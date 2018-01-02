الصراع يشتد لإزاحة حسبان من رئاسة الرجاء

هسبورت - أمال بلحاج*

فِي وقت كان يُتوقّع فيه استمرار الرئيس الحالي سعيد حسبان على كرسي الرئاسة لولاية ثانية، خلال الجمع العام الذي سيعقده في الثامن من يناير المقبل، لتهرّب بعض الأسماء من تقديم طلب ترشّحها رسميا لإدارة النادي خوفا من الأزمة المالية التي يمر منها الفريق والديون الكبرى، ظهر سيل من المنخرطين الذين أعلنوا عن ترشّحهم لخلافة حسبان في رئاسة الفريق "الأخضر" وإمساكهم زمام الأمور بدلا منه.

وأكّدت مجموعة من الأنباء، أن الخلفاوي، الطرومبلتي، الإبراهيمي، حسبان، السملالي وحمدي، كلّهم منخرطون وضعوا طلب ترشّحهم لإدارة النادي، وأصبحوا بين عشية وضحاها يرغبون في رئاسة الرجاء البيضاوي، في وقت كانوا يتهرّبون فيه من نداء الجمهور واللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، التي كانت ترغب في إيجاد ولو مرشّح وحيد يقدّم ترشحه لإزاحة الرئيس الحالي من كرسي الرئاسة.

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