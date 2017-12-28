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كُتّاب وآراء
"سريع وادي زم" يذيق "شباب خنيفرة" طعم الهزيمة
في أجواء مناخية باردة، استقبل فريق سريع وادي زم لكرة القدم، عشية اليوم، فريق شباب أطلس خنيفرة، برسم الجولة 14 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب". وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.
وأبدى فريق سريع وادي زم، مباشرة بعد انطلاق المباراة، رغبة جادة في تسجيل هدف السبق، من خلال تسديد كرات من بعيد مرّت بمحاذاة مرمى الحارس مصطفى العيادي، قبل أن يتمكن اللاعب بيير كولي من هز شباك شباب أطلس خنيفرة برأسية مباغتة في تمام الدقيقة 16.
وساهم الهدف الأول في إرباك لاعبي فريق شباب خنيفرة، خاصة مع توالي محاولات أصحاب الأرض لتسجيل المزيد من الأهداف، أبرزها رأسية بصم عليها اللاعب ديارا عبدلاوي في تمام الدقيقة 28، وانتهت في يد الحارس العيادي؛ فيما باءت المحاولات القليلة للضيوف بالفشل إلى أن انتهى الشوط الأول من المباراة.
أما الشوط الثاني فعرف مواصلة فريق سريع وادي زم التسديد من بعيد، دون أن تجد الكرة طريقها إلى المرمى؛ فيما اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة التي أُجهِضت من طرف المدافعين، إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة.