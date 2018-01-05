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كُتّاب وآراء
بطولة إقليمية تلم شمل متمدرسين رياضيين بوزان
نظم الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة، "التابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، البطولة المدرسية الإقليمية لألعاب القوى بالملعب البلدي بوزان، عرفت مشاركة تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بالإقليم.
التظاهرة الرياضية الإقليمية تأتي في إطار العمل على النهوض بالرياضة المدرسية، ومن أجل تنشيط الحياة المدرسية وإبراز الطاقات، وعرفت تنافسا بين الممارسات والممارسين، واختتمت بتتويج الرياضيين الشباب.
مصدر مسؤول من داخل نيابة التعليم بوزان ربط، في تصريح لهسبريس، نجاح التظاهرة الرياضية على المستوى التنظيمي بتضافر جهود كل من أعضاء المكتب المديري للفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية بوزان، والطاقم التربوي، من أساتذة التربية البدنية، بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، ورؤساء المؤسسات التعليمية الداعمين للرياضة المدرسية.