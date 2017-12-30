العلمي ينبش مالية الجامعات الرياضية .. ويتوعّد "العابثين" بالقضاء

هسبورت- أمال لكعيدا *

نَفت مصادر "هسبورت"، أن تكون وزارة الشباب والرياضة، قد اعتمدت مبدأ الانتقائية في تحديد الجامعات الملكية الرياضية التي تقرّر إخضاعها للافتحاص المالي والإداري، مشيرة إلى أن الوزير رشيد الطالبي العلمي، اختار تقسيم المشروع إلى مرحلتين، ليشمل التدقيق وضعية كل الجامعات الرياضية المنضوية تحت لواء الوزارة.

وكشفت المصادر نفسها، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الوزارة عمدت إلى تقسيم العدد الإجمالي للجامعات الرياضية إلى نصفين، حيث سيتم افتحاص وضعية النصف الأول في أجل يناهز 8 أسابيع، لتعطى بعد ذلك مباشرةً انطلاقة افتحاص النصف الثاني من الجامعات، بما في ذلك جامعة كرة القدم والملاكمة والتنس، التي تعتبر الأكثر إثارةً للجدل، نسبةً إلى حجم الميزانيات المرصودة لتسييرها وكذا الدعم المالي المخصّص لها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى رصد الاختلالات التي تميّز المشهد التسييري الرياضي، مؤكّدة أنه في حال تسجيل أية مخالفات على مستوى المعاملات المالية وعلاقتها ببنود عقد الأهداف مع الوزارة، فإن هذه الأخيرة، ستلجأ إلى الوكالة القضائية للملكة، ضد المتورّطين، بما أن ذلك يدخل في إطار جرائم العبث بالمال العام.

يشار إلى أن جل رؤساء الجامعات المعنية بالتدقيق المالي في المرحلة الأولى، ويتعلّق الأمر بكل من جامعات الطيران الخفيف والرياضي، والدراجات، والمسايفة، والسباحة، وكرة اليد، وكرة السلة، والتايكواندو، والجيدو وفنون الحرب المشابهة، والكانوي كاياك، والشراع، والكريكيت، والريكبي، والأيكيدو واليايدو وفنون الحرب، والشطرنج، الكرة الحديدية، والكرات الحديدية، والرياضات الميكانيكية، والتزحلق على الجليد والرياضات الجبلية، والرماية بالنبال، ورياضة الأشخاص المعاقين، وكرة الطاولة، والبادمنتون، والهوكي على العشب، والرياضة للجميع، قد احتجوا بشدّة على قرار وزير الشباب والرياضة، ووصفوه بالانتقائي، خاصّةً وأنه "استثنى"، مؤقّتا، باقي الجامعات ذات الوزن الثقيل من ناحية الدعم المخصّص لها والميزانيات التي تسيّر بها، مثل جامعة الملاكمة، وكرة القدم، والتنس.

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