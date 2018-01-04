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كُتّاب وآراء
السلامي يكشف لائحة المنتخب المشاركة في "الشان"
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اللائحة الرسمية للمنتخب الوطني التي تضم 23 لاعبا ممن احتفظ بهم الناخب الوطني، جمال السلامي، لخوض نهائيات الدورة الخامسة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين التي سيستضيفها المغرب ما بين 13 يناير الجاري و4 فبراير المقبل.
وكانت قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى؛ التي تضم منتخبات موريتانيا وغينيا والسودان، وستدشن "أسود الأطلس" مشوار النهائيات بمواجهة منتخب موريتانيا في افتتاح المنافسات قبل أن يخوض المباراة الثانية ضد منتخب غانا (17 يناير) ثم منتخب السودان (21 يناير).
وفي ما يلي اللائحة الرسمية للاعبين الـ23:
أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) وعبد العالي المحمدي (نهضة بركان) وأحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة)، ونايف أكرد (الفتح الرياضي)، وحمزة سمومي (الفتح الرياضي) وبدر بولهرود (الفتح الرياضي) وزكرياء الهاشمي (الوداد الرياضي) ومحمد الناهيري (الوداد الرياضي) ووليد الكرتي (الوداد الرياضي)، وصلاح الدين السعيدي (الوداد الرياضي) وأشرف بنشرقي (الوداد الرياضي) وإسماعيل الحداد (الوداد الرياضي)، ويحيى جبران (حسنية أكادير) وعبد الإله حفيظي (الرجاء الرياضي)، وجواد الياميق (الرجاء الرياضي) وبدر بنون (الرجاء الرياضي)، وعبد الجليل جبيرة (الرجاء الرياضي) وزكرياء حدراف (الرجاء الرياضي)، وأيوب الكعبي (نهضة بركان) وأحمد حمودان (اتحاد طنجة)، والمهدي برحمة (الجيش الملكي) ومروان هدهودي (الدفاع الحسني الجديدي) وأيوب ناناح (الدفاع الحسني الجديدي).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
لذلك لا اتفق مع السلامي أن المبدع بديع لا يليق للمنتخب المحللي. اكيد انه لو أتيحت له الفرصة مع المنتخب الأول لأفاد وأجاد.
أما هداف البطولة السنة الفارطة والحالية النغمي لا أدري لماذا هو الآخر مقصي عن اللائحة .
12 لاعب من الرجاء و الوداد و كان سيكون أكثر لولا إصابة أوناجم و دهاب الراقي للسعودية و 3 لاعبون من الفتح و أضاف 2 من بركان لتفادي غضب فوزي القجع.
متى تم إستدعاء 12 لاعب من الوداد و الرجاء للمنتخب؟
الحاصول السمسرة بالعلالي و عقلية المغربي تبقى هي عقلية المغربي الرهطة. نضرب ضربتي و نسلت. المنتخب تنتظره شوهة و إقصاء من الدور الأول و يتسائلون لمادا لا يحضر المنتخب.
كرة القدم تمثل أكثر من واحد في المائة من الناتج الخام في إسبانيا و نحن في المغرب أينما كان جاهل لا يتوفر على شهادة إبتدائية يعطوه مسؤولية في وزارة.
مسيرين لاعلاقة
اتمنى ان يحترف اللاعب الى احد الاندية العالمية الكبرى التي تعترف بالماهب
لاعب فريق حسنية أكادير المتألق و المهاري بالفطرة رغم قصر قامته
للأسف نصف المنتخب ودادي و النصف الآخر رجاوي ولكن أين هي حصة الحسنية متصدر البطولة
ميبقاش فيكم لا نغمي ولا اووك هههههه