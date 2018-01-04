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الرئيسية | رياضة | السلامي يكشف لائحة المنتخب المشاركة في "الشان"

السلامي يكشف لائحة المنتخب المشاركة في "الشان"

السلامي يكشف لائحة المنتخب المشاركة في "الشان"
هسبريس - و.م.ع
الخميس 04 يناير 2018 - 13:05

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اللائحة الرسمية للمنتخب الوطني التي تضم 23 لاعبا ممن احتفظ بهم الناخب الوطني، جمال السلامي، لخوض نهائيات الدورة الخامسة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين التي سيستضيفها المغرب ما بين 13 يناير الجاري و4 فبراير المقبل.

وكانت قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى؛ التي تضم منتخبات موريتانيا وغينيا والسودان، وستدشن "أسود الأطلس" مشوار النهائيات بمواجهة منتخب موريتانيا في افتتاح المنافسات قبل أن يخوض المباراة الثانية ضد منتخب غانا (17 يناير) ثم منتخب السودان (21 يناير).

وفي ما يلي اللائحة الرسمية للاعبين الـ23:

أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) وعبد العالي المحمدي (نهضة بركان) وأحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة)، ونايف أكرد (الفتح الرياضي)، وحمزة سمومي (الفتح الرياضي) وبدر بولهرود (الفتح الرياضي) وزكرياء الهاشمي (الوداد الرياضي) ومحمد الناهيري (الوداد الرياضي) ووليد الكرتي (الوداد الرياضي)، وصلاح الدين السعيدي (الوداد الرياضي) وأشرف بنشرقي (الوداد الرياضي) وإسماعيل الحداد (الوداد الرياضي)، ويحيى جبران (حسنية أكادير) وعبد الإله حفيظي (الرجاء الرياضي)، وجواد الياميق (الرجاء الرياضي) وبدر بنون (الرجاء الرياضي)، وعبد الجليل جبيرة (الرجاء الرياضي) وزكرياء حدراف (الرجاء الرياضي)، وأيوب الكعبي (نهضة بركان) وأحمد حمودان (اتحاد طنجة)، والمهدي برحمة (الجيش الملكي) ومروان هدهودي (الدفاع الحسني الجديدي) وأيوب ناناح (الدفاع الحسني الجديدي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - رجاوي ومعجبنيش الحال الخميس 04 يناير 2018 - 13:18
كمتتبع للبطولة المغربية أرى أنه من المجحف إقصاء (بديع أووك)لاعب حسنية أكادير و اللاعب (أحداد )فريق الدفاع الحسني الجديدي . صراحة هما أحسن ما في البطولة في مركزهما ناهيك عن الجاهزية الآنية لهما.
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47
2 - احمد باري الخميس 04 يناير 2018 - 13:28
اتمنى ان يكون هدا الشان من انجح الدورات السابقة . واناشد الجماهير المغربية ان تكون في الموعد وان نعطي صورة تشرفنا كمغاربة. اتمنى ان يكون التنضيم في مستوى الحدث وان يكون تنضيم مثل كاس العالم للاندية الدي نضم في المغرب.. اتاسف لعدم مشاركة اللعب وناجم وحض موفق للابناء السلامي كلنا معكم نريد الكاس ان يبقى في المغرب. اتمنى ان يكون حاضرا المدرب رونار في جميع المقابلات التي سيجريها المنتخب. لن اقول حتى السيد لقجع للانه حاضر دون شك كما تعودنا عليه.....
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8
3 - Amstetdam الخميس 04 يناير 2018 - 13:37
هادا ما بقاش أسميتو المنتخب الوطني ... هادا الوداد الرجاوي.... العنصرية حتا في كورة ... فين خنيفرة، تطوان، مراكش، وادزم،........المغرب غير النافع
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20
4 - Hassan الخميس 04 يناير 2018 - 13:53
bizard de ne pas choisir badii aouk... le joueur n est pas blesse je pense ...alors c est lmontakhab de casablanca
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14
5 - Yassar الخميس 04 يناير 2018 - 13:54
حقيقة لا أفهم لماذا لم يتم حضور بديع اووك في القائمة النهائية
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29
6 - Bozar الخميس 04 يناير 2018 - 13:56
للاسف استبعد ان يفوز المنتخب المغربي بهده الشان لان منتوج بطولتنا ضعيف قتله الحكام المتواضعون الذين يكثرون من الصفارة حتى اصبح لاعبونا هشيشي البنيان يعولون على صفارة الحكم عند اي احتكاك بسيط وعندما يتحاكون بالقوة في مباراة ما تأتي الاصابات فهاهو حداد مصاب واحداد مصاب و اوناجم مصاب ..ب الله عليكم هل تابعتم مباراة تشيلسي و ارسنال البارحة قمة الاداء التقني والبدني وحكم يكاد ينسى ان لديه صفارة قمة قمة و الله....بطولتنا ضعيفة ايقاعها ممل و تزكية لما قلته تذكروا معي مباراة الحسنية و تطوان الحكم ترك اللعب والامتياز فكانت مباراة جميلة ...المهم يجب على الواقفين على الشأن الكروي في بلادنا ان يتفطنوا الى مكمن الخلل ويعالجوه فبطواتنا لم تعد قادرة على الانتاج مدرجات فارغة و لاعبون يقبضون اكتر مما يستحقون جميلنا فالتوقيفات و الويكلوات و العقوبات ولفهامة الخاوية نحن شعب نفهم الكرة ونلعب الكرة شواطئنا مملوءة بالمواهب لكن داخل الفرق للي ميزا يدوز ويكمل وللي ماعندوش مايلزموش لان المؤطر للاسف يقبض 2000 درهم ويكمل الشهرية من روادةالمدرسة المرفحين و ضاعت مواهبنا ونتمنى الفوز بالشان....لبعاااااااابعع
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2
7 - النورس الخميس 04 يناير 2018 - 14:00
موضوع لائحة المنتخب المحلي خلقت جدلا واسعا لدى الرءي العام والصحافة على وجه الخصوص . المدرب السلامي يبقى المسؤول الأول في حالة الإخفاق لأنه أكد أن معايير اختيار الاعبين هي الجاهزية. سن الفريق وهو ما يفسر إقصاء الحارس العروبي الذي يبقا إلى جانب المحمدي أبرز حراس الدوري . هل بنعاشور احسن من العروبي ؟؟؟؟ الذي شارك طيلة الموسم بالبطولة وعصبية الأبطال. علامة استفهام تخص إقصاء هداف الدوري المهدي النغمي من طنجة . وصيف الهداف جلال الداودي من أغادير وأخيرا احسن ممرر بالبطولة النمساوي من بركان ...في اللائحة الأخيرة تم إقصاء بديع اووك وكشاني من الحسنية . قد نتفهم أن استدعاء كشاني تم بعد خروج حميد احداد بسبب الإصابة لكن التخلي على اووك أمر غريب نظير امكانياته الفنية في الاختراق من الجهة اليسرى . بالنسبة المعلق الرجاوي . الناجم واحداد خارج الشأن بسبب الإصابة ...على أين نتمنى دعم الجماهير المغربية لأسوأ الأطلس ودعم ملف 2026.
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6
8 - عبد الله الخميس 04 يناير 2018 - 14:06
كان عليك اسي سلامي بالاكتفاء بلاعبي الوداد والرجاء دون ان تقحم احدا من الفرق الوطنية الاخرى لأننا لم نعد نفهم في هذا البلد اي شئ. بالله عليكم يامحبي المنتخب المحلي كيف يعقل ان يستتني لاعبي الحسنية ويأخذ عنصر واحد فقط لاسكاتنا رغم ان الحسنية هي المتصدرة للبطولة كما كان يفعل بفريقي الوداد والرجاء لما كانا يتصدران البطولة. هذه عنصرية ممنهجة في حق اهل سوس . كفانا من هذا الاقصاء .بحكمي سوسي قح زرت اكادير مؤخرا ولاحظت ان هناك تهميش لهذه المدينة السياحية والتي يتوافد عليها كم هائل من السياح الاجانب والتي تحوي كذالك قصرين عظيمين لصاحب الجلالة .
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7
9 - مومو الخميس 04 يناير 2018 - 14:07
اتحفض عن زكريا حدراف تراجع مستواه مند إلتحاقه بالرجاء الرياضي
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7
10 - عسكري كاعي الخميس 04 يناير 2018 - 14:12
بديع اوك نجم البطولة المغربية.يتميز بسرعته الفائقة وبانطلاقته الصاروخية وكذا بمراوغاته الناجحة غالبا وبتغيير اتجاهاته بسلاسة ويسر .تمريراته حاسمة ونجاعته عالية .
لذلك لا اتفق مع السلامي أن المبدع بديع لا يليق للمنتخب المحللي. اكيد انه لو أتيحت له الفرصة مع المنتخب الأول لأفاد وأجاد.
أما هداف البطولة السنة الفارطة والحالية النغمي لا أدري لماذا هو الآخر مقصي عن اللائحة .
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11
11 - MCO الخميس 04 يناير 2018 - 14:15
البطولة خارية اللعابة خاريين البطولة وكأنك تلعب في الوحل المهم الله يخلف على أوروبا التي تكون لاعبين جيدين أما لوكان جينا لعبو بلاعبي البطولة في المحافل الرياضية الكبرى لوكان راحنا في ذيل الترتيب العالمي
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-4
12 - م ع الخميس 04 يناير 2018 - 14:20
راه قالها الأسبقية للاعبي الوداد و الرجاء. لو وقعت في دولة أخرى لتم طرده مباشرة. و باش كملها قال ليس مهم لو إقصينا.
12 لاعب من الرجاء و الوداد و كان سيكون أكثر لولا إصابة أوناجم و دهاب الراقي للسعودية و 3 لاعبون من الفتح و أضاف 2 من بركان لتفادي غضب فوزي القجع.
متى تم إستدعاء 12 لاعب من الوداد و الرجاء للمنتخب؟
الحاصول السمسرة بالعلالي و عقلية المغربي تبقى هي عقلية المغربي الرهطة. نضرب ضربتي و نسلت. المنتخب تنتظره شوهة و إقصاء من الدور الأول و يتسائلون لمادا لا يحضر المنتخب.
كرة القدم تمثل أكثر من واحد في المائة من الناتج الخام في إسبانيا و نحن في المغرب أينما كان جاهل لا يتوفر على شهادة إبتدائية يعطوه مسؤولية في وزارة.
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6
13 - hassan الخميس 04 يناير 2018 - 14:39
اين بديع اوك لاعب الحسنية العملاق؟؟؟
مسيرين لاعلاقة
اتمنى ان يحترف اللاعب الى احد الاندية العالمية الكبرى التي تعترف بالماهب
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9
14 - رياضي الخميس 04 يناير 2018 - 15:01
3 لاعبين فقط من الفرقتين الَتصدرتين للدوري في منتخب يعرف تواجد مطلق للاعبي الوداد النتقهقر في البطولة...
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3
15 - ابن العاصمة الخميس 04 يناير 2018 - 15:02
بديع اوك و الحسناوي لاعب الجديدة من المجحف اقصاءهم السلامي واش نتا مزال رجاوي راه المنتخب لكل المغاربة
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9
16 - محمد الأكاديري الخميس 04 يناير 2018 - 15:06
أغلب التعليقات تعاتب المدرب عدم إختيار اللاعب بديع أوك
لاعب فريق حسنية أكادير المتألق و المهاري بالفطرة رغم قصر قامته
للأسف نصف المنتخب ودادي و النصف الآخر رجاوي ولكن أين هي حصة الحسنية متصدر البطولة
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8
17 - متتبع حر الخميس 04 يناير 2018 - 15:09
هناك إقصاء لبعض اللاعبين الذين ابلوا بلاءا حسنا في البطولة الوطنية خصوصا في فريق حسنية أكادير متصدر الدوري حاليا كبديع اووك وبعض اللاعبين الآخرين......
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7
18 - Emma♡Renard الخميس 04 يناير 2018 - 15:10
لاعبين الحسنية خلاوهم مرتاحين بش ياخدو البطولة الوطنية
ميبقاش فيكم لا نغمي ولا اووك هههههه
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4
19 - mrrakchiiiiiiii الخميس 04 يناير 2018 - 15:30
الشكر الجزيل لمحتريفينا بالخارج الدي يعتمد عليهم المدرب بدون عنصرية لولا هؤلاء المحترفون لكنا سنشاهد منتخب الدار البيضاء في الفريق الاول والمحلي هدا المدرب عنصري اتمنى ان يقصى هدا الفريق البيضاوي الرباطي الدي لايمثل جل الشعب المغربي اين لاعبو اسفي اكادير الجديدة خنيفرة مراكش
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0
20 - titewani الخميس 04 يناير 2018 - 15:41
المنتخب البضاوي سيواجه المنتخب الموريطني في الإفتتاح الشان العنصرية فكولشي فهاد الوطن الحبيب تليفون دارت خدمتها تم اقصاء اجواد اللعبين البطولة متل النغمي اوك الداودي الإقصاء انشاء الله ولسلا
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