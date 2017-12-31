24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/12/2017
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:29
|12:35
|15:10
|17:32
|18:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- الحلايّقية .. بؤساء البسمة
- دراسة أمريكية تكشف خصائص نبتة مغربية لعلاج آلام السرطان
- سنة 2017 في دقيقتين ونصف
- المشي 3 كيلومترات يوميًا يحد تدهور دماغ المسن
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
تعميم تدريس الأمازيغية .. قرار ملكي حاسم يقبع في "ثلاجة الحكومة" (5.00)
ظاهرة التسول في المغرب .. حرفة البؤساء أم فرصة ذهبية للاغتناء؟ (5.00)
- تعميم تدريس الأمازيغية .. قرار ملكي حاسم يقبع في "ثلاجة الحكومة" - (88)
- السلطات تعتزم نقل مئات المهاجرين الأفارقة إلى مركز إيواء بالرباط - (71)
- دراسة أمريكية تكشف خصائص نبتة مغربية لعلاج آلام السرطان - (69)
- ظاهرة التسول في المغرب .. حرفة البؤساء أم فرصة ذهبية للاغتناء؟ - (52)
- إدارة الأمن تعزز آليات ضمان الإنصاف والاستحقاق في لوائح الترقي - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
اتحاد طنجة يهزم شباب الريف ويتصدر البطولة مؤقتا
السبت 30 دجنبر 2017 - 21:25
فاز فريق اتحاد طنجة على ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة ال15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.
وسجل ثلاثية اتحاد طنجة كل من المهدي النغمي (د56)، ومحمد العمراوي (د78 و84).
وارتقى اتحاد طنجة مؤقتا بعد هذا الفوز للمركز الأول بمجموع 27 نقطة، في انتظار المباراة التي ستجمع غدا بين حسنية أكادير (26 نقطة) والمغرب التطواني، فيما تراجع شباب الريف الحسيمي للمركز السابع، وتجمد رصيده عند 21 نقطة، إلى جانب نهضة بركان الفائز في وقت سابق اليوم على الكوكب المراكشي بهدفين للاشيء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - محمد السبت 30 دجنبر 2017 - 21:49
مبروك لاتحاد طنجة وهاردلك لشباب الريف حقيقة مبارة كانت ممتعة وشباب الريف كان ندا قويا للاتحاد.
3 - tangerino السبت 30 دجنبر 2017 - 22:41
Bravo ninos premier au podium même pour une nuit ....grand travail de mrabet et de zaki aussi . peut être la maillonaise n à pas marché . j'espère que ils vont profiter de la trêve pour travailler leurs lacunes et finir l'année pour les 3 places . buenasuerte
4 - أسفي حاضرة المحيط السبت 30 دجنبر 2017 - 23:28
أسفي حاضرة المحيط وأفضل مدينة في المغرب وشمال إفريقيا سوف ندك شباك طنجة قريبا كونو في الموعد البطولة مسفيوية
تعليق غير لائق
-14
5 - tangerois السبت 30 دجنبر 2017 - 23:35
un bon travail de zaki commence a se realiser et bravo aussi lambrabt
6 - ابولو 1969 الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:10
طنجة تجني ثمار الاستعدادات القوية التي بدأها الإطار المقتدر بأدو الزاكي والآن هي متصدر الدوري مع المساعد المرابط ...فريق متناسق لكن واقعيا على الإدارة والطاقم عدم رفع سقف الطموحات حتى لا تكون خيبة الأمل كبيرة وهو ما حدث لبنشيخة . طنجة عليها العمل على بناء فريق تنافسي والمنافسة على. المراتب التلاث الأولى والعمل من أجل الحصول على لقب ما السنوات المقبلة . فريق شاب . موفقين
7 - سعيد الألفة الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:38
للذين يصوتون بالسلبي علي الكلام الصحيح انها انتدابات وعمل وتحضيرات الزكي التي بدءت تعطي ثمارها اسألو لمرابط حتي هو أخد الشيء الكثير من الزاكي .لقد تسرع المكتب المسير الدب استغن علي الزاكي .
8 - brahim الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:52
الزااكي المدرب العبقري يقتر ح على الفيفا اللعب ب حارسين ل المرمى بذل حارس واحد. والسماح للمداافعين بالقاء القبض على كل مهاجم سجل هدفا وتسليمه ل محكمة العدل الرياضية
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8