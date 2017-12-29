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الرئيسية | رياضة | سقطاتُ الوداد تتواصل بعد الخسارة أمام أسفي‎

سقطاتُ الوداد تتواصل بعد الخسارة أمام أسفي‎

سقطاتُ الوداد تتواصل بعد الخسارة أمام أسفي‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:38

تَمكّن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، من إلحاق الهزيمة الرابعة بالوداد الرياضي البيضاوي بعد أن تغلّب عليه اليوم الخميس، على أرضية ملعب مولاي عبد آلله في الرباط، بهدف دون رد برسم نزال الجولة 14 من منافسات الدوري الاحترافي في نسخته السابعة.

وتبادل لاعبو الفريقين خلال الثلث الأوّل من الجولة الأولى بعض المناورات الهجومية بحثا عن هدف السبق، وكانت أبرزها من جانب عناصر الفريق "المسفيوي" بالخصوص، قبل أن ينجح اللاعب يحيى عطية الله، من إحراز هدف التقدّم لفريقه في حدود الدقيقة 23، عن طريق تسديدة قوية من خارج المربّع، هزم بها الحارس الودادي زهير العروبي.

وناور أبناء المدرّب الحسين عموتة، بتحرّكات هجومية بحثا عن هدف الرد على هدف تقدّم الفريق "المسفيوي"، إذ حاول كل من محمد أوناجم، اسماعيل الحداد ووليد الكرتي، خلق ممرات في الخط الخلفي للضيوف، غير أن محاولاتهم لم تكن بالشكل الكافي لتعديل النتيجة، قبل أن تنهي صافرة الحكم الدولي هشام التيازي، مجريات الجولة الأولى بتقدّم أبناء المدرّب محمد أمين بنهاشم.

وضغطت العناصر الودادية بشكل كبير على مرمى الحارس "المسفيوي" مختار مجيد، مع بداية أولى دقائق الجولة الثانية، إذ خلق رفاق العميد إبراهيم النقاش، العديد من فرص التهديف، غير أن استماتة حارس ومدافعي أولمبيك أسفي، وكذا تسرّع مهاجمي الوداد أبقى النتيجة على ما هي عليه.

وخاض أولمبيك أسفي دقائق النصف الثاني للجولة الثانية بنقص عددي بعد طرد الحكم هشام التيازي، اللاعب محمد مرابيط إثر حصوله على الإنذار الثاني، ليساعد ذلك أبناء الحسين عموتة، على مواصلة ضغطهم على مرمى الضيوف، حيث أتيحت لهم العديد من فرص التهديف، غير أن النجاعة واصلت غيابها.

وأطلق هشام التيازي، صافرته النهائية على وقع الضغط الهجومي الكبير لعناصر الوداد، ليحسم بذلك أولمبيك آسفي النقاط الكاملة للمباراة لصالحه، إذ بلغ رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز النقطة 20، في المقابل جمّدت الهزيمة رصيد الوداد الرياضي في حدود النقطة 15 في المركز 13 مع ثلاث مباريات ناقصة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - رباح الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:53
أين المهللون بامجاد الفريق.. ماذا تقولون عن هذه النكبات..
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25
2 - Hamid الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:55
بعد البصارة الطنجاوية بالزيت العود السوسي جاء دور الشواية المسفيوية
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57
3 - النورس الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:59
الوداد ستواصل نزيف النقاط ومن حسن حضها أن الشأن سينقذها من هزائم أخرى لأن روح الفريق انتهت مع نهاية الموندياليتو. الوداد خسرت خمس مباريات : باتشوكا. اوراورا. طنجة. أغادير. آسفي ثم انتصار يتيم على الريف . حصيلة تتكلم عن نفسها . الوداد لم تخرج من السباق اذا عرفت كيف تستثمر المباريات الثلات المتبقية على الأقل الوصول إلى النقطة 20 بعد اندحار أغادير والرجاء ...مقارنة مع الموسم الفارط الفريق حقق حتى الدورة 14 ثلاثين نقطة مع ديسابر الذي لم يكن يعجب الجمهور الودادي. الضغط سيزيد على المدرب عموتة...وجب الهدوء . تحليل الأخطاء وانتداب لاعبين لسد الخصاص.
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25
4 - يوسف الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:03
بعض الحكام احيانا يعيقون المسار الطبيعي للكرة بالمغرب مثل حكم هذه المباراة التيازي.عوض ان يطرد النقاش طرد لاعب اسفي محاولة منه لارضاء الخصم.لذلك لاعجب ان نرى النقاش يطرد في كاس العالم للاندية.الحكم حاول ان يعادل الوداد بشتى الطرق بدا في توزيع البطائق المجانية على لاعبي اسفي وكانه فريق ليس بمغربي.لا اظن ان المراقبين سيمررون الامر هكذا عاديا.لولا ان لاعبي الوداد لم يكونوا مركزين لتعادلوا وكان هناك تحليل اخر للمباراة .حكم المبارة صارت مكشوفة الاعيبه والوداد يحتاج لفوز وحيد فقط ليعود لتركيزه وقوته
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14
5 - بيضاوة الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:04
البارح الليمون واليوم السردين،

تهلاو ف بيضاوة زيدوهم العصير والشواية،

قالك بيضاوة حنا عايقين وفايقين، ههههههه
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0
6 - ودادي 19 الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:11
الوداد أدى شرط تاني في المستوى لولا سوء الحظ ومن شاهد المباراة سيرى على الأقل ست اوسبع فرص حقيقية للتسجيل لكل من الحداد اوناجم والكرتي. .ومن شاهد نتايج الودا د بعد العودة من الإمارات فهي ضعيفة ورب ضارة نافعة لان الفوز بالبطولة هذه السنة صعب جدا ولزم على الوداد التركيز على العصبة الافريقية والكاس الممتازة امام مازيمبي شهر فبراير من السنة القادمة ان شاء الله، ومعك ياوداد في السراء والضراء
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14
7 - فريق الوداد.....ضعيف..! الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:14
فريق الوداد فريق.ضعيف..عكس ما يعتقد انصاره......!
لاكن فريق الرجاء...فريق قوي.....!
وممالاشك فيه...فاعتقد انه سيفوز
بالكاس....وكذا بالبطولة[email protected]
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-21
8 - تغيير الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:21
الفرقة خاسرة والمدرب تيخرج وسط هجومي (خضروف) وتيدخل وسط دفاعي(السعيدي) باغي يحافظ على النتيجة,مدرب لا علاقة له بالكرة كل مرة يخسر يهاجم اللاعبين بدل ان يستقيل
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-5
9 - إلى رباح الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:23
ريال مدريد بطل العالم بخمس ألقاب عاد من الإمارات وتلقى هزيمة نكراء أمام غريمه. نفس السيناريو عاشه الرجاء بعد الموندياليتو والآن جاء الدور على الوداد...هل توالي الهزائم سيلغي ألقاب الوداد وأنه بطل أفريقيا؟ ؟؟؟ .الفريق بترسانة لاعبين محدودة لم يسترح منذ ثلاث سنوات . الفرق تنهي موسمها والوداد تستمر بالمنافسة الأفريقية. ذاكرتنا ضعيفة . الله يهدي ما خلق . الهزيمة كانت متوقعة لأن الفريق فقد روحه كما حدث بالعصبة حين خسر من زناكو والأهلي قبل أن يجد الفريق الغرينتا واكتسح الفرق كاملة . لابد من التركيز والعمل .
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6
10 - إلى hamid الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:25
البصارة الحقيقة هي 23 مليار ديون وجب أدائها قبل متم يناير والا تم خصم ست نقاط آنذاك شرب العصير باش تبرد على رأسك.
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18
11 - hamdaoui الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:30
كنا نتمنى أن تبقى الكأس الإفريقية ملكا لفريق الوداد في السنوات المقبلة كما فعلها الأهلي المصري تمانية مرات ، ولكن للأسف الاعب المغربي إذا تألق في مقابلة أو مقابلتين يظن أنه أصبح كميسي أو ليوناردو
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18
12 - أسفي حاضرة المحيط الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:33
شحال خيبة تكون لاعب 11 + الحكم و تخسر
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14
13 - زعبول الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:33
ذنوب الريف و لعنة ما فعله بلطجية الوداد في الحسيمة، و مازال مازال، قريبا يهزمكم إتحاد زحيليكة
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3
14 - ahmed الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:34
سنعود خلال مرحلة الاياب. لقد اعتدنا هده المراحل الصعبة التي نجتازها دائما عكسكم يا من تقلبون وجوهكم لمجرد خسارة او تعادل. الحديث عن المعلق رقم 1 و 2.

ديما وداد
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0
15 - aziz الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:50
لا تنسو أنكم دقتم من الشواية قبلنا و اتبعتموها بشيخات خنيفرة وختمتم من ليمون بركان
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9
16 - فﻻلي الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:50
الكبار تمرض وﻻ تموت .أعتقد ان فريقا الرجاء والوداد هما رمز للكرة المغربية لدرجة اننا يمكننا تلخيص كرة القدم المغربية في الفريقين البيضاويين.حتى ادا سألت خارج المغرب عن أندية المغرب فﻻ أحد سيقول لك إنه يعرف مثﻻ الجديدة او اسفي او طنجة او او...انا من الرشدية واعشق الدار البيضاء وفريقيها العالميين رجاء الشعب ووداد الأمة
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14
17 - jeo الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:00
المدرب عندما يقحم اللاعب الخظروف في هده الظروف ، فهوى في مخه جليجه، كما انه في اخر ثلاثة مقابلة ، كل التمريرات خطء ،وكل التموقعات كدالك خطء، وكل التدخولات خطء ، وعدم وجود القراءة الجيده ، هده الأشياء لم يراها المدرب في 3مقابلة الأخيره ، فهدا شيء خطير، على المدرب المغادره ، كما انه العميد الفريق لايستحق كدالك اللاعب في فريق الوداد
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2
18 - lmzabi الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:02
الوداد البيضاوي المغربي فريق كبير والفرق الكبيرة تمرض ولا تموت .الوضعية التي يعيشها الفريق تبين عقلية اللاعبين المغاربة الهاوية فسوق الانتقالات والسماسرة يربكونهم
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5
19 - وقت التغيير الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:04
...شكرا عموتة و شكرا للمكتب و اللاعبين على ما قدموه منذ مجيء توشاك. الان حان وقت اجتماع مكونات النادي و ووضع خارطة طريق جديدة.
انا كلي ثقة بجماهير الوداد بما فيهم الوينرز لان جمهور الواك هو راسمال و مفخرة النادي.
فقط اتمنى الاعتناء و الاهتمام بالقواعد. القاعدة التي انتجت جيل 90 و التي اعتبرها احسن تشكيلة ربما في تاريخ الكرة المغربية.
ناس اسفي بصحتكم تستاهلو.
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6
20 - شخشوخة مروكية الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:04
لكم الله يارجاويين :اياذي خارجية تهدم الوداد. سكر طلع ليا
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4
21 - نريد رؤساء يفهمون في الرياضة الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:15
السبب في ما يحصل للفريق الوداد هو رئيس الفريق الذي كان السبب في تأخر سفر الوداد إلى الموندياليتو مع تضييع 250 مليون سنتيم لإكتراء الطائرة ومازال لاعبو الوداد مصدومين من النتائج ويعلمون أن السبب هو الزاكوري رئيس الفريق الذي لهف كل الأموال التي تقاضاها الفريق في التتويج بكأس إفريقيا تلاثة ملايير وخمس مائة مليون سنتيم بالإضافة ل إثنين مليار من الفيفا ومليار كمكافأة من الجامعة، لقد إستولى على ستة ملايير ولم يقم بشراء أي لاعب من فريقيا،،، إذا أراد الوداد أن يعود إلى مستواه الحقيقي يجب عليه الإستغناء على ممثل فريق الأصالة والمعاصرة والذي هو في نفس الوقت منتخب أو رئيس جماعة حضرية،، وبالتلي إذا ردنا تطوير كرة القدم المغربية يجب أن يسن قانون من الجامعة أو البرلمان يمنع كروش الحرام والأحزاب من دخول الفرق أوترؤسها
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3
22 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:39
مادا لو لعبت اسفي مكتملة الصفوف 11 ضد 11، اسفي لعب ب 10 لاعبين رغم دالك سيطر واقنع
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-4
23 - عبدالله الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:52
لي واقع الوداد شي طبيعي كيوقع
اي فاريق في العالم لايس هناك فاريق
ديما في القيمة حت الفراق لي عندهم
ميزانية بي ميات الملاير كيتحو في هدا
ضوروف
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1
24 - ودادي الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:33
بسم الله الرحمن الرحيم، خوتي الوداديين الاحرار كلكم كتعرفوا فرقتكم اش كتسوى، باركا من الانتقادات الخاوية للناصري وعموتة واللعابة، راه الدراري عياوو الله يكون في العون، الله ياخذ الحق في اصحاب البرمجة، راه باش تسالي كاس افريقيا وتلعب المونديال والبطولة جوج ماتشات في السيمانة، راه خاص يكون عندك ماكينات ماشي بنادم، الحمد لله هاذ الشان غادي يسراح الدراري، الرئيس خاصو ينتادب دراري في مستوى الوداد، ويحدد مع المدرب لائحة المغادرين، اصلا الوداد كتعاني من نقص الحصيص بعد رحيل اونداما جيبور فال حسني... راه داكشي لي دارو فوق طاقتهم، البارح كنتوا تشجعوا الناصري، عموتة اللعابة، واليوم قلبتوا وجهكم، صبروا على الوداد وغادي يرجع العز والنصر، راه العديان بغاو الفرقة تشتت والمدرب يمشي فحالو باش يفرحوا خليكم متاحدين وديما وداد حتى الموت. انشري يا هسبريس جزاكم الله خيرا، هذم رسالة لكل الغيورين على وداد الامة.
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2
25 - SAAD الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:42
Avoir un entraineur from khmissat ce n'est pas judicieux d'une équipe comme ouidad , amouta a pris l'équipe en parfaite état en plus il a tous gâcher après avoir perdre deux match en coupe du monde , avoir un joueur de calibre de housni et le laisser en bon de touche c'est nul de la part d'un entraineur qui touche 30000 euro par mois froidement ,
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-4
26 - remarque الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:53
je dis aux gens du WAC attention ne faites pas comme le MAT qui n'ont rien trouve de mieux que de limoger AMRI qui leur a donne 2 titres de champions du Maroc et a cause de l'elimination de la coupe du monde des clubs aux tirs aux buts . ils l'ont limoge et donc mis fin a un projet qui etait tres prometeur ,ils l'ont remplace par un espagnol qui n'a rien apporte et mnt c'est la descente aux enfers ,voila ce que le WAC ne doit pas faire ,garder votre entraineur , proteger vos joueurs et il n'y a aucune raison que le WAC ne retrouve pas ses sensations et son niveau
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0
27 - hussa الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:17
مبروك.على.اسفي.هيا.نكولو.الحسنية.كتسبح.اسفي.كتغتص
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1
28 - maroc الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:48
واش خضروف لاعب ,اعتقد يستحق ان يلعب في القسم الوطني 4.
الوداد لذيها لاعبين فقط ,بن الشرقي و اوناجم.الباقي الى المزبلة .
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3
29 - احمد باري الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:15
الوداد لم يكن محضوظ في هده المقابلة زاءذ ارضية الملعب لم تساعد . وارتباك اللعبين وعدم التركيز . حتى اناجم لم يعود لمستواه. اتمنى للوداد ان تصحح اخطاءها البطولة مازالت في المتناول لاشيء حسم. انشاء الله البطولة ودادية forza wac
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