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الرئيسية | رياضة | الجيش الملكي يعزّز رصيده على حساب الخريبكيين

الجيش الملكي يعزّز رصيده على حساب الخريبكيين

الجيش الملكي يعزّز رصيده على حساب الخريبكيين
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 30 دجنبر 2017 - 19:22

بعد ثلاثة أيام من هزيمته أمام مضيفه الراسينغ البيضاوي بهدفين مقابل هدف، استقبل أولمبيك خريبكة، عشية اليوم، فريق الجيش الملكي، برسم الجولة 15 من البطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، وانتهت المباراة بفوز الضيوف على أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد.

الشوط الأول من المباراة اتسم بالحذر من كلا الفريقين، حيث اقتصر اللاعبون على تبادل الكرات وسط الميدان، طيلة الـ26 دقيقة الأولى من عمر المباراة، قبل أن يقوم فريق الجيش الملكي بمباغتة أصحاب الأرض بهجمة كادت تنتهي بهدف لولا التدخل الناجح للحارس مروان فخر، الذي أنقذ مرماه بعد إبعاد الكرة عنها بأطراف أصابعه، لتتوالى بعد ذلك المحاولات الفاشلة إلى نهاية الشوط الأول.

فيما عرف الشوط الثاني شدّا وجدبا بين جمهور الجيش الملكي وعناصر الأمن، حيث أقدم مشجعون على إشعال شهب اصطناعية في المدرجات، ورميها على أمنيين كانوا واقفين قرب رقعة الملعب، وهي اللحظة التي تزامنت مع هز شباك أولمبيك خريبكة في تمام الدقيقة 54 من طرف اللاعب المهدي الخلاطي.

وساهم الهدف الأول في إرباك أصحاب الأرض، حيث تلقوا هدفا ثانيا بعد تسع دقائق من سابقه، حيث تمكن اللاعب توفيق أجروتن، في الدقيقة 63، من هزم الحارس مروان فخر، قبل أن يرد فريق أولمبيك خريبكة بسرعة، عبر تسجيل هدفه الأول، في الدقيقة 64، عن طريق اللاعب أيمن حسوني.

وبهذه النتيجة، نقل فريق الجيش الملكي رصيده من 19 نقطة إلى 22 نقطة، ومن الرتبة 9 إلى الرتبة 5 مؤقتا، فيما تجمد رصيد فريق أولمبيك خريبكة في 16 نقطة، مع بقائه في الرتبة 12 مؤقتا، في انتظار إجراء باقي مباريات الجولة 15.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من مشجعي أولمبيك خريبكة، بعد مقاطعتهم المباريات الأخيرة للفريق، اختاروا العودة إلى مدرجات ملعب الفوسفاط بلباس أسود، من أجل التعبير عن استنكارهم للأوضاع التي يتخبط فيها الفريق، مردّدين شعارات ضد أعضاء المكتب المسيّر للنادي، واللاعبين، والمنخرطين، و"المريقية"، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيما أسهبوا في انتقاد رئيس النادي وتحميله كامل المسؤولية في تدنّي نتائج الفريق، مطالبين بعودة المجمع الشريف للفوسفاط لتسيير النادي، قبل أن ينسحبوا قبل نهاية الشوط الأول ببضع دقائق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Redouane السبت 30 دجنبر 2017 - 20:51
السلام ....بعد النظر على اللقاء الشيء الجميل والذي أسعدنا طول المقابلة ان وأصدقائي وارجعنا الى الزمن الجميل ..الغياطة لي كانوا حاضرين وغناو كاع الارشيف بدأً من تاعمن هاد سروال تال سمحي ليا لواليدة ههههه
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6
2 - خالد ولد حطان السبت 30 دجنبر 2017 - 21:40
السكادي هو من يتحمل المسؤولية في النتائج الكارثية. خير الكلام ماقل وذل . نريد من المجمع الشريف للفسفاط ان يرجع الى صوابه . وان يتحمل مسؤولية الفريق . اما المريقية همهم الوحيد هو المال . لا يهمهم مصالح الفريق.
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3
3 - mostapha السبت 30 دجنبر 2017 - 22:05
les FAR arrive le retour on aura notre buteur qui arrivera de semmouha vous allez voir salut à tout les 3askariyine
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4
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