البرازيلي كوتينيو يصل إلى برشلونة بإصابة عضلية

هسبريس - إفي

أعلن نادي برشلونة، اليوم الاثنين، أن لاعبه الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو يعاني من إصابة عضلية ستحرمه من اللعب لمدة 20 يوما، وقد تعرض لها مع ناديه السابق ليفربول الإنجليزي.

وقبل تقديمه رسميا، خضع كوتينيو (25 عاما) للفحوصات الطبية التي تمهد لتوقيعه على العقد، وخلالها اتضح حجم الإصابة بالفخذ الأيمن التي حرمته من خوض المباريات الأخيرة مع "الريدز".

وبهذا الشكل لن يتمكن البرصا من الاعتماد على النجم البرازيلي حتى نهاية الشهر الجاري.

كوتينيو، عقب الفحص البدني، وقع على العقد الذي يربطه بالنادي الكتالوني حتى 2023، في صفقة هي الأغلى بتاريخ "البلاوغرانا" بعد وصولها إلى قيمة 160 مليون يورو.