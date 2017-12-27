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الرئيسية | رياضة | جماهير "مَقهورة" تتوعّد بمُقاطعة المباريات لإفساد "الشّان"

جماهير "مَقهورة" تتوعّد بمُقاطعة المباريات لإفساد "الشّان"

جماهير "مَقهورة" تتوعّد بمُقاطعة المباريات لإفساد "الشّان"
هسبورت - أمال لكعيدا*
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 23:35

أَطلقت فئة من الجماهير حملة "مضادة"، تجاه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية الاحترافية، تدعو فيها الشارع الكروي المغربي إلى مقاطعة مباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي سيحتضنها المغرب، في الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير المقبلين.

ويقود مجموعة من الأنصار، خاصّةً مشجّعي الرجاء البيضاوي، حملة الوعيد بإفساد الشان، ومقاطعة مباريات البطولة الإفريقية، التي تعد محكًّا حقيقيا للجان التنظيم في المغرب، قبل الحسم في مصير كان 2019 وكذا مونديال 2026، وذلك احتجاجا منها على لجنة البرمجة، واللجنة المنظّمة للشان، التي شرّدت مجموعة من الفرق، وهو ما أدى إلى برمجة مباريات الأندية المتضرّرة بداية الأسبوع عوض نهايته، وفي مواعد متزامنة مع توقيت العمل والدراسة.

وشنّت هذه الفئة من الجماهير هجوما على الصفحة الرسمية للجامعة الملكية المغربية، بشعار "مقاطعون لدواع أمنية"، حيث جاء في التعليقات "كيف لا تقدرون على تأمين جمع عام أو مباراة، في وقت تستطيعون فيه تنظيم تظاهرات كبرى كالشان أو كأس العالم؟".

وأضاف آخر "مقدرتو تأمنو حتى جمع عام بقا ليكم الشان"، وزاد معلّق متهكّما "لدواع أمنية المرجو عدم الذهاب للملاعب في الشان.. الوقت خايبة ومتعرف آشنو يوقع وزارة الداخلية كتعلمكم منذ مدة الله يخليكم خودو الاحتياطات اللازمة ومن الأحسن تفرج فداركم".

وأدّت التحضيرات لاستضافة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، إلى إحداث ارتباك غير مسبوق في السير العام العادي للممارسة في القسم الوطني الأوّل من البطولة "برو".

وأغلقت مجموعة من الملاعب في وجه الأندية المستفيدة منها، بداعي إخضاعها للإصلاحات، وكذا التشويش على برمجة المباريات، الأمر الذي يضرب عرض الحائط مسألة ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة إلى الأندية المتنافسة، ويؤجّج غضب أنصار الفرق المتضرّرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عباس الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 00:13
عندهوم الحق عدة مدن رفضت استقبال مباراة المغرب التطواني والرجاء لدواعي امنية وتم اجراء مباراة سيدي قاسم والمغرب الفاسي بالرباط وبدون جمهور لدواعي امنية وتختفي فجئة الدواعي الامنية في كاس افريقيا ومهرجان موازين وغيرها من تظاهرات المخزن ولمدا تم اغلاق ملعب الدار البيضاء للاصلاح مرة تانية بعدما كلف 22 مليار في المرة الاولى الناس تتموت فجرادة وفالصوية والمخزن لا يهمه سوى تنظيم تظاهرات دولية للتسويق لصورته وهده التظاهرات بحال كوب 22 وكاس افريقيا وغيرها يتم انفاق الملايير على الاجانب مقابل اشادة منهم بالمغرب والملك
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23
2 - المغرب العميق الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 01:00
التعليم تم التعليم تم التعليم للخروج من هذا البؤس الفكري. يجب على الدولة الاستثمار في المناطق النائية فربما اموال الشعب التي اهدرة في مثلث الدارالبيضاء الرباط القنيطرة هي من اسباب هذه الردائة الفكرية بكثرة الخمول والريع. تحية لابناء الغرب العميق الاشاوس
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12
3 - نبيلة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 01:07
اطلب من الحكومة ان تشجع الشباب وتقف بجانبهم لأنهم رجال الغد
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5
4 - عمي حسبان الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 01:07
فليقاطعوا إن شاؤوا أصلا جماهيرهم تتقاتل فيما بينها و لا نريد مجرمين داخل الملاعب المغربية ..

اتمنى غياب الجماهير الجاهلة و التي تتسبب في المشاكل ، ونتمنى حضور العائلات لمشاهدة الشان ..
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4
5 - نبيل الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 01:12
مافهامتش علاش المغرب اصر على ان ينظم هاد البطولة الافريقية الغير نافعة ! اصلا الفريق المغرب المحليين كان ضامن التأهل فهاد البطولة هم فقط زادو غير الهم وغلق ملاعب وتشريد فرق وارتباك في برمجة المباريات... !! التبذير الفاضح فالمال فقط من قبل المسؤولين الفاسدين الذين لا علاقة لهم بالرياضة .
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5
6 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 01:14
أيها المغاربة الأعزاء لا تبالغوا وتشوهوا صورة المغرب. فالمغرب قطع أشواطا مهمة في الكثير من الميادين. ولاتنسو بأن من يدخل وصطكم ويؤجج نار الفتنة هم أعداء المغرب. من حقنا المطالبة بحقوق معينة في حدود الممكن. ما دام ما نطالب به يمكن تلبيته.
دعوا المغرب يزيد في الصعود. فتنظيم كأس العالم سينقذ الكثير من المغاربة. وستزدهر البلاد بشكل أكبر...
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-7
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