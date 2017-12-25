24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:32
|15:06
|17:28
|18:49
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- "ناشيونال ديموغرافي" بالدار البيضاء .. صخب السوق وسكينة المسجد
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
- شقير يناقش تطور الدولة بين المقاربة الانقسامية والمعالجة الاجتماعية
- محمد طبال .. فنان تشيكلي عصامي يسخر ريشته لفن "تكناويت"
- مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح على مقهى بالقاهرة
المياه العادمة لـ"واد زلاغ" تهدد بانهيار عمارات سكنية في فاس (5.00)
باحثون مغاربة يوصون بزيت أركان لتحقيق توازن الدهون في الدم (5.00)
بؤس ممتهني "تحمالت" يسائل مشاريع مبادرة التنمية البشرية بوزان (5.00)
"ناشيونال ديموغرافي" بالدار البيضاء .. صخب السوق وسكينة المسجد (5.00)
- النهاري يحرم احتفالات "رأس السنة" .. والعماري: ضرر اقتصادي - (198)
- نشطاء مغاربة يتمسّكون بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا - (74)
- جرادة تغلي .. سكان يرفضون دفن "شهيدي الفحم" والعامل في ورطة - (72)
- مسيرة حاشدة تهز جرادة .. ومطالب بالتحقيق في "مشاريع موؤودة" - (61)
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التعادل أمام الكوكب يعمق جراح المغرب التطواني
تعادل فريق الكوكب المراكشي مع ضيفه المغرب التطواني بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة ال13 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول .
والتحق فريق الكوكب المراكشي عقب هذا التعادل، بأولمبيك آسفي المتعادل يوم الجمعة مع سريع وادي زم بصفر لمثله، في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، فيما ظل المغرب التطواني يقبع في المركز الأخير بمجموع ست نقاط. وفي اللقاء الآخر الذي جرى اليوم عن الدورة ذاتها تعادل فريق الرجاء البيضاوي بالرباط مع ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدف لمثله.
وكان شباب الريف الحسيمي سباقا للتسجيل في الدقيقة 56 عن طريق سفيان شرف، قبل أن يتمكن جواد ياميق من تعديل النتيجة للنسور الخضر في الدقيقة 87.
وفوت فريق الرجاء البيضاوي عقب هذا التعادل فرصة تصدر الترتيب بشكل مؤقت، وظل في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر حسنية أكادير الذي يلتقي غدا الاثنين بالوداد البيضاوي، فيما ارتقى شباب الريف الحسيمي للمركز السادس بمجموع 18 نقطة، إلى جانب الجيش الملكي الفائز أمس على الراسينغ البيضاوي بهدفين للاشيء. من جهته، تفوق فريق أولمبيك خريبكة بميدانه على نهضة بركان بهدف للاشيء، وقعه زهير المترجي في الدقيقة 71.
وارتقى أولمبيك خريبكة بعد هذا الفوز، إلى المركز العاشر بمجموع 16 نقطة، فيما تراجع نهضة بركان للمركز ال11 إلى جانب الوداد البيضاوي.