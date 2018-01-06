مُعسكر "المحليين" قبل "الشان" .. أجْواء ودية والتفاف حول الألوان

هسبورت - عمر الشرايبي*

يَسود جو عائلي بين عناصر المنتخب الوطني للاعبين المحليين، قبيل أيام من انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من نهائيات بطولة أمم إفريقيا "الشان"، التي يستضيفها المغرب في الفترة الممتدّة من 13 يناير الجاري وإلى غاية رابع فبراير المقبل ويقص شريطها بالمباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب المغربي أمام نظيره الموريتاني، على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وفي غمرة الإعداد لهذا المحك القاري المهم، بدت العناصر الوطنية متحرّرة من الضغط الذي يسبق عادة تظاهرة من هذا الحجم، كما أظهرت ذلك الصور ومقاطع "الفيديو" التي تتداولها العناصر الوطنية منذ انطلاق المعسكر الإعدادي، نهاية الأسبوع المنصرم، إذ ظهرت ملامح "اللحمة" داخل المجموعة خلال يوم "الراحة" الذي منحه الناخب الوطني جمال السلامي للاعبيه قبل التحاقهم بمقر المعسكر في مدينة الصخيرات، إذ ارتأى اللاعبون ممارسة لعبة "الباينت بول" الترفيهية التي تتميّز باللعب الجماعي في أحد الأندية المخصّصة لذلك.

وعلى الرّغم من اختلاف الأندية التي تشكّل اللائحة النهائية للمنتخب "المحلي"، فإن العناصر الوطنية تربطها علاقة صداقة في ما بينها بعيدا عن انتماءات "البطولة"، حيث يشترك البعض منهم نفس الغرفة في الفندق أو يجلسون بمحاذاة بعضهم في الحافلة، دون الاكتراث لحساسية تمثيل هذا الفريق أو ذاك، في إشارة قوية إلى الهدف الذي تضعه العناصر المغربية نصب أعينها، ألا وهو تحقيق لقب "الشان"، كما جاء عبر تصريحاتهم الصحفية، أمس الخميس، على هامش الحصّة التدريبية المفتوحة للإعلام.

صور موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أظهرت انسجاما واضحا بين لاعبي فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، كما هو الشأن بالنسبة إلى الثنائي أشرف بنشرقي وعبد الجليل اجبيرة وأيضا المدافعين جواد اليميق ومحمد ناهيري، الأخير الذي التقط "سيلفي" بهاتف مدافع الرجاء، مع تعليق يبرز حجم العلاقة الأخوية التي تربط اللاعبين، وما تحمله من رسائل غير مشفّرة للجماهير "البيضاوية" لتناسي انتماءاتها والقدوم بكثافة لدعم المنتخب الوطني في مبارياته خلال "الشان".

جدير بالذكر أن بعثة المنتخب المغربي حلّت، الجمعة، في أحد الفنادق في مدينة الدار البيضاء، استعدادا للمباراة الإعدادية التي ستجمعهم بنظيرهم الكاميروني، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، دون جمهور.

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