الياميق ينقذ الرجاء من كمين شباب الريف الحسيمي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تقاسم فريقا الرجاء البيضاوي لكرة القدم وضيفه شباب الريف الحسيمي، نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وذلك بعد أن إنتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله برسم نزال الجولة 13 من منافسات الدوري الاحترافي.

وعرفت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى للمواجهة، محاولات من عناصر الفريقين للبحث عن فتح ممرات في الخط الخلفي لكل فريق وبلوغ الشباك، غير أن تحركات أبناء غاريدو وبنعلي، بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على مرمى كل طرف طيلة أطوار الربع ساعة الأولى من النزال.

وشهد الخط الهجومي للفريقين خلال الثلث الثاني الجولة الأولى بعض المناورات السانحة للتهديف، كانت أبرزها فرصة للرجاء في حدود الدقيقة 17 عن طريق اللاعب عبد الكبير الوادي، قبل أن يرد عليه أيوب الملوكي، برأسية مركزة من ركنية كادت أن تهزم الحارس الرجاوي أنس الزنيتي في حدود الدقيقة 21، فيما ألغت راية المساعد الثاني هدف برأسية بانون في شباك الحواصلي بعد عودته من موقع تسلل.

وتواصلت مجريات الجولة الثانية على وقع إحراز فريق "شباب الريف" هدف التقدم في حدود الدقيقة 56، عن طريق اللاعب سفيان الشارف من ركنية، ليجد في ظل ذلك لاعبو الرجاء أنفسهم مطالبين بالبحث عن إحراز هدف التعادل والعودة في نتيجة المباراة خلال باقي دقائق النصف الثاني من المواجهة.

وناور الفريق البيضاوي من خلال خلق بعض المحاولات الهجومية بحثا عن هدف التعديل، غير أن تحركات كل من محسن ياجور، عبد الكبير الوادي و مومي، لم تأتي بأي جديد على مستوى النتيجة، قبل أن ينوب عنهم المدافع جواد الياميق، في حدود الدقيقة 87 بإحرازه هدف التعادل بعد خطأ فادح للحارس ياسين الحواصلي.

واقتسم الفريقين نقاط هذا النزال بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الفريق البيضاوي النقطة 22 في المركز الثاني وراء المتصدر حسنية أكادير، في المقابل بلغ رصيد شباب الريف الحسيمي النقطة 18.

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