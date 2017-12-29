رونالدو ينتقد تعامل البارصا مع لاعبين برازيليين

هسبريس - متابعة

انتقد اللاعب البرازيلي السابق، رونالدو نازاريو، طريقة تعامل نادي برشلونة مع اللاعبين البرازيليين.

وفي تصريحات لمحطة (Esporte Interativo) التليفزيونية البرازيلية تذكر رونالدو (41 عاما) تاريخه مع الأندية والذي شهد لعبه في صفوف برشلونة من 1996 وحتى 1997 قبل أن ينتقل لإنتر ميلانو ومنه إلى ريال مدريد الذي اعترف في أكثر من مناسبة أنه النادي الذي كان الأقرب إلى قلبه، علما بأنه لعب له من 2002 وحتى 2006 .

وقارن رونالدو المعروف بـ"الظاهرة" رحيله عن برشلونة مع رحيل مواطنه نيمار الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان، قائلا "أشعر بالمزيد من الامتنان لريال مدريد وكذلك ارتبط به بشكل أكبر. رغم أنني عشت أفضل عام لي برشلونة، لكن نهاية قصتي مع البرسا كانت سيئة للغاية وتشبه تلك التي عاشها نيمار".

وأشار إلى أنه لا يفهم "لماذا ينهي البرسا علاقته مع اللاعبين البرازيليين بشكل سيء". وتابع "هذا يحدث منذ وقت طويل لأن إدارة البرسا فعلت أمرا مشابها مع روماريو. وبعدها مع رونالدينيو. لكن برشلونة مدينة رائعة والنادي رائع".