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كُتّاب وآراء
سقطاتُ الوداد تتواصل بعد الخسارة أمام أسفي
تَمكّن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، من إلحاق الهزيمة الرابعة بالوداد الرياضي البيضاوي بعد أن تغلّب عليه اليوم الخميس، على أرضية ملعب مولاي عبد آلله في الرباط، بهدف دون رد برسم نزال الجولة 14 من منافسات الدوري الاحترافي في نسخته السابعة.
وتبادل لاعبو الفريقين خلال الثلث الأوّل من الجولة الأولى بعض المناورات الهجومية بحثا عن هدف السبق، وكانت أبرزها من جانب عناصر الفريق "المسفيوي" بالخصوص، قبل أن ينجح اللاعب يحيى عطية الله، من إحراز هدف التقدّم لفريقه في حدود الدقيقة 23، عن طريق تسديدة قوية من خارج المربّع، هزم بها الحارس الودادي زهير العروبي.
وناور أبناء المدرّب الحسين عموتة، بتحرّكات هجومية بحثا عن هدف الرد على هدف تقدّم الفريق "المسفيوي"، إذ حاول كل من محمد أوناجم، اسماعيل الحداد ووليد الكرتي، خلق ممرات في الخط الخلفي للضيوف، غير أن محاولاتهم لم تكن بالشكل الكافي لتعديل النتيجة، قبل أن تنهي صافرة الحكم الدولي هشام التيازي، مجريات الجولة الأولى بتقدّم أبناء المدرّب محمد أمين بنهاشم.
وضغطت العناصر الودادية بشكل كبير على مرمى الحارس "المسفيوي" مختار مجيد، مع بداية أولى دقائق الجولة الثانية، إذ خلق رفاق العميد إبراهيم النقاش، العديد من فرص التهديف، غير أن استماتة حارس ومدافعي أولمبيك أسفي، وكذا تسرّع مهاجمي الوداد أبقى النتيجة على ما هي عليه.
وخاض أولمبيك أسفي دقائق النصف الثاني للجولة الثانية بنقص عددي بعد طرد الحكم هشام التيازي، اللاعب محمد مرابيط إثر حصوله على الإنذار الثاني، ليساعد ذلك أبناء الحسين عموتة، على مواصلة ضغطهم على مرمى الضيوف، حيث أتيحت لهم العديد من فرص التهديف، غير أن النجاعة واصلت غيابها.
وأطلق هشام التيازي، صافرته النهائية على وقع الضغط الهجومي الكبير لعناصر الوداد، ليحسم بذلك أولمبيك آسفي النقاط الكاملة للمباراة لصالحه، إذ بلغ رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز النقطة 20، في المقابل جمّدت الهزيمة رصيد الوداد الرياضي في حدود النقطة 15 في المركز 13 مع ثلاث مباريات ناقصة.
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تعليقات الزوّار (29)
تهلاو ف بيضاوة زيدوهم العصير والشواية،
قالك بيضاوة حنا عايقين وفايقين، ههههههه
لاكن فريق الرجاء...فريق قوي.....!
وممالاشك فيه...فاعتقد انه سيفوز
بالكاس....وكذا بالبطولة[email protected]
ديما وداد
انا كلي ثقة بجماهير الوداد بما فيهم الوينرز لان جمهور الواك هو راسمال و مفخرة النادي.
فقط اتمنى الاعتناء و الاهتمام بالقواعد. القاعدة التي انتجت جيل 90 و التي اعتبرها احسن تشكيلة ربما في تاريخ الكرة المغربية.
ناس اسفي بصحتكم تستاهلو.
اي فاريق في العالم لايس هناك فاريق
ديما في القيمة حت الفراق لي عندهم
ميزانية بي ميات الملاير كيتحو في هدا
ضوروف
الوداد لذيها لاعبين فقط ,بن الشرقي و اوناجم.الباقي الى المزبلة .