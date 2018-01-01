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الرئيسية | رياضة | بنشرقي مرشّح لجائزة أفضل جناح أيسر بإفريقيا‎

بنشرقي مرشّح لجائزة أفضل جناح أيسر بإفريقيا‎

بنشرقي مرشّح لجائزة أفضل جناح أيسر بإفريقيا‎
هسبورت*
الأحد 31 دجنبر 2017 - 09:16

وَجد أشرف بنشرقي، لاعب فريق الوداد البيضاوي، موطئ قدم له ضمن لائحة ثلاثة أفضل أجنحة في إفريقيا، سيتنافسون في استفتاء طرحته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، عبر موقعها الرسمي وصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسينافس بنشرقي على هذه الجائزة، كل من البوركينابي بيرتراند طراوري، لاعب ليون الفرنسي، والجنوب إفريقي بيرسي طاو، لاعب ماميلودي صن داونز.

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