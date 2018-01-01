الإصابة تغيب الودادي أوناجم شهرين عن الملاعب

هسبورت - محمد فنكار*

قَال علاء الدين الرحالي، طبيب الوداد الرياضي، إن مصحّة الفريق لا تتحمّل مسؤولية إصابة اللاعب محمد أوناجم بعدما تأكّد من جديد غيابه عن الفريق بسبب عودة تأثّره بالإصابة خلال مباراة أولمبيك آسفي، لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الاحترافي.

وأوضح الرحالي في اتصال هاتفي مع "هسبورت" أن أوناجم عاودته الإصابة من جديد بعدما خضع لفحوصات جديدة تؤكّد أن العلاجات التي تلقاها في فرنسا فرضت عليه إزالة "الجبيرة" التي وضعها سلفا في إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء المختصّة في العظام من قبل، بحكم عدم اختصاص عيادة الفريق في ذلك وعملها المتعلّق فقط بالطب الرياضي، قبل أن تعاوده الإصابة من جديد في القدم نفسها.

وأكّد طبيب الفريق "الأحمر" أن أوناجم خضع لعملية ناجحة صباح اليوم السبت، على يد طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفتي، وسيعود على أبعد تقدير خلال شهر ونصف إلى شهرين إلى الميادين، في حين سيغيب بشكل رسمي عن كأس إفريقيا للمحليين المقبلة التي ستقام في المغرب.

وعن إصابة اللاعب أشرف بنشرقي، كشف الرحالي أن اللاعب يعاني من إصابة خفيفة ستبقيه بعيدا عن التداريب لمدّة أسبوع إلى عشرة أيام، لكن في إمكانه التواجد مع المنتخب المحلي في الشان للدفاع عن ألوانه والمنافسة على لقب البطولة الإفريقية.

حري بالذكر أن الإصابة فرضت على محمد أوناجم الغياب عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، في النهائي الذي توّج به الفريق من قلب مركب محمد الخامس، كما غيّبته عن كأس العالم للأندية في أبوظبي الإماراتية.

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