوطني الثالث
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5
3 - حلم الوحدة الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:29
أود أن أعرف لماذا تم توظيف كلمة سرق أولمبيك خريبكة الفوز وكأن نهضة بركان سيطر بالطول والعرض في المباراة وفي النهاية انهزم بهدف مسروق من خريبكة.
معلق المباراة قال بدوره لو انهزمت النهضة البركانية لا قدر الله وكأنه يلعب مع فريق أجنبي أين هو الحياد في التعليق الذي يدعيه أشباه المعلقين لدينا هل هذا التعبير يشير للحيادية في شيء أم أن حلم البعض هو سقوط لوصيكا سقوط النادي المكناسي والنهضة القنيطرية والمغرب الفاسي والمولودية الوجدية واللائحة تطول
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2
4 - خالد الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:54
أولمبيك خريبكة لم تسرق الفوز من نهضة بركان أولمبيك خريبكة فازت على النهضة البركانية أداء ونتيجة صحح مقولتك ولا حتى انت مأتر فيك لقجع
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5 - الااصيل العربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 21:01
هل لفريق سيطر على المقابلة من صافرة البداية الى نهاية المقابلة ان يسرق الانتصار ما هذا يا سي صالح ؟
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