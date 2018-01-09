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كُتّاب وآراء
نادي الوداد البيضاوي يقيل مدربه الحسين عموتة
أقال فريق الوداد البيضاوي مُدربه الحسين عموتة من الإدارة الفنية بعد النتائج السلبية التي حصدها في الآونة الأخيرة، كانت آخرها الهزيمة السادسة في البطولة، أمس الاثنين، ضد الكوكب المراكشي.
وأكد الوداد، في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه "على إثر النتائج الأخيرة للفريق الأول لنادي الوداد الرياضي تم عقد اجتماع طارئ، بتاريخ 9 يناير 2018، ترأسه الرئيس سعيد الناصري"
"خلال هذا الاجتماع، تم تقديم الشكر الجزيل للإطار الوطني القدير الحسين عموتة على مسيرته الموفقة خلال فترة استثنائية قاد خلالها، رفقة طاقمه، نادي الوداد الرياضي إلى التتويج بلقب البطولة التاسع عشر في تاريخ النادي، وكأس عصبة الأبطال الأفريقية 2017، وكذلك المشاركة في كأس العالم للأندية 2017"، يورد المصدر.
ونص البلاغ على أنه "تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على التقدير الكبير الذي تكنه جميع مكونات النادي للمدرب الحسين عموتة، وجميع أعضاء الطاقم التقني والطبي المرافق له. وتم بعد نقاش مستفيض اتخاذ قرار بإنهاء مهمة كل من عموتة والمدرب المساعد رشيد بنمحمود، والمعد البدني عبد اللطيف لفتوح، ومدرب الحارس عبد العزيز أمدوي، وطبيب الفريق علاء الدين الرحالي وأخصائي الترويض والعلاج الطبي محمد مساعد، ومدلك الفريق التجاني مكاكي".
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تعليقات الزوّار (20)
ديما الناس لكتبغي تخدم كتجريو عليهم و عمر الكرة ديال البلاد مغادي تطور
شكرا أيها الرجل على كل ما قدمته للوداد
لن ننساك وستبقى دائما في قلوب الوداديين
واش بغيتو عموتة يدخل يلعب الهجوم
راه الدراري لي ميتين او ما فيهوم نفس ....
لا يعقل ان هاد السيد كان ايجابي فالخليج ... املي جا للمغرب مسخ ....
المغاربة مكيعطيوش فرصة ثانية ...
كيبغيو اربحو فالدقة الاولى .....
نصيحة للمدرب لن تكون أعز علينا من إلزاكي لكن ضحينا به في الوقت المناسب. فنصيحتي ادهب للخليج او للغرب او. روسيا او الصين ربما يقدرون موهبتك وعملك اما وطني الحبيب فهو ينخره الفساد .... لك الله يا وطني ...
مثلا هنري مشال فاز بألقاب عديدة مع فرق مختلفة. و في كل مرة يغادر في أوج عطائه. حتى إذا أخفق مع فريق جديد فذلك لن يؤثرعلى سيرته مقارنة مع إخفاقه مع نفس الفريق الذي أوصله للقمة. لأن في هذه الحالة قد يفسرنجاحه بضربة حظ. أما إخفاقه مع فريق جديد فيمكن تفسيره بعوامل خارجة عن إرادته كالتسيير و ظروف العمل و الجمهور و مستوى اللاعبين... إلخ. وبالتالي يحافظ على رصيده رغم الإخفاق.