"ماركا" تتوج ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم

هسبريس - متابعة

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بلقب أفضل لاعبي العالم في عام 2017، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، بحسب الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ماركا" المدريدية الرياضية.

وتصدر ميسي قائمة أفضل 100 لاعب على مستوى العالم الصادرة عن الصحيفة الإسبانية العريقة، متفوقا على غريمه كريستيانو الذي حصد جائزتي "الأفضل" في العالم للفيفا والكرة الذهبية لأفضل لاعب الصادرة عن "فرانس فوتبول".

ولم يحصد ميسي في 2017 سوى لقب كأس الملك، لكنه توج هدافا لليجا وحصد جائزة "الحذاء الذهبي" للمرة الرابعة كأفضل هداف بالدوريات الأوروبية، ليتفوق على "الدون" الفائز بمعظم الألقاب مع فريقه الريال، أبرزها الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كما تفوق "البرغوث" على اللاعب البرتغالي في عدد الأهداف المسجلة خلال العام الماضي، بواقع 54 هدفا.

وحصل ميسي على 56% من إجمالي أصوات المشاركين في الاستطلاع بخصوص اللاعب الأفضل في العام، متفوقا على كريستيانو الذي حصد (25%)، ونجوم آخرين كالبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان وزميله الفرنسي كليان مبابي.