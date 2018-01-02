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الرئيسية | رياضة | هازارد يقترب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد

هازارد يقترب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد

هازارد يقترب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:45

أكدت تقارير صحفية صادرةالاثنين في إسبانيا أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي ايدن هازارد عن أن اهتمام نجله بالانتقال إلى نادي ريال مدريد هو السبب الرئيسي وراء عدم تجديد تعاقده مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، دفع المسؤولين في النادي الملكي إلى التحرك بلا تردد من أجل اتمام صفقة ضم اللاعب.

وأكدت صحيفة "أ س" الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لإتمام الصفقة قريبا وأنه استقر على المبلغ المالي الذي سيدفعه لتشيلسي مقابل تخلي الأخير عن اللاعب الدولي البلجيكي، وهو المبلغ الذي قدرته الصحيفة بـ (135 مليون يورو).

ولا يشك المسؤولون في ريال مدريد في جدوى انضمام هازارد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن اللاعب يمثل هاجسا خاصا للمدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يتطلع إلى الحصول على خدماته في أقرب وقت.

ويمتد تعاقد هازارد مع تشيلسي حتى عام 2020، وشهدت الفترة الأخيرة تجميد للمفاوضات بينه وبين النادي لتمديد هذا التعاقد رغم أنه سيحصل بموجب العقد الجديد على أعلى أجر في بطولة الدوري الإنجليزي.

وساهمت الظروف المذكورة، بالإضافة إلى تصريحات والد اللاعب، في تعزيز ثقة ريال مدريد في أن هازارد سيظل متمسكا بموقفه وأنه سينتهي به المطاف إلى الرحيل عن النادي اللندني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حفيظ الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:03
جيبو هزار و نيمار وصلاح وووووو و ديرو فوطوكوبي ل رونالدو 4 مرات الليغا مشات ا حنيني ههههه .
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