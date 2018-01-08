24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3915:1617:3918:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. تمارين الزومبا بالبيضاء (5.00)

  2. دفاع "معتقلي الريف" يشكو التشويش وانقطاع الهواتف والإنترنيت (5.00)

  3. تشريح جثة متوفّى في سوق البروج قرب سطات (5.00)

  4. إعصار في سواحل الرباط (5.00)

  5. هذه قصة "رابور" شاب قتلته مغامرة البحث عن حياة أفضل بأوربا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | برشلونة يتعاقد مع المدافع الكولومبي ييري مينا

برشلونة يتعاقد مع المدافع الكولومبي ييري مينا

برشلونة يتعاقد مع المدافع الكولومبي ييري مينا
هسبريس - إفي
الاثنين 08 يناير 2018 - 01:35

ذكرت تقارير إخبارية أن برشلونة يعتزم تقديم المدافع الكولومبي ييري مينا الأربعاء المقبل، حيث توصل مع ناديه بالميراس البرازيلي على اتفاق لشراء عقده مقابل 12 مليون يورو.

وأفادت إذاعة (RAC1) الإسبانية بأن برشلونة بعدما أعلن عن ضم البرازيلي كوتينيو من ليفربول، فإنه ينوي خلال الأيام المقبلة الإعلان عن ضم ييري مينا ليقدمه رسميا الأربعاء قبل يوم من مباراة الفريق أمام سيلتا فيغو في إياب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو)، من المنتظر أن يصل مينا إلى برشلونة اليوم الاثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.