24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3915:1617:3918:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين (5.00)

  2. تمارين الزومبا بالرباط (5.00)

  3. جامعة الكرة تعول على "الشان" لتلميع ملف "مونديال 2026" (5.00)

  4. دفاع "معتقلي الريف" يشكو التشويش وانقطاع الهواتف والإنترنيت (5.00)

  5. تشريح جثة متوفّى في سوق البروج قرب سطات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | البرازيلي كوتينيو يصل إلى برشلونة بإصابة عضلية

البرازيلي كوتينيو يصل إلى برشلونة بإصابة عضلية

البرازيلي كوتينيو يصل إلى برشلونة بإصابة عضلية
هسبريس - إفي
الاثنين 08 يناير 2018 - 13:31

أعلن نادي برشلونة، اليوم الاثنين، أن لاعبه الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو يعاني من إصابة عضلية ستحرمه من اللعب لمدة 20 يوما، وقد تعرض لها مع ناديه السابق ليفربول الإنجليزي.

وقبل تقديمه رسميا، خضع كوتينيو (25 عاما) للفحوصات الطبية التي تمهد لتوقيعه على العقد، وخلالها اتضح حجم الإصابة بالفخذ الأيمن التي حرمته من خوض المباريات الأخيرة مع "الريدز".

وبهذا الشكل لن يتمكن البرصا من الاعتماد على النجم البرازيلي حتى نهاية الشهر الجاري.

كوتينيو، عقب الفحص البدني، وقع على العقد الذي يربطه بالنادي الكتالوني حتى 2023، في صفقة هي الأغلى بتاريخ "البلاوغرانا" بعد وصولها إلى قيمة 160 مليون يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كريم الاثنين 08 يناير 2018 - 16:03
معطوب يساوي ملايين الأورو زيادة على ما أعطي تحت الطاولة...أحيانا لا أشاهد مقابلات كرة القدم الأوروبية بسبب البيزنيس..ها هو اللاعب الكبير حسن أقصبي لم يجن شيئا كبيرا من كرة القدم في الخمسينات والستينات وأراه دائما في مقهى عادي تحت العمارة التي أسكنها يتفرج مثل الجميع تلفزيا على المقابلات..حسن أقصبي بدون مبالغة ليون ميسي زمانه....لكن أين لأقصبي من ثراء لاعبي اليوم؟..: كريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.