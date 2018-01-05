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كُتّاب وآراء
فضال يراهن على تألق بيتيس في مواجهة إشبيلية
أعرب اللاعب المغربي زهير فضال، مدافع ريال بيتيس، عن أمله في أن يظهر فريقه قوته خلال مواجهة إشبيلية في ديربي المدينة الأندلسية، المقررة نهاية الأسبوع الجاري على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، متوقعا "أجواء مذهلة" خلال المباراة.
وأعرب فضال، في تصريحات للصحفيين خلال فعالية دعائية ،عن أمله في أن "يرافق مشجعو بيتيس فريقهم لملعب رامون سانشيز بيزخوان، كما اعتادوا أن يفعلوا دائما، من أجل الاستمتاع بأجواء احتفالية".
وأكد الدولي المغربي أنه في "الديربي" لا يوجد فريق أوفر حظا من الآخر، كما هو الحال بالنسبة لأي مباراة، "إلا إذا كانت المواجهة أمام ريال مدريد أو برشلونة، فهما فريقان على مستوى عالمي"، بتعبيره.
وعلى الرغم من أن إشبيلية الخامس في ترتيب "الليغا"، ويتقدم بثماني نقاط عن ريال بيتيس الذي يحتل المركز الـ14، أبرز فضال أن فريقه "يمكن أن يفاجىء الجميع".