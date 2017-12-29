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الرئيسية | رياضة | "الكاف" تختار حكمين مغربيين لإدارة مباريات "الشان"

"الكاف" تختار حكمين مغربيين لإدارة مباريات "الشان"

"الكاف" تختار حكمين مغربيين لإدارة مباريات "الشان"
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 01:47

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عن اختيار 32 حكما لإدارة مباريات النسخة الخامسة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين التي ستقام بالمغرب خلال الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2018.

وذكرت الكنفدرالية في بيان صحافي، نشرته الخميس، أن لجنة الحكام اختارت 16 حكما و16 حكما مساعدا يمثلون 27 اتحادا عضوا لإدارة هذه البطولة، من بينهم الحكم نور الدين الجعفري والحكم المساعد لحسن أزكاو.

واختارت لجنة الحكام بـ"الكاف" أيضا سبعة حكام للعمل كحكام فيديو مساعدين (في.أ.إر)، وهي التقنية التي ستعتمد لأول مرة في بطولات أمم إفريقيا لكرة القدم.

يشار إلى أن هذه البطولة المخصصة للاعبي كرة القدم الذين ينشطون في دورياتهم المحلية ستقام بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأكادير.

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