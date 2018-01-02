أبرشان يُحدد خطة التعامل مع "الميركاتو الشتوي"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حدد عبد الحميد أبرشان، رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، طريقة جديدة للتعامل مع فترة "الميركاتو الشتوي" الجاري لتجاوز بعض النواقص التي يعاني منها "فارس البوغاز" من ناحية التركيبة البشرية والاستجابة لمتطلبات المدرب إدريس المرابط، دون اثقال ميزانية الفريق بتعاقدات زائدة على غرار ما كان عليه الحال في المواسم الأخيرة.

وقال عبد الحميد أبرشان، خلال حديثه في مائدة مستديرة جمعت مكونات الفريق "الطنجاوي" يوم أمس الإثنين بوسائل الإعلام في مدينة طنجة، إن تجارب المواسم الماضية علمت مسؤولي الفريق كيفية التعامل مع العديد من الملفات والمواضيع، بما فيها موضوع التعاقدات سواء خلال فترة الميركاتو الشتوي أو حتى الصيفي.

وأكد رئيس "فارس البوغاز" أنهم وضعوا خطة بتنسيق مع المدرب إدريس المرابط، للتعامل مع "الميركاتو"، حيث أن مبدأ ترشيد النفقات من خلال تجاوز وتفادي التعاقدات المكلفة لميزانية الفريق، يعد محدد أساسي وحاسم في أي تعاقد مقبل، قاطعا بذلك وعدا مع نفسه بكون ضم العديد من اللاعبين خارج المدينة دون الحاجة إليهم لن يتكرر في اتحاد طنجة مجددا.

وجزم أبرشان، أن الفريق سقط خلال المواسم الماضية في خطأ القيام بتعاقدات كثيرة فاشلة، إذ أن هناك لاعبون كلفوا الفريق كثيرا من الناحية المادية دون أن يلعبوا حتى مباراة واحدة، مبرزا أن ذلك كان بسبب غياب التجربة لدى مسؤولي الفريق، وهم اليوم يثقون كثيرا في المدرب إدريس المرابط، للمواصلة معهم وفق هذا المنهج.

وأفاد رئيس الفريق "الطنجاوي" أنه من الآن قرار الحسم في تفاصيل "الميركاتو" وتعاقداتهم سيعود دوما إلى المكتب المسير بتنسيق واستشارة مع الطاقم التقني، مؤكدا في ذات السياق أن ربان السفينة التقنية للفريق يقتسم معهم نفس التوجه، وكذا نفس الهموم من كل الجوانب، بما في ذلك هم عدم اثقال ميزانية اتحاد طنجة بتعاقدات زائدة.

* لمزيد من أخبار الرياضية والرياضيين زوروا Hesport.Com