24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3515:0917:3118:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. نزار غالي .. طبيب جراح مغربي يقتحم مجال الغناء (5.00)

  2. ترامب ينظم مسابقة لاختيار "ملك الأنباء الكاذبة" (5.00)

  3. عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1 (5.00)

  4. فضيحة عقارية لمسؤول جماعي تصل مكتب الفتيت (5.00)

  5. والد التميمي: عهد تجسد رغبة العربي في إنهاء الاحتلال الصهيوني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | العلمي ينبش مالية الجامعات الرياضية .. ويتوعّد "العابثين" بالقضاء

العلمي ينبش مالية الجامعات الرياضية .. ويتوعّد "العابثين" بالقضاء

العلمي ينبش مالية الجامعات الرياضية .. ويتوعّد "العابثين" بالقضاء
هسبورت- أمال لكعيدا *
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:38

نَفت مصادر "هسبورت"، أن تكون وزارة الشباب والرياضة، قد اعتمدت مبدأ الانتقائية في تحديد الجامعات الملكية الرياضية التي تقرّر إخضاعها للافتحاص المالي والإداري، مشيرة إلى أن الوزير رشيد الطالبي العلمي، اختار تقسيم المشروع إلى مرحلتين، ليشمل التدقيق وضعية كل الجامعات الرياضية المنضوية تحت لواء الوزارة.

وكشفت المصادر نفسها، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الوزارة عمدت إلى تقسيم العدد الإجمالي للجامعات الرياضية إلى نصفين، حيث سيتم افتحاص وضعية النصف الأول في أجل يناهز 8 أسابيع، لتعطى بعد ذلك مباشرةً انطلاقة افتحاص النصف الثاني من الجامعات، بما في ذلك جامعة كرة القدم والملاكمة والتنس، التي تعتبر الأكثر إثارةً للجدل، نسبةً إلى حجم الميزانيات المرصودة لتسييرها وكذا الدعم المالي المخصّص لها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى رصد الاختلالات التي تميّز المشهد التسييري الرياضي، مؤكّدة أنه في حال تسجيل أية مخالفات على مستوى المعاملات المالية وعلاقتها ببنود عقد الأهداف مع الوزارة، فإن هذه الأخيرة، ستلجأ إلى الوكالة القضائية للملكة، ضد المتورّطين، بما أن ذلك يدخل في إطار جرائم العبث بالمال العام.

يشار إلى أن جل رؤساء الجامعات المعنية بالتدقيق المالي في المرحلة الأولى، ويتعلّق الأمر بكل من جامعات الطيران الخفيف والرياضي، والدراجات، والمسايفة، والسباحة، وكرة اليد، وكرة السلة، والتايكواندو، والجيدو وفنون الحرب المشابهة، والكانوي كاياك، والشراع، والكريكيت، والريكبي، والأيكيدو واليايدو وفنون الحرب، والشطرنج، الكرة الحديدية، والكرات الحديدية، والرياضات الميكانيكية، والتزحلق على الجليد والرياضات الجبلية، والرماية بالنبال، ورياضة الأشخاص المعاقين، وكرة الطاولة، والبادمنتون، والهوكي على العشب، والرياضة للجميع، قد احتجوا بشدّة على قرار وزير الشباب والرياضة، ووصفوه بالانتقائي، خاصّةً وأنه "استثنى"، مؤقّتا، باقي الجامعات ذات الوزن الثقيل من ناحية الدعم المخصّص لها والميزانيات التي تسيّر بها، مثل جامعة الملاكمة، وكرة القدم، والتنس.

* لمزيد من أخبار الرياضية والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.