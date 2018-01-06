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برشلونة: براعة كوتينيو تستحق 160 مليون يورو
السبت 06 يناير 2018 - 03:46
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن نادي برشلونة رفع قيمة عرضه لضم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط ليفربول إلى 160 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة رضخ هكذا لرغبة ليفربول الذي طالب برفع قيمة الصفقة للسماح برحيل نجمه إلى كتالونيا. وذكرت أن برشلونة وافق على زيادة قيمة المتغيرات.
وذكر المصدر أن النادي الإنجليزي نجح في إقناع برشلونة بعدم ربط المتغيرات بأهداف صعبة التحقيق، مثل حصول كوتينيو على النسخة القادمة من الكرة الذهبية، وأصبحت سهلة التحقيق، ليكون ليفربول بهذا الشكل مستفيدا بشكل أكبر من الصفقة.