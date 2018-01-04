السلامي يؤكد سعي "المنتخب المحلي" إلى إسعاد الجمهور المغربي

هسبريس - و.م.ع

قال مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، جمال السلامي، إن الفريق الوطني يسعى لتحقيق طموح الجماهير المغربية خلال بطولة افريقيا للاعبين المحليين، التي يحتضنها المغرب من 13 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل.

وأوضح السلامي، اليوم الخميس في تصريح للصحافة، على هامش الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الاعلام بملعب التداريب الملحق بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في العاصمة الرباط، أن جميع مكونات المنتخب المحلي من لاعبين وطاقم تقني وإداري تسعى لتحقيق طموح الجماهير المغربية، وتقديم أفضل العروض.

وأضاف الناخب أن احتضان المغرب لهذه البطولة يشكل حافزا للذهاب بعيدا في المنافسات، مشير إلى أن الجميع يعمل بجهد لبلوغ الهدف المنشود، وإضافة انجاز آخر لكرة القدم المغربية التي بصمت على سنة من أجمل سنواتها.

وأبرز مدرب "أسود البطولة الاحترافية"، ضمن التصريح نفسه، أن الاستعدادات انطلقت يوم 31 دجنبر الماضي بالتحاق جميع اللاعبين، باسثناء من أرغموا عن الغياب بسبب الاصابات التي لحقتهم، حيث تم تعويضهم بلاعبين آخرين.

من جهته أكد نايف أكرد، لاعب اتحاد الفتح الرياضي والمنتخب المغربي للمحليين، في تصريح مماثل، أن "الاستعدادت تمر في أجواء جيدة وفي ظروف جد ايجابية ومساعدة لتحقيق الأفضل في هذه المنافسات".

أما وليد الكرتي، متوسط ميدان الوداد البيضاوي، فقد أبرز من جانبه أن العناصر الوطنية تتوفر على تجربة مهمة، سواء مع فرقها أو المنتخب، تؤهلها للذهاب بعيدا في المنافسات. وطالب الجماهير المغربية بتقديم دعمها المعهود للمنتخب من أجل دفع اللاعبين لتقديم الأفضل.

وفي ما يتعلق بالحالة الصحية للاعبين أبرز طبيب المنتخب المغربي، الدكتور زكيني سعيد، أن المجموعة الوطنية توجد في حالة صحية جيدة، باستثناء حميد أحداد لاعب حسنية أكادير الذي فرضت عليه الاصابة مغادرة المجموعة.

وكشف زكيني وجود لاعبين آخرين يعانون من إصابات خفيفة، مثل بنشرقي وبانون، إلا أنها لن تمنعهم من المشاركة، حيث سيتم اتباع برنامج تدريبي خاص من أجل إعدادهم، فضلا عن الارهاق الذي أصاب بعض اللاعبين بسبب كثرة المباريات؛ كالسعيدي وبولهرود.

جدير بالذكر أن القرعة الخاصة بنهائيات CHAN2018 أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى، التي ستجرى منافساتها بالمركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء ، إلى جانب منتخبات غينيا والسودان وموريتانيا.

وكان المغرب قد ظفر بتنظيم بطولة افريقيا للاعبين المحليين بعد سحبها من جمهورية كينيا بناء على قرار صادر من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.