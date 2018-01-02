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كُتّاب وآراء
الصراع يشتد لإزاحة حسبان من رئاسة الرجاء
فِي وقت كان يُتوقّع فيه استمرار الرئيس الحالي سعيد حسبان على كرسي الرئاسة لولاية ثانية، خلال الجمع العام الذي سيعقده في الثامن من يناير المقبل، لتهرّب بعض الأسماء من تقديم طلب ترشّحها رسميا لإدارة النادي خوفا من الأزمة المالية التي يمر منها الفريق والديون الكبرى، ظهر سيل من المنخرطين الذين أعلنوا عن ترشّحهم لخلافة حسبان في رئاسة الفريق "الأخضر" وإمساكهم زمام الأمور بدلا منه.
وأكّدت مجموعة من الأنباء، أن الخلفاوي، الطرومبلتي، الإبراهيمي، حسبان، السملالي وحمدي، كلّهم منخرطون وضعوا طلب ترشّحهم لإدارة النادي، وأصبحوا بين عشية وضحاها يرغبون في رئاسة الرجاء البيضاوي، في وقت كانوا يتهرّبون فيه من نداء الجمهور واللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، التي كانت ترغب في إيجاد ولو مرشّح وحيد يقدّم ترشحه لإزاحة الرئيس الحالي من كرسي الرئاسة.
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تعليقات الزوّار (5)
اتقوا الله في الرجاء
ومن بعد ؟؟؟!! الفرق الكروية اصبحت كعكة يتهافت عليها كل من أراد الاغتناء السريع والتقرب من اصحاب القرار لقضاء مصالح شخصية في ضل الفوضى والتسيب وانعدام المحاسبة .
في هذا البلد هناك وساءل سهلة للاستفادة من الامتيازات اللامتناهية والريع بدون حسيب ولا رقيب وهي النجاح في الانتخابات المحلية والبرلمانية وترأس فرق رياضية .
وعليه اذا ذهب حسبان وجاء اخر لن يغير من الأمور شيءا بل مجرد صراع على الاستفادة من الامتيازات وآخرها صفقات اللاعبين