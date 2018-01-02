رونار يرافق عناصر المنتخب المحلي في "الشان"

هسبورت*

قرر الناخب الوطني هيرفي رونار، مرافقة المنتخب المحلي خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في المغرب خلال الشهر الجاري.

وجاء قرار المدرب الفرنسي من أجل متابعة أداء لاعبي البطولة، من أجل ضم بعضهم لقائمة "أسود الأطلس" التي ستواجه منتخب أوزبكستان وديًا خلال شهر مارس، المقبل على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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