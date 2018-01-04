السلامي يكشف لائحة المنتخب المشاركة في "الشان"

هسبريس - و.م.ع

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اللائحة الرسمية للمنتخب الوطني التي تضم 23 لاعبا ممن احتفظ بهم الناخب الوطني، جمال السلامي، لخوض نهائيات الدورة الخامسة لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين التي سيستضيفها المغرب ما بين 13 يناير الجاري و4 فبراير المقبل.

وكانت قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى؛ التي تضم منتخبات موريتانيا وغينيا والسودان، وستدشن "أسود الأطلس" مشوار النهائيات بمواجهة منتخب موريتانيا في افتتاح المنافسات قبل أن يخوض المباراة الثانية ضد منتخب غانا (17 يناير) ثم منتخب السودان (21 يناير).

وفي ما يلي اللائحة الرسمية للاعبين الـ23:

أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) وعبد العالي المحمدي (نهضة بركان) وأحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة)، ونايف أكرد (الفتح الرياضي)، وحمزة سمومي (الفتح الرياضي) وبدر بولهرود (الفتح الرياضي) وزكرياء الهاشمي (الوداد الرياضي) ومحمد الناهيري (الوداد الرياضي) ووليد الكرتي (الوداد الرياضي)، وصلاح الدين السعيدي (الوداد الرياضي) وأشرف بنشرقي (الوداد الرياضي) وإسماعيل الحداد (الوداد الرياضي)، ويحيى جبران (حسنية أكادير) وعبد الإله حفيظي (الرجاء الرياضي)، وجواد الياميق (الرجاء الرياضي) وبدر بنون (الرجاء الرياضي)، وعبد الجليل جبيرة (الرجاء الرياضي) وزكرياء حدراف (الرجاء الرياضي)، وأيوب الكعبي (نهضة بركان) وأحمد حمودان (اتحاد طنجة)، والمهدي برحمة (الجيش الملكي) ومروان هدهودي (الدفاع الحسني الجديدي) وأيوب ناناح (الدفاع الحسني الجديدي).