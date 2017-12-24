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الرئيسية | رياضة | الياميق ينقذ الرجاء من كمين شباب الريف الحسيمي

الياميق ينقذ الرجاء من كمين شباب الريف الحسيمي

الياميق ينقذ الرجاء من كمين شباب الريف الحسيمي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:30

تقاسم فريقا الرجاء البيضاوي لكرة القدم وضيفه شباب الريف الحسيمي، نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وذلك بعد أن إنتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله برسم نزال الجولة 13 من منافسات الدوري الاحترافي.

وعرفت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى للمواجهة، محاولات من عناصر الفريقين للبحث عن فتح ممرات في الخط الخلفي لكل فريق وبلوغ الشباك، غير أن تحركات أبناء غاريدو وبنعلي، بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على مرمى كل طرف طيلة أطوار الربع ساعة الأولى من النزال.

وشهد الخط الهجومي للفريقين خلال الثلث الثاني الجولة الأولى بعض المناورات السانحة للتهديف، كانت أبرزها فرصة للرجاء في حدود الدقيقة 17 عن طريق اللاعب عبد الكبير الوادي، قبل أن يرد عليه أيوب الملوكي، برأسية مركزة من ركنية كادت أن تهزم الحارس الرجاوي أنس الزنيتي في حدود الدقيقة 21، فيما ألغت راية المساعد الثاني هدف برأسية بانون في شباك الحواصلي بعد عودته من موقع تسلل.

وتواصلت مجريات الجولة الثانية على وقع إحراز فريق "شباب الريف" هدف التقدم في حدود الدقيقة 56، عن طريق اللاعب سفيان الشارف من ركنية، ليجد في ظل ذلك لاعبو الرجاء أنفسهم مطالبين بالبحث عن إحراز هدف التعادل والعودة في نتيجة المباراة خلال باقي دقائق النصف الثاني من المواجهة.

وناور الفريق البيضاوي من خلال خلق بعض المحاولات الهجومية بحثا عن هدف التعديل، غير أن تحركات كل من محسن ياجور، عبد الكبير الوادي و مومي، لم تأتي بأي جديد على مستوى النتيجة، قبل أن ينوب عنهم المدافع جواد الياميق، في حدود الدقيقة 87 بإحرازه هدف التعادل بعد خطأ فادح للحارس ياسين الحواصلي.

واقتسم الفريقين نقاط هذا النزال بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الفريق البيضاوي النقطة 22 في المركز الثاني وراء المتصدر حسنية أكادير، في المقابل بلغ رصيد شباب الريف الحسيمي النقطة 18.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المغربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:08
كل فريق لا يحب باقي الفرق المغربية المشاركة في البطولات الاقليمية والقارية والعالمية .. يستحق فقدان بريقه وحتى عالميته النسبية . . والله اعلم .
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2 - إلى حسبان الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:50
ماذا تعني الرجاء بالنسبة اليك اسي حسبان؟ اذا كنت فعلا غيور على هذا الفريق فكفى من الصراعات والمزايدات الكيدية..هاهو الفريق اليوم يجني تمار الصراعات.. فريق بدون روح وبدون معنويات.. لو كنت مكانك لما أعلنت الابتعاد لترك الفرصة لمن هو قادر على اخراج الفريق من ازمته.. وفي الرجاء رجال.. والجمهور متاكد من قدرتهم على تجاوز المحنة إن انت حكمت ضميرك وغلبت المصلحة العليا للفريق على مصلحتك الشخصية.. ماذا تجني من هذه الصراعات والى اين تسير بالفريق.. التاريخ بسجل عليك اشياء لاعلاقة بهذا الفريق.. ولم يسبق لاي رئيس رجاوي ان اوصل الفريق إلى مااوصلته اليه..
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3 - سوسي حر. الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:04
الشباب الحسيمي كان قاب قوسين او ادنى من الحصول على الثلات نقاط .كانت في المتناول..فالرجاء لما تعيشه من اوضاع تسييرية و مالية اصبح في متناول جميع الفرق..اقصيت اعمدة الفريق و ابعدت لسبب او لاخر..اللاعبين فقدو التركيز..و في هده المقابلة لم نرى منهم الا الرفس و الضرب في حق لاعبي الحسيمة و كثرة الاحتجاج و الصراخ على الحكم...من سره زمن ساءته ازمان..
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4 - Bozar الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:16
اقل ما تستحقه الرجاء في هده المباراة بالنضر الى مشاكلها المالية والتسييرية وبالنضر كدلك لما عانت منه خلال المباراة من اعطاب مابيدي و بانون وغيابات الراقي وبنحليب ...لكنني اريد ان اسأل اللاعبين حين نفدت ضربة الزاوية التي سجل منها الحسيمة هدفه اين غاب انتباههم اين كان تركيزهم فليعيدوا تلك اللقطة والله مهزلة ياميق فالمريخ و الزنيتي فطايوان و سي جبيرة نيبالا ...يجب التركيز في الكرات العالية الجانبية وضربات الزوايا فخصوم الرجاء يركزون عليها لعلمهم بضعف التركيز عند لاعبي الرجاء في مثل هاته الكرات اذن يجب التركيز و ضرب الحراسة لاعب لاعب ....الرجاء ينقصها لاعب 10 قوي و فنان وقد يكون في املها او شبانها لكن للاسف لايكترت احد للمواهب داخل مدرسة النادي فيام ضاع العشرات من العشراوات في الرجاء ...الرجاء تحتاج لرءيس حكيم يفهم الكرة جيدا و يهتم باولاد الفرقة ويقلل من الانتدابات التي لا نفع فيها كفانا من النهب باسم الانتدابات حنا عايقين لكن لاحول لنا ولا قوة والامر كدلك لجميع الاندية كفانا رؤساء يسرقون اموال الفرق بدريعة جلب لاعبين وكدلك يفعل المدربون ...غادي نجيبك عندي بشرط صبعي تما .....عقناا بيكوم
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5 - ودادي 19 الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:23
لقد اصبح فريق الرجاء عالميا في الاحتجاج على الحكام في كل المباريات وما شاهدناه الْيَوْمَ خير دليل على ان الغريم لا يرضى بقرارات الحكام حيت يمارسون عليهم الضغوطات من اجل لاستفادة من جميع الاحتكاكات والتدخلات وما يحز في النفس ان تجدهم ينتقدون التحكيم بعد نهاية المباراة
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-4
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