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الرئيسية | رياضة | "ريدوان" يقترب من إنتاج نشيد مونديال 2018

"ريدوان" يقترب من إنتاج نشيد مونديال 2018

"ريدوان" يقترب من إنتاج نشيد مونديال 2018
هسبورت - محمد فنكار*
الاثنين 08 يناير 2018 - 09:45

قال المنتج العالمي نادر خياط، الملقب ب"ريدوان"، إنه يقترب من إنتاج النشيد الرسمي لكأس العالم القادمة بروسيا، بتعاون مع المغنية الأمريكية "لايدي غاغا"، وينتظر موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الإعلان عن الأغنية الرسمية لمونديال روسيا 2018.

وصرح "ريدوان" في حديثه لصحيفة "Daily star" البريطانية، أنه قدم عرضا للفيفا من أجل إنتاجه لعمل موسيقي خاص بالمونديال القادم، مبرزا أن الأغنية ستطرح في جميع الحالات، وستكون خاصة بهذ الحدث العالمي، وبتعاون مع نجمة البوب "لايدي غاغا" ولن يكون بمقدوره الإفصاح عن اسم النشيد إلا بعد الموافقة على المشروع.

وأكد المنتج العالمي ابن مدينة تطوان أنه ينوي تقديم أغنية أخرى خاصة بإحدى القنوات العربية الكبرى المتخصصة في الرياضة في العالم العربي، وستطرح قريبا.

وسبق لنادر الخياط أن أنتج أغنية كأس العالم سنة 2006، وهي أغنية Bamboo التي غنَّتها الكولومبية شاكيرا، وكذا أغنية كأس العالم لعام 2014، وهي (We Are One Ole Ola) لمغني الراب الأميركي Pitbull، ومواطنته جينيفر لوبيز، إلى جانب الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية بالمغرب سنة 2014 مع الفنان المغربي أحمد شوقي، ناهيك عن إهداءه قطعة موسيقية لفريق ريال مدريد الإسباني بمناسبة تتويجه باللقب العاشر لدوري أبطال أوربا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - تطواني الاثنين 08 يناير 2018 - 09:59
رضوان احسن منتج عالمي وله الفضل في رفع أسهم العديد من الفنانين العالميين. ....شخصية فريدة من نوعها وذكاء خارق في الإبداع. ..وقد بدأ من الصفر ..تحية لريضوان
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84
2 - ما شاء الله الاثنين 08 يناير 2018 - 10:54
ما شاء الله المغاربة عندهم صيت عالمي فالعديد من المحافل الدولية ويحصدون المراتب الاولى من تجويد القران رياضة موسيقى علوم نتمنى الشباب يحدو حدوهم بدل الاتجاه الى المخدرات والتشرميل وعلى الدولة تغيير منظومة التعليم للاحسن حتى نرى مواطنين صالحين في هذا البلد الحبيب حفظن الله ورعاه ارضا وشعبا
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52
3 - NeoSimo الاثنين 08 يناير 2018 - 11:43
RedOne keep up the excellent work in the music industry ... you make us all proud
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22
4 - Man From Other World الاثنين 08 يناير 2018 - 11:59
بتعاون مع ليدي جاجا. اي جميع سكان العالم سيعرفون فقط انها اغنية عالمية لليدي جاجا ولن يهمهم المنتج او الملحن. الا المغاربة فقط هم من سيعرفون المنتج.
اغنيته الاخيرة ابانت عن عدم ذكائه في الاخراج. اغنية كانت ستتعدى المليار مشاهدة له انه ادخل المغرب وسطها بطريقة ذكية عوض جعل كل فيديو كليب مثل اشهار.
انصحه ان يركز في التلحين و ينسى الشهرة.
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-43
5 - تمغربيت الاثنين 08 يناير 2018 - 12:09
تحياتي لك يا ولد مدينتي تطوان انت فعلا مغربي حر اتمنى لك التوفيق
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24
6 - عادل القنيطرة الاثنين 08 يناير 2018 - 12:27
تحياتي لك ريدوان العالمي ...
شخصية تستحق الاحترام ... شخص عصامي بنى نفسه بنفسه بعد عذاب و صبر... اعطى الكثير للوطن لازال يعطي بكل تواضع و تفان ...الله يسهل عليك و الله يرحم من رباك...
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18
7 - Emma♡Renard الاثنين 08 يناير 2018 - 13:52
اخر اغنية لحنها وغناها بالمغرب مع مجموعة دليسطار عالمين اللي هيا despacito
مي جاة مشوهة حت قلدها دوماج مشفت حتى شي ابداع تقليد في تقليد
الابداع هو يدير حاجة تكون جديدة مدارها حتى واحد من قبل
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-16
8 - سعيد الاثنين 08 يناير 2018 - 15:29
ردا على صاحبي التعليق رقم 4 و 7 ريد وان يعترف أشهر الفنانين على المستوى العالمي كأنما الاثنين تفهمان في الموسيقى أفضل من هؤلاء عجبا !!!
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