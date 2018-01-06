24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3815:1517:3718:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. القفة والمحفظة (5.00)

  2. مقعدان نيابيان لـ"الوردة" و"الجرار" في جرسيف (5.00)

  3. أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا يرحب بـ9 ابتكارات مغربية في أمريكا (5.00)

  4. وفاة جنين تسائل مصير سيارة إسعاف بحطّان (5.00)

  5. الاعتقال الاحتياطي لفرنسي اغتصب طفلات بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | برشلونة: براعة كوتينيو تستحق 160 مليون يورو

برشلونة: براعة كوتينيو تستحق 160 مليون يورو

برشلونة: براعة كوتينيو تستحق 160 مليون يورو
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 06 يناير 2018 - 03:46

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن نادي برشلونة رفع قيمة عرضه لضم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط ليفربول إلى 160 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة رضخ هكذا لرغبة ليفربول الذي طالب برفع قيمة الصفقة للسماح برحيل نجمه إلى كتالونيا. وذكرت أن برشلونة وافق على زيادة قيمة المتغيرات.

وذكر المصدر أن النادي الإنجليزي نجح في إقناع برشلونة بعدم ربط المتغيرات بأهداف صعبة التحقيق، مثل حصول كوتينيو على النسخة القادمة من الكرة الذهبية، وأصبحت سهلة التحقيق، ليكون ليفربول بهذا الشكل مستفيدا بشكل أكبر من الصفقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.