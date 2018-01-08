برشلونة يتعاقد مع المدافع الكولومبي ييري مينا

هسبريس - إفي

ذكرت تقارير إخبارية أن برشلونة يعتزم تقديم المدافع الكولومبي ييري مينا الأربعاء المقبل، حيث توصل مع ناديه بالميراس البرازيلي على اتفاق لشراء عقده مقابل 12 مليون يورو.

وأفادت إذاعة (RAC1) الإسبانية بأن برشلونة بعدما أعلن عن ضم البرازيلي كوتينيو من ليفربول، فإنه ينوي خلال الأيام المقبلة الإعلان عن ضم ييري مينا ليقدمه رسميا الأربعاء قبل يوم من مباراة الفريق أمام سيلتا فيغو في إياب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو)، من المنتظر أن يصل مينا إلى برشلونة اليوم الاثنين.