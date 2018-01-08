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كُتّاب وآراء
"ريدوان" يقترب من إنتاج نشيد مونديال 2018
قال المنتج العالمي نادر خياط، الملقب ب"ريدوان"، إنه يقترب من إنتاج النشيد الرسمي لكأس العالم القادمة بروسيا، بتعاون مع المغنية الأمريكية "لايدي غاغا"، وينتظر موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الإعلان عن الأغنية الرسمية لمونديال روسيا 2018.
وصرح "ريدوان" في حديثه لصحيفة "Daily star" البريطانية، أنه قدم عرضا للفيفا من أجل إنتاجه لعمل موسيقي خاص بالمونديال القادم، مبرزا أن الأغنية ستطرح في جميع الحالات، وستكون خاصة بهذ الحدث العالمي، وبتعاون مع نجمة البوب "لايدي غاغا" ولن يكون بمقدوره الإفصاح عن اسم النشيد إلا بعد الموافقة على المشروع.
وأكد المنتج العالمي ابن مدينة تطوان أنه ينوي تقديم أغنية أخرى خاصة بإحدى القنوات العربية الكبرى المتخصصة في الرياضة في العالم العربي، وستطرح قريبا.
وسبق لنادر الخياط أن أنتج أغنية كأس العالم سنة 2006، وهي أغنية Bamboo التي غنَّتها الكولومبية شاكيرا، وكذا أغنية كأس العالم لعام 2014، وهي (We Are One Ole Ola) لمغني الراب الأميركي Pitbull، ومواطنته جينيفر لوبيز، إلى جانب الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية بالمغرب سنة 2014 مع الفنان المغربي أحمد شوقي، ناهيك عن إهداءه قطعة موسيقية لفريق ريال مدريد الإسباني بمناسبة تتويجه باللقب العاشر لدوري أبطال أوربا.
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تعليقات الزوّار (8)
اغنيته الاخيرة ابانت عن عدم ذكائه في الاخراج. اغنية كانت ستتعدى المليار مشاهدة له انه ادخل المغرب وسطها بطريقة ذكية عوض جعل كل فيديو كليب مثل اشهار.
انصحه ان يركز في التلحين و ينسى الشهرة.
شخصية تستحق الاحترام ... شخص عصامي بنى نفسه بنفسه بعد عذاب و صبر... اعطى الكثير للوطن لازال يعطي بكل تواضع و تفان ...الله يسهل عليك و الله يرحم من رباك...
مي جاة مشوهة حت قلدها دوماج مشفت حتى شي ابداع تقليد في تقليد
الابداع هو يدير حاجة تكون جديدة مدارها حتى واحد من قبل