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الرئيسية | رياضة | الصراع يشتد لإزاحة حسبان من رئاسة الرجاء

الصراع يشتد لإزاحة حسبان من رئاسة الرجاء

الصراع يشتد لإزاحة حسبان من رئاسة الرجاء
هسبورت - أمال بلحاج*
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:08

فِي وقت كان يُتوقّع فيه استمرار الرئيس الحالي سعيد حسبان على كرسي الرئاسة لولاية ثانية، خلال الجمع العام الذي سيعقده في الثامن من يناير المقبل، لتهرّب بعض الأسماء من تقديم طلب ترشّحها رسميا لإدارة النادي خوفا من الأزمة المالية التي يمر منها الفريق والديون الكبرى، ظهر سيل من المنخرطين الذين أعلنوا عن ترشّحهم لخلافة حسبان في رئاسة الفريق "الأخضر" وإمساكهم زمام الأمور بدلا منه.

وأكّدت مجموعة من الأنباء، أن الخلفاوي، الطرومبلتي، الإبراهيمي، حسبان، السملالي وحمدي، كلّهم منخرطون وضعوا طلب ترشّحهم لإدارة النادي، وأصبحوا بين عشية وضحاها يرغبون في رئاسة الرجاء البيضاوي، في وقت كانوا يتهرّبون فيه من نداء الجمهور واللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، التي كانت ترغب في إيجاد ولو مرشّح وحيد يقدّم ترشحه لإزاحة الرئيس الحالي من كرسي الرئاسة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طارق 004 رجاوي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:52
الكل يأتي من أجل المصالح ولا يوجد شخص أتى من أجل مصلحة الرجاء ، حنات، بودريقة، حسبان ... والقائمة طويلة، فمع بودريقة 5 الملايير متولي 3 و ياجور 500 ملبون الراقي 800، بالإضافة إلى بطولة 2013 و كأس العرش في نفس السنة، أريد أن أسأل لماذا تريدون شراق الأفارقة فقط ؟ فلماذا لم تجلبوا الأمريكان اللاتينيين من شيلي و برازيل و أرجنتين ؟
اتقوا الله في الرجاء
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5
2 - رجاوي من بكري الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:21
اذا كان بودريقة قد حقق البطولة وكاس العرش في فترة رئاسته الا انه وضع فريق الرجاء في اكثر من 3 ملايير سنتيم من الديون قبل ان يقرر مغادرة منصبه واتى حسبان لقيادة الفريق بدون علمه المسبق بالتقرير المالي مما جعله يدخل في شتى المشاكل مع كثرة النزاعات بين فريق الرجاء واللاعبين خاصة المغادرين للفريق في فترة تولي رشيد الطاوسي لتدريب الفريق ما جعله يتلقى اللوم في البداية قبل ان يتحول الى سب وشتم في المدرجات من الجمهور وفي كل مقابلة يلعبها الفريق
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1
3 - سلام الصويري الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:57
الصراع يشتد لإزاحة حسبان من رئاسة الرجاء
ومن بعد ؟؟؟!! الفرق الكروية اصبحت كعكة يتهافت عليها كل من أراد الاغتناء السريع والتقرب من اصحاب القرار لقضاء مصالح شخصية في ضل الفوضى والتسيب وانعدام المحاسبة .
في هذا البلد هناك وساءل سهلة للاستفادة من الامتيازات اللامتناهية والريع بدون حسيب ولا رقيب وهي النجاح في الانتخابات المحلية والبرلمانية وترأس فرق رياضية .
وعليه اذا ذهب حسبان وجاء اخر لن يغير من الأمور شيءا بل مجرد صراع على الاستفادة من الامتيازات وآخرها صفقات اللاعبين
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2
4 - Dayron الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:19
بعد وصول الرجاء لنهائي كأس العالم للأندية، شرع بودريقة في إجراء تعاقدات مكلفة ماديا و ضعيفة المردود وكذلك التعاقد مع مجموعة من المدربين. فانهارت ميزانية الرجاء وكاد يثم الحجز على حافلته، فاستقال بودريقة وتورط حسبان في المشاكل و الديون.
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5 - Allali الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:29
A condition que chaque candidat présente son projet et les sources d’argent
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