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الإصابة تُبعد المهدي أوبيلا عن الملاعِب لأزيد من شهر
الأحد 31 دجنبر 2017 - 08:12
فَرضت الإصابة التي تعرّض لها المهدي أوبيلا، متوسّط ميدان فريق حسنية أكادير لكرة القدم، غيابه عن الملاعب خلال الفترة الحالية وعدم المشاركة مع فريقه في مباريات الجولة 14 و15 من منافسات الدوري الاحترافي، إضافة إلى الغياب عن لائحة "أسود البطولة" في مسابقة "الشان" بسبب الإصابة التي لحقته في نزال الحسنية والوداد.
ويرتقب أن يجري اللاعب المهدي أوبيلا، عملية جراحية في غضون الأيام المقبلة، ستغيّبه لمدّة تتجاوز الشهر، إذ يبقى من حسن حظ "الفريق السوسي" مصادفة إصابة اللاعب مع فترة توقّف البطولة لخمسة أسابيع.