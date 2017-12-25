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كُتّاب وآراء
السعودية ترفض الترخيص لدخول وفد رياضي إسرائيلي
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن المملكة العربية السعودية رفضت طلبات تأشيرة، تقدم بها سبعة لاعبين إسرائيليين، أرادوا المشاركة في بطولة العالم المقرر عقدها في البلاد.
ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة عن الاتحاد العالمي للشطرنج قوله إن الرياض رفضت منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات، للمشاركة في البطولة التي ستجري في الفترة ما بين الـ26 وحتى الـ30 من شهر دجنبر الجاريّ.
والشهر الماضي، أعلن الاتحاد الاسرائيلي للشطرنج، أن 7 من لاعبيه، قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية؛ للمشاركة في بطولة تجري بالعاصمة الرياض، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
ولا تقيم السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل، وفي حال حصول لاعبي الشطرنج على التأشيرات، ستكون سابقة من نوعها على جميع المستويات.
وكانت تقارير وتصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين إسرائيليين، قد تحدثت عن وجود "علاقات سرية" مع القيادة السعودية.