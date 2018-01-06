هذه فوائد ممارسة الرياضة بشكل جماعي

هسبريس من الرباط

للرياضة فوائد حقيقية على جسم الإنسان، حيث تُمكن ممارستها من محاربة الضغط النفسي والتوتر والأرق.

لكن يمكن أن تكون الرياضة خياراً صعباً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلون ممارستها بمفردهم، لعدة أسباب، منها أن الشروع في ممارسة الرياضة قد يتسبب في الحركات الخاطئة، وبالتالي في مشاكل صحية في المستقبل.

كما أن الشخص الذي يمارس الرياضة بمفرده قد يحس بفتور الهمة أو قد يصعب عليه الاستيقاظ باكراً للتمرن، كما أن ممارسة الرياضات الجماعية، (التنس، كرة القدم، الكرة الطائرة...) تتطلب تواجد الزملاء.

وللتمرن بشكل جماعي آثار إيجابية على الصحة النفسية، والجسمية والعاطفية. فحسب نتائج دراسة نُشرت بالمجلة الصحية "الجريدة الأمريكية لجمعية طب العظام"، فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل جماعي يسجلون انخفاضاً في نسبة الضغط النفسي بنسبة 26بالمائة، وتحسناً في الجانب النفسي بنسبة 12.6 بالمائة، والصحة الجسمية بنسبة 24.8بالمائة، والصحة العاطفية بنسبة 26بالمائة.

وفي حالة لم يرغب أصدقاؤكم، أو زملاؤكم في العمل، أو أزواجكم مرافقتكم لممارسة الرياضة، فإنكم تعيشون هذه التجربة بمفردكم، وتكونون عرضة للإحباط.

لكن الحل يكمن في تطبيق Coach’in لإنوي، فهو تطبيق مفيد ومبتكر لدمقرطة الممارسة الرياضية، ويتيح لأكبر عدد من الناس ممارسة نشاط بدني منتظم.

ويأتي تطبيق Coach’in كتتمة للبرنامج الذي يحمل الاسم نفسه، والذي أطلق سنة 2016، وسمح بالوقوف على اهتمام المغاربة بالنشاط البدني المهيكل والمؤطر. إذ شارك آلاف الأشخاص، من كل الأعمار، في حصص التمارين الرياضية بشكل جماعي في عدة جهات ف بالبلاد.

ويمكن لمستعملي التطبيق تبادل المعلومات والآراء فيما بينهم بكل حرية، وتنظيم مواعيدهم الرياضية أو تعديلها، واكتشاف المباريات واللقاءات التي تهمهم، أو تلك التي تجرى قريباً منهم.

هذا ليس كل شيء ! فتطبيق « Coach’in » مجهز كذلك بعداد خاص يسمح بحساب عدد خطوات الشخص في اليوم، ويخول له بهذه الطريقة متابعة دقيقة لنشاطه البدني اليومي. كما يتضمن التطبيق كذلك مقالات وإرشادات ووصلات لتمكن المستعمل من تجربة متكاملة و مفيدة.

وقد حقق هذا التطبيق نجاحاً كبيراً، حيث وصل أكثر من 40 ألف تحميل، وتم إطلاق أكثر من 4000 نشاط رياضي، كما يستعمله أكثر من 36000 مستعمل نشيط بعد أقل من شهر على إطلاق التطبيق.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم ‬أمدوي، ‬المسؤول ‬عن ‬مصلحة ‬المضامين ‬لدى إنوي‬‬‬‬‬‬‬‬‬، إن برنامج Coach’in، الذي انطلق سنة 2016، سمح ‬بالوقوف ‬على ‬اهتمام ‬المغاربة ‬بالنشاط ‬البدني المؤطر.

وأضاف قائلاً: "لقد ‬شارك ‬آلاف ‬الأشخاص، ‬من ‬كل ‬الأعمار، ‬في ‬حصصنا ‬ في عدة ‬جهات ‬ ب‬البلاد، ومع ‬تطبيق ‬Coach’in، ‬لا ‬عذر ‬اليوم ‬لعدم ‬ممارسة ‬نشاط ‬رياضي ‬منتظم. ‬إنه ‬حل ‬شامل ‬تم ‬تطويره ‬لمواكبة ‬الرياضيين، ‬سواء ‬كانوا ‬متمرسين ‬أو ‬مبتدئين، ‬بشكل ‬يومي".

اكتشفوا طريقة جديدة لممارسة الرياضة بشكل جماعي بتطبيق Coach’in من إنوي على الرابط: ‬