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الرئيسية | رياضة | الإمارات تهزم العراق وتبلغ نهائي "خليجي 23"

الإمارات تهزم العراق وتبلغ نهائي "خليجي 23"

الإمارات تهزم العراق وتبلغ نهائي "خليجي 23"
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 22:05

تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم، إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23، بعد تغلبه بركلات الترجيح 4-2 على نظيره العراقي في مباراة نصف النهاية الثانية التي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء بملعب "جابر" الدولي بالكويت.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة وشوطيها الإضافيين بالتعادل السلبي، حيث سجل منتخب الإمارات أربع ركلات، فيما سجل المنتخب العراقي ركلتين وأضاع اثنتين. وكان المنتخب الإماراتي قد سيطر على أغلب مجريات الشوط الأول وأتيحت له العديد من الفرص السانحة للتسجيل، فيما نفذ المنتخب العراقي بعض الهجمات المرتدة دون أن يحسن استغلالها، لتتواصل أطوار المباراة بعد ذلك بتقارب في الفرص والأداء بين الفريقين في الشوط الثاني من المباراة وكذا شوطيها الإضافيين.

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الإماراتي، نظيره العماني الذي تغلب في وقت سابق اليوم، على منتخب البحرين بهدف للاشيء، ليلتقي بذلك المنتخبان في نهائي البطولة المقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل على ملعب جابر الدولي.

وتستضيف الكويت هذه البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، حيث سبق لها احتضانها في نسخها الثالثة والعاشرة والسادسة عشرة، أعوام 1974 و1990 و2003.

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1 - مواطن تماري الأربعاء 03 يناير 2018 - 00:11
كل شباب مدينة تمارة فخورين بمدافع العين و المنتخب الاماراتي اسماعيل واجغو ( اسماعيل أحمد ) لاعب كبير و مقاتل اختار منتخب الإمارات نتيجة التهميش الدي تعرض له لما نودي عليه للمنتخب المغربي و بعد ثلاث ايام تم طرده من المعسكر لفسح المجال للاعب آخر فرض على المدرب انداك ولاداعي لدكر اسم الاعب.
كل التوفيق لاسماعيل و اصدقائه في المنتخب الاماراتي الشقيق.
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