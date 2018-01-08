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الرئيسية | رياضة | زياش ينافس محرز على تعويض كوتينيو بليفربول

زياش ينافس محرز على تعويض كوتينيو بليفربول

زياش ينافس محرز على تعويض كوتينيو بليفربول
هسبورت - عبد الصمد الراجي*
الاثنين 08 يناير 2018 - 16:00

بعد رحيل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، دخل من جديد المغربي حكيم زياش، متوسط ميدان فريق أياكس أمستردام، ضمن دائرة اهتمام فريق ليفربول الإنجليزي.

وحسب موقع "أياكس ريبورت" فإن زياش بات مرشحا قويا لتعويض كوتينيو، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود اهتمام من "الريدز" بالجزائري رياض محرز، لاعب فريق ليستر سيتي الذي بات قريبا من التوقيع في كشوفات النادي الذي يدربه المدرب الألماني يورغن كلوب.

وكشف المصدر نفسه عن القيمة المالية التي تتوقعها إدارة نادي العاصمة الهولندية من صفقة زياش، وتصل إلى 35 مليون يورو في حال رغب ليفربول التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي، علما أن قيمة الشرط الجزائي لصاحب الـ24 عاما تصل إلى 60 مليون يورو.

جدير بالذكر أن حكيم زياش كان قد وقّع، صيف سنة 2016، في كشوفات فريق أياكس، قادما إليه من فريق تفينتي انشخيده، بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون يورو.

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