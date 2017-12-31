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الرئيسية | رياضة | الفتح الرباطي يهزم ضيفه سريع وادي زم بهدفين

الفتح الرباطي يهزم ضيفه سريع وادي زم بهدفين

الفتح الرباطي يهزم ضيفه سريع وادي زم بهدفين
هسبريس - و.م.ع
السبت 30 دجنبر 2017 - 21:00

فاز اتحاد الفتح الرياضي على ضيفه سريع وادي زم بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة ال15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الايفواري لمين دياكيتي في الدقيقة 68.

وارتقى اتحاد الفتح الرياضي عقب هذا الفوز إلى المركز الرابع بمجموع 23 نقطة إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي الذي يحل ضيفا غدا الأحد على أولمبيك آسفي، فيما ظل سريع وادي زم في المركز العاشر برصيد 17 نقطة إلى جانب الكوكب المراكشي الذي انهزم بدوره في وقت سابق اليوم أمام نهضة بركان بهدفين للاشيء.

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1 - ouedzem السبت 30 دجنبر 2017 - 22:55
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