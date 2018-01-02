المنتخب المحلي يستأنِف الأربعاء استعدادات "الشان"

هسبورت - أمال بلحاج *

قرّر الناخب الوطني جمال السلامي، منح يوم راحة للاعبي المنتخب الوطني المحلي بعد يوم فقط من التحاقهم بالمعسكر التدريبي المقام في الصخيرات، رغبة منه في مساعدتهم على تغيير الأجواء بعد خوضهم منافسات الشطر الأوّل من البطولة الوطنية رفقة أنديتهم، وعدم استفادة البعض منهم من الراحة منذ الموسم الماضي لالتزامهم بالمشاركة في منافسات إفريقية.

واختار لاعبو المنتخب المحلي ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية خلال هذا اليوم، قبل العودة إلى أجواء التداريب والاستعدادات للبطولة الإفريقية المقامة في المغرب، إذ كانت رياضة "كرة الطلاء" التي تتميّز باللعب الجماعي، أوّل أنشطة العناصر الوطنية هذا الصباح، حيث سيقضون باقي اليوم معا.

وستعود المجموعة الوطنية غدا الأربعاء، لاستئناف استعداداتها الخاصّة بالبطولة الإفريقية "شان 2018"، بعد الاستفادة من يوم راحة، حيث سيكون على اللاعبين مواصلة التحضيرات لأوّل اختبار ودي أمام المنتخب الكاميروني يوم السبت المقبل، قبل دخول المنافسة رسميا بمواجهة المنتخب الموريتاني في المباراة الافتتاحية، على أرضية مركب محمد الخامس في البيضاء.

وسيقلّص الناخب الوطني جمال السلامي، لائحة المنتخب الوطني المحلي التي تضم 26 لاعبا إلى 23، إذ سيتم إقصاء ثلاثة عناصر وطنية من اللائحة النهائية، ومن المنتظر أن يحسم المدرب في الأسماء، بعد الوقوف على مدى جاهزية بعض العناصر التي كانت قد تعرّضت لبعض الإصابات قبل الالتحاق بالمعسكر التدريبي.

وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، قد أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب موريتانيا، السودان، وغينيا، وستجرى المباراة الافتتاحية والنهائية للبطولة، في المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، وهو الملعب الذي ستقام عليه مباريات المجموعة التي تضم المغرب.

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