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الرئيسية | رياضة | رونار ينصحُ كارسيلا بالابتعاد عن اللعب في بلجيكا

رونار ينصحُ كارسيلا بالابتعاد عن اللعب في بلجيكا

رونار ينصحُ كارسيلا بالابتعاد عن اللعب في بلجيكا
هسبورت - أمال بلحاج*
الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:18

يُحاول المحترف المغربي المهدي كارسيلا، الوقوف على الاختيار الأنسب خلال "المركاتو" الشتوي، رغبة منه في العودة إلى المنتخب الوطني المغربي والمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بعدما أبعده الناخب الوطني هيرفي رونار خلال المباريات الأخيرة، لتراجع أدائه في الآونة الأخيرة، إذ يسعى لاستعادة ثقة المدرّب مجدّدا رفقة فريق جديد خلال الأشهر المتبقية وقبل الوديات التي سيخوضها "أسود الأطلس".

وكشفت صحيفة "dhnet" البلجيكية، أن فريق سطاندار دو لييج، يرغب دائما في استعادة لاعبه السابق المهدي كارسيلا، إلا أن هذا الملف قد يكون مرتبطا بمدرّب المنتخب المغربي هيرفي رونار، الذي نصح المهدي كارسيلا بعدم العودة للممارسة في الدوري البلجيكي، قصد تعزيز حظوظه لمرافقة "أسود الأطلس" إلى روسيا، والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن المدرّب الفرنسي هيرفي رونار يفضّل عودة لاعبه المغربي المهدي كارسيلا إلى الدوري الإسباني، لخوض المباريات بتنافسية أكبر، وهو ما يؤكّد أن العرض الذي توصّل به اللاعب من نادي ألافيس الإسباني، يعد الأنسب بالنسبة إليه من العودة إلى الدوري البلجيكي، وذلك في ظل رغبة رونار في عودته إلى "الليغا" خلال مرحلة الإياب.

ومن المحتمل أن يكون نادي ألافيس الإسباني الذي يحمل قميصه اللاعب منير الحدادي، وجهة المغربي المهدي كارسيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال انعدمت عروض أخرى من "الليغا" الإسبانية، خصوصا بعد النصائح التي حصل عليها من "الثعلب" الفرنسي.

وتسعى إدارة نادي أولمبياكوس اليوناني، إلى التخلّص من اللاعب الدولي المهدي كارسيلا لقيمته المالية الكبيرة ومحدودية أدائه، بعدما وضعته ضمن لائحة المغادرين، حيث سيكون على اللاعب اختيار الفريق الذي سيضمن له العودة إلى المنتخب الوطني وتحقيق حلم اللعب في أكبر التظاهرات العالمية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كوايري الأربعاء 03 يناير 2018 - 10:42
نريد الفوز على ايران والبرتغال والتعادل (على الاقل) ضد اسبانيا وفي نفس الوقت نعتمد على لاعبين معظمهم غير رسميين مع فرقهم، باستثناء الحارس وبنعطية وزياش والاحمدي وبوسوفة كل الاعبين احتياط في فرقهم، اتمنى ان نحقق معجزة التاهيل الى الدور الثاني ولكن كيف يا ترى??? لا استطيع الانتظار لتأتي تلك اللحظة التاريخية في يونيو القادم، لحظة التاهيل للدور الثاني ان شاء الله!!!
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15
2 - مومو الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:15
ﻻ نريد ﻻعب ﻻتتوفر فيه الروح الوطنية لقد سبق ان قدم شهادة طبية بداعي اﻻصابة في نفس الوقت لعب لفريقه منافسة كاس اوروبا
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5
3 - Fattah الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:33
سبق ان قلت ان العمل الأساسي لنجاح منتخبنا هو الابتعاد عن الانتقادات الفارغة والمريضة فاذا تحالفنا جمهورا وصحافة ولاعبين ومدربا بل وحتى إدارة رغم فسادها من الأساس وشجعنا لاعبينا ومدربنا الذي لا يمكن لأحد منا كجمهور ان يعرف مثله .لذا علينا بالتشجيع والاحترام والتعليق اللائق والانتقاد البناء بكلمات لبقة لأننا نخاطب محترفين يلعبون على اعلى مستوى واظن ان فريقنا الوطني قوي ومنظم فرديا وجماعيا اما لاعبي البطولة فمازلت الطريق أمامهم طويل للرفع من مستواهم البدني والنفسي والعمل على الجانب الاخلاقي والتواضع العملي والاجتماعي بأخذ العبرة من الكبار كمحمد علي الملاكم الامريكي المسلم والتيمومي وحجي وفرس والظلمي رحمه الله وأخيرا ميسي ورونالدو وغيرهم
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