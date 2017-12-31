اتحاد طنجة يهزم شباب الريف ويتصدر البطولة مؤقتا

هسبريس - و.م.ع

فاز فريق اتحاد طنجة على ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة ال15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.

وسجل ثلاثية اتحاد طنجة كل من المهدي النغمي (د56)، ومحمد العمراوي (د78 و84).

وارتقى اتحاد طنجة مؤقتا بعد هذا الفوز للمركز الأول بمجموع 27 نقطة، في انتظار المباراة التي ستجمع غدا بين حسنية أكادير (26 نقطة) والمغرب التطواني، فيما تراجع شباب الريف الحسيمي للمركز السابع، وتجمد رصيده عند 21 نقطة، إلى جانب نهضة بركان الفائز في وقت سابق اليوم على الكوكب المراكشي بهدفين للاشيء.