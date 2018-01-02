حكام مغاربة على مشارف الأربعين في لائحة الفيفا

هسبورت- سعيد إبراهيم الحاج*

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن لائحة الحكام الدوليين برسم سنة 2018 الممارسين في مختلف الفئات، حيث تضمنت اللائحة ادراج ستة حكام مغاربة جدد منهم 5 يحملون الشارة الدولية لأول مرة في مسارهم التحكيمي، إضافة إلى حكمة استعادت شارتها بعد أن فقدتها خلال السنة الماضية، لتصبح لائحة الحكام الدوليين المغاربة تضم 27 حكم وحكمة في مختلف الفئات.

وضمت لائحة الحكام المغاربة الجدد كل من داكي الرداد، المنتمي إلى عصبة عبدة دكالة، كريم صبري ومصطفى أكركاد، المنتميان إلى عصبة الدار البيضاء الكبرى بخصوص حكام كرة القدم و كل من حمدي سيدي أحمد ومصطفى الركيك في كرة القدم داخل القاعة، بالإضافة إلى الحكمة فاطمة الزهراء العجاني، التي استعادت شارتها بعد أن فقدتها خلال السنة الماضية.

وضمت لائحة حكام كرة القدم، حكام مغاربة على مشارف الأربعين سنة وهم كل من داكي الرداد وكريم صبري (الصورة)، إذ رشحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هؤلاء الحكام بالنظر لمسارهم التحكيمي في الموسم الكروي الماضي، دون الأخذ بعين الاعتبار عامل السن الذي لن يفيد الصافرة المغربية في شيء، كما لن يسمح لهؤلاء الحكام أنفسهم في تسلق أدراج الصافرة الدولية.

ويطرح ترشيح الجامعة للحكام سالف الذكر تساؤلات عدة عن توجهات الجهاز الوصي على الصافرة المغربية بعد مواصلته إهدار الفرص وتأخير تشبيب الشارة الدولية، حيث أن الدفع بحكام على مشارف الأربعين سنة سيساهم بلا شك في تواصل غياب الصافرة المغربية عن المحافل الكروية القارية والدولية، بالنظر للوقت الكبير الذي سيحتاج إليه هؤلاء لفرض حضورهم في الساحة.

ويعود السبب الرئيسي لتأخر الجامعة في تشبيب لائحة الحكام الدوليين، الى التدبير اللحظي لورش التحكيم الذي تعاملت به أجهزة التحكيم داخل الجامعة طيلة المواسم الأخيرة، حيث تم تجاهل موهبة بعض الحكام الشباب في مختلف العصب وتم التعويل بشكل كلي وباستمرار على نفس الوجوه لقيادة مباريات بطولة النخبة وفي أحيان أخرى حتى مباريات الهواة، حيث يبقى هاجس المشرفين على الصافرة المغربية هو ضمان إخراج مباريات كل أسبوع بأقل الهفوات دون الاكتراث لتحضير الخلف والتخطيط للمستقبل.

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