التعادل الأبيض ينصف الجيش الملكي والفتح الرياضي

هسبريس - و.م.ع

تعادل فريق الجيش الملكي بميدانه مع اتحاد الفتح الرياضي بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة ال14 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول.

والتحق اتحاد الفتح الرياضي مؤقتا، بعد هذا التعادل بالمركز الخامس بمجموع 20 نقطة رفقة الدفاع الحسني الجديدي، الذي يستقبل غدا الخميس حسنية أكادير، فيما ظل الجيش الملكي في المركز السابع برصيد 19 نقطة.