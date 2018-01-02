24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:30
|12:36
|15:12
|17:34
|18:54
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- رغم إقرار الدعم .. مراجعة دفاتر "تحملات الكتاب" تغضب الناشرين
- مشروع للريف والوطن .. اقتراحات لبناء أسطول الشمال المدني
- "اللوبيات" و"البلوكاج" .. سنة فنية مضطربة تنسف إنجازات 2017
- الأمطار بعيون فلاحي الحاجب
- قرويون يطالون ببناء سدّ لحماية البشر والشجر من سيول "أغذات"
رغم إقرار الدعم .. مراجعة دفاتر "تحملات الكتاب" تغضب الناشرين (5.00)
ساكنة قرية الزراردة بتازة تعيش وسط "مياه مالحة" وتنمية مُؤجَّلة (5.00)
الانتعاش السياحي يرافق حلول السنة الميلادية الجديدة بمراكش (5.00)
- قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم - (123)
- روحاني: أعداء إيران وراء الاحتجاجات .. وترامب: حان وقت التغيير - (44)
- طبيب فلسطيني مقيم يطالب بالجنسية المغربية - (43)
- هكذا حل العام الجديد بالدار البيضاء .. برد وأمن وحوادث وانتشاء - (38)
- فتوى تُحرم تداول عملة "بيتكوين" الافتراضية - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هازارد يقترب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد
أكدت تقارير صحفية صادرةالاثنين في إسبانيا أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي ايدن هازارد عن أن اهتمام نجله بالانتقال إلى نادي ريال مدريد هو السبب الرئيسي وراء عدم تجديد تعاقده مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، دفع المسؤولين في النادي الملكي إلى التحرك بلا تردد من أجل اتمام صفقة ضم اللاعب.
وأكدت صحيفة "أ س" الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لإتمام الصفقة قريبا وأنه استقر على المبلغ المالي الذي سيدفعه لتشيلسي مقابل تخلي الأخير عن اللاعب الدولي البلجيكي، وهو المبلغ الذي قدرته الصحيفة بـ (135 مليون يورو).
ولا يشك المسؤولون في ريال مدريد في جدوى انضمام هازارد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن اللاعب يمثل هاجسا خاصا للمدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يتطلع إلى الحصول على خدماته في أقرب وقت.
ويمتد تعاقد هازارد مع تشيلسي حتى عام 2020، وشهدت الفترة الأخيرة تجميد للمفاوضات بينه وبين النادي لتمديد هذا التعاقد رغم أنه سيحصل بموجب العقد الجديد على أعلى أجر في بطولة الدوري الإنجليزي.
وساهمت الظروف المذكورة، بالإضافة إلى تصريحات والد اللاعب، في تعزيز ثقة ريال مدريد في أن هازارد سيظل متمسكا بموقفه وأنه سينتهي به المطاف إلى الرحيل عن النادي اللندني.