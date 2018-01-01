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كُتّاب وآراء
عداؤون مغاربة يتألقون في نصف ماراطون الباسك
تمكن العداء المغربي هشام السكني، في فئة الذكور، من احتلال المركز الأول للدورة الرابعة والأربعين من سباق نصف ماراطون مدينة سان سيلبيستري، التابعة لمحافظة الباسك، شمال إسبانيا؛ بعدما قطع مسافة 9 كيلومترات في زمن قدره 27 دقيقة و40 ثانية، ليعزز بذلك صدارته للسباق مرتين متتاليتين.
صحيفة "إل دياريو باسكو" الإسبانية، التي أوردت الخبر، أفادت بأن ثلاثة عدائين مغاربة استطاعوا بسط سيطرتهم على السباق منذ الانطلاقة حتى خط النهاية، مضيفة أن الدورة الأخيرة من السباق حُسمت لصالح هشام السكني، ضمن 400 عداء وعداءة شاركوا في هذه المنافسة الرياضية التي تعادل قيمة جائزتها 6 آلاف يورو.
بدورها، تمكنت المغربية كوثر بولعيد من الفوز بالمركز الأول في فئة الإناث في زمن قدره 31 دقيقة و40 ثانية، لتعزز بذلك فوزها الثاني على التوالي في السباق الماراطوني ذاته، أسوة بمواطنها السكني. فيما عادت الرتبة الثانية إلى العداءة الكينية بيت كرانجا بتوقيت 31 دقيقة و43 ثانية.
جدير بالذكر أن العديد من العدائين المغاربة المقيمين في إسبانيا حققوا، خلال السنوات الماضية، إنجازات مهمة في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة بمختلف جهات المملكة الأيبيرية، كان آخرهم العداءان محمد مرحوم ونزهة مشروق، اللذان فازا بالمركز الأول للدورة الـ39 من سباق نصف ماراطون مدينة إشبيلية بجنوب إسبانيا.