التعادل أمام الكوكب يعمق جراح المغرب التطواني

هسبريس من الرباط

تعادل فريق الكوكب المراكشي مع ضيفه المغرب التطواني بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة ال13 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول .

والتحق فريق الكوكب المراكشي عقب هذا التعادل، بأولمبيك آسفي المتعادل يوم الجمعة مع سريع وادي زم بصفر لمثله، في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، فيما ظل المغرب التطواني يقبع في المركز الأخير بمجموع ست نقاط. وفي اللقاء الآخر الذي جرى اليوم عن الدورة ذاتها تعادل فريق الرجاء البيضاوي بالرباط مع ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدف لمثله.

وكان شباب الريف الحسيمي سباقا للتسجيل في الدقيقة 56 عن طريق سفيان شرف، قبل أن يتمكن جواد ياميق من تعديل النتيجة للنسور الخضر في الدقيقة 87.

وفوت فريق الرجاء البيضاوي عقب هذا التعادل فرصة تصدر الترتيب بشكل مؤقت، وظل في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر حسنية أكادير الذي يلتقي غدا الاثنين بالوداد البيضاوي، فيما ارتقى شباب الريف الحسيمي للمركز السادس بمجموع 18 نقطة، إلى جانب الجيش الملكي الفائز أمس على الراسينغ البيضاوي بهدفين للاشيء. من جهته، تفوق فريق أولمبيك خريبكة بميدانه على نهضة بركان بهدف للاشيء، وقعه زهير المترجي في الدقيقة 71.

وارتقى أولمبيك خريبكة بعد هذا الفوز، إلى المركز العاشر بمجموع 16 نقطة، فيما تراجع نهضة بركان للمركز ال11 إلى جانب الوداد البيضاوي.