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الرئيسية | رياضة | "سريع وادي زم" يذيق "شباب خنيفرة" طعم الهزيمة

"سريع وادي زم" يذيق "شباب خنيفرة" طعم الهزيمة

"سريع وادي زم" يذيق "شباب خنيفرة" طعم الهزيمة
صالح الخزاعي
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:40

في أجواء مناخية باردة، استقبل فريق سريع وادي زم لكرة القدم، عشية اليوم، فريق شباب أطلس خنيفرة، برسم الجولة 14 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب". وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وأبدى فريق سريع وادي زم، مباشرة بعد انطلاق المباراة، رغبة جادة في تسجيل هدف السبق، من خلال تسديد كرات من بعيد مرّت بمحاذاة مرمى الحارس مصطفى العيادي، قبل أن يتمكن اللاعب بيير كولي من هز شباك شباب أطلس خنيفرة برأسية مباغتة في تمام الدقيقة 16.

وساهم الهدف الأول في إرباك لاعبي فريق شباب خنيفرة، خاصة مع توالي محاولات أصحاب الأرض لتسجيل المزيد من الأهداف، أبرزها رأسية بصم عليها اللاعب ديارا عبدلاوي في تمام الدقيقة 28، وانتهت في يد الحارس العيادي؛ فيما باءت المحاولات القليلة للضيوف بالفشل إلى أن انتهى الشوط الأول من المباراة.

أما الشوط الثاني فعرف مواصلة فريق سريع وادي زم التسديد من بعيد، دون أن تجد الكرة طريقها إلى المرمى؛ فيما اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة التي أُجهِضت من طرف المدافعين، إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رجاوي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:46
من العار ان نتكلم عن بطولة احترافية ونحن نشاهد اجراء مبارياتها في مﻻعب كهده.هدا الملعب يصلح لمباريات الأحياء. يجب على الجامعة ان تكون صارمة مع فرق المدن الصغرى التى تصعد للقسم الاول.فاما ان تتوفر على مﻻعب على الاقل متوسطة واما تقدم اعتدارها.فبطولتنا تسوق اعﻻميا.فملف أمريكا الشمالية لاحتضان كأس العالم عندما يشاهد هدا الملعب سيصاب بالهستيريا
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-21
2 - سعيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:21
يا سي الرجاوي ، أ دارت الرجاء نتاعك ؟؟ ها هي دائما المشاكل و الانقسامات و فريق مع و فريق ضد و شد لي نقطع لك . واد زم أحسن منك خويا
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18
3 - Emma♡Renard الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:40
برافو السريع انا فريقي هو سريع واد زم المنافس الصاعد بقوة اما الرجاء والوداد كيخسرو بزاف
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10
4 - يتيم الوطن الودزامي الحر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:58
حاشا ان تكون رجاويا،الرجاء اكبر من امثالك والمدن الصغيرة فيها رجال وكوايرية وناس كتواجه الحن و كتوصل وادزم بميزانية صغيرة حضرت ارضية ملعب رائعة،اما والمغرب يحضر كاس العالم،فجماهير وا،يزم قمة في التبات وحب الفريق،فلا تحشر نفسك وتجعل من نفسك وصي فالمدن صغيرة او كبيرة بعلو كعبها،ولتذهب الى الجحيم انت وكاس العالم،من مهاجمتك للمدينة يظهر مستواك وانت تقصي المدن الصغرى،كن ابن من شئت واكتسب ادبا،راك عيان ووادزم بزااااااف عليك اوك
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