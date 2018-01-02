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كُتّاب وآراء
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رونار يرافق عناصر المنتخب المحلي في "الشان"
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:14
قرر الناخب الوطني هيرفي رونار، مرافقة المنتخب المحلي خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في المغرب خلال الشهر الجاري.
وجاء قرار المدرب الفرنسي من أجل متابعة أداء لاعبي البطولة، من أجل ضم بعضهم لقائمة "أسود الأطلس" التي ستواجه منتخب أوزبكستان وديًا خلال شهر مارس، المقبل على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - سعيد الالفة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:28
نقطة أخرى تضاف للمدرب هيرفي رونار إلى نقطه الإيجابية ..فمتى كان المدرب القديم و المقال من طرف السيد لقجع في الوقت المناسب ..وهو القرار المناسب الدي أكدت الأيام أنه كان على حق ..فمتى كان المدرب المقال يتابع الفرق الوطنية الأخرى ولو من قبيل المتابعة و المؤازرة و الوقوف على اللاعبين الواعدين لتحفيزهم دون تفسير دلك بالدخول في اختصاص المدرب الآخر ..أين أنتم يا مقبلون للمدرب المقال..؟ ألم أقل لكم ..واش غير طلب وجهك بالحموم اوو قول أنا حداد..!!؟؟
2 - Moncef الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:15
ضم بعضهم لقائمة "أسود الأطلس"؟؟؟ عنذاك الديرها راه ماعنذناش الي حمّر الوجه في البطولة. كان ذاك الوليّد بنشرقي زوين ساعا بقيتو عليه ديبالا ديبالا حتى ولا ديوالا. قياس الملحة في الطعام راه مزيان، تزيد شوية يولي الطعام رهج. عنذنا الحمد الله مجموعة متكاملة النواة كاينا ههههه
3 - نيييييشان الثلاثاء 02 يناير 2018 - 11:34
مدرب فالمستوى واخ اجنبي كتحس بلي كتجيه النفس و الغيرة على هاذ الوطن و يكفي انه طلب الجنسية المغربية.و كيحاول احفز الاعبين المحليين بش اكونو في المستوى و استهل منا كل التقدير و الاحترام لانه دار دكشي لمقدروش ادروه المدربين ديولنا لتبعين غي المادة و شحال جاني.تحية لسي القجع و كنتمناو التوفيق لجميع المنتخبات الوطنية.
4 - حلم الوحدة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:12
فكرة ممتازة من ناحية أن اللاعبين المحليين غادي يبذلوا مجهودات مضاعفة لنيل ثقة هيرفي وهذا في مصلحة المشاركة المغربية في الشان باش نمشيوا لاقصى نقطة ولم لا الفوز بالدورة أما مسألة اختيار بعض اللاعبين المحليين من عدمها فهي يبقى للمدرب الفرنسي ولن يغامر بشيء سيعود عليه بالندم واش حنا بغينا نوريوه أحسن ما غادي يشوف هو فأهل التدريب أدرى بخططه على الملعب ومخططاته في فترات الاختيار والإعداد
5 - zaki الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:13
الى سعيد الولفة باين ليا ما عندك في حياتك غير الزاكي هو قاضي حاجة وأنت حاضيه بالتعاليق الفارغة العفوووووووووووووووو
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