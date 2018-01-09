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الرئيسية | رياضة | نادي الوداد البيضاوي يقيل مدربه الحسين عموتة

نادي الوداد البيضاوي يقيل مدربه الحسين عموتة

نادي الوداد البيضاوي يقيل مدربه الحسين عموتة
هسبورت من الرباط*
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:02

أقال فريق الوداد البيضاوي مُدربه الحسين عموتة من الإدارة الفنية بعد النتائج السلبية التي حصدها في الآونة الأخيرة، كانت آخرها الهزيمة السادسة في البطولة، أمس الاثنين، ضد الكوكب المراكشي.

وأكد الوداد، في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه "على إثر النتائج الأخيرة للفريق الأول لنادي الوداد الرياضي تم عقد اجتماع طارئ، بتاريخ 9 يناير 2018، ترأسه الرئيس سعيد الناصري"

"خلال هذا الاجتماع، تم تقديم الشكر الجزيل للإطار الوطني القدير الحسين عموتة على مسيرته الموفقة خلال فترة استثنائية قاد خلالها، رفقة طاقمه، نادي الوداد الرياضي إلى التتويج بلقب البطولة التاسع عشر في تاريخ النادي، وكأس عصبة الأبطال الأفريقية 2017، وكذلك المشاركة في كأس العالم للأندية 2017"، يورد المصدر.

ونص البلاغ على أنه "تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على التقدير الكبير الذي تكنه جميع مكونات النادي للمدرب الحسين عموتة، وجميع أعضاء الطاقم التقني والطبي المرافق له. وتم بعد نقاش مستفيض اتخاذ قرار بإنهاء مهمة كل من عموتة والمدرب المساعد رشيد بنمحمود، والمعد البدني عبد اللطيف لفتوح، ومدرب الحارس عبد العزيز أمدوي، وطبيب الفريق علاء الدين الرحالي وأخصائي الترويض والعلاج الطبي محمد مساعد، ومدلك الفريق التجاني مكاكي".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - تازي حر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:11
علاش منقولوش اللاعبين دارو نقابة؟انا واخة رجاوي اكن احتراما لهاد سيد حيتاش دا الكاس باللعب افريقيا.بغيتو الالقاب راه مغتكونش الفراجة.
ديما الناس لكتبغي تخدم كتجريو عليهم و عمر الكرة ديال البلاد مغادي تطور
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50
2 - مصطفى الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:14
عموتة مدرب كبير ويحترم ماينبغي ان يغير في الوداد العقلية المتحجرة التي تتواجد في الاطار وبعض الاعبين اما المدرب فلا ذنب له
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33
3 - widadi الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:15
أمر واضح المؤمرة كانت واضحة، عموته ممشاش مع لمكتب ف الخط ، هما كي شرقو و هو كيغرب ، هوما باغين إبيعو نجوم لفريق و هو باغي يحتافظ بهم .. مهم عموته كيبقى أحسن مدرب داز فالوداد مدرب لي خلنا نكونو أبطال افريقيا .. لي جامي كنا كانحلمو بها
شكرا أيها الرجل على كل ما قدمته للوداد
لن ننساك وستبقى دائما في قلوب الوداديين
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41
4 - abdellatif الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:15
c'est une tres bonne decision car c'est ridicule qu'une equipe qui gagne la coupe d'afrique des champions perd six matchs dans son propre championat
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-21
5 - مغترب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:16
عقلية هاوية ماعمركم طفروه!ديما لور!
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29
6 - widady الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:16
طاحت الصومعة ...علقو الحجام !!!!
واش بغيتو عموتة يدخل يلعب الهجوم
راه الدراري لي ميتين او ما فيهوم نفس ....
لا يعقل ان هاد السيد كان ايجابي فالخليج ... املي جا للمغرب مسخ ....
المغاربة مكيعطيوش فرصة ثانية ...
كيبغيو اربحو فالدقة الاولى .....
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31
7 - مصطفى الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:17
المسؤولية يتحملها طاقم الفريق .واللاعبين..اما المدرب فهو فرد من الطاقم......
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7
8 - فاروق...كلنا عموتة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:18
هذا حال بطولة الهاوية بدل تحمل مسؤولية الإدارة يضحى بمدرب صنع تاريخ جديد لوداد و لفرق المغربية
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9
9 - كبش فداء وضحك علي الدقون الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:19
يضحكون الي الالتراس للاسف للان عموته. اكبر من نادي الوداد .... لكن سياسة كبش الفداء. تربينا عليها ... استمر في اكاديبك. يا ناصيري واضحك علي الشعب
نصيحة للمدرب لن تكون أعز علينا من إلزاكي لكن ضحينا به في الوقت المناسب. فنصيحتي ادهب للخليج او للغرب او. روسيا او الصين ربما يقدرون موهبتك وعملك اما وطني الحبيب فهو ينخره الفساد .... لك الله يا وطني ...
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9
10 - فريق هاوى الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:21
فريق الوداد هاوى مستواه ضعيف.فريق الأهلى كان أحسن منه بكثير غير الزهر. وليس له لعبين لديهم مستوى دولى.وبطولتنا ليست أحترافية غير تنكذب على رسنا.ورئيس الفرقة عندنا هو مول اشكارة.
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3
11 - zaid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:22
هي جميع مكونات الفريق غادي تبدل اوصافي حتى الرءيس بدلوه حتى هوا
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4
12 - Ziryab الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:24
المدرب الذكي هو الذي يتوقف عندما يصل للقمة و يترك انطباعا حسنا عند أنصارالفريق و المتتبعين و يفتح له آفاق للتعاقد مع فرق كبيرة و براتب أفضل.
مثلا هنري مشال فاز بألقاب عديدة مع فرق مختلفة. و في كل مرة يغادر في أوج عطائه. حتى إذا أخفق مع فريق جديد فذلك لن يؤثرعلى سيرته مقارنة مع إخفاقه مع نفس الفريق الذي أوصله للقمة. لأن في هذه الحالة قد يفسرنجاحه بضربة حظ. أما إخفاقه مع فريق جديد فيمكن تفسيره بعوامل خارجة عن إرادته كالتسيير و ظروف العمل و الجمهور و مستوى اللاعبين... إلخ. وبالتالي يحافظ على رصيده رغم الإخفاق.
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0
13 - عماد الدين الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:26
الحسين عموتة مدرب عظيم مستواه لا يجب أن ينحدر لتدريب لاعبين غير منضبطين أنا كان على عموتة تقديم استقالته لأن اللاعبين سواء في الرجاء أو الوداد غير منضبطين وغير محترفين إن لم نقل أغلب لاعبي البطولة.
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0
14 - هارون الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:27
بالأمس القريب كان الكل يطبل ويغرد لعموتة واليوم يتم الاستغناء عنه ياللعجب عموتة عمل ما لم يستطعه مدرب وطني ولا أجنبي مر بتاريخ الوداد وهانحن نكافؤه على ما بدله من أجل الفريق وسمعة الكرة الوطنية بالاستغناء عن خدماته إوا شوفوا لكم مدرب أجنبي يجني من ورائكم اموالا طائلة دون تقديم أي نتيجة سوى أنه من أبناء عيسى
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1
15 - حسن الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:29
اسهل ما كاين هي اقالة المدرب نريد ان نعرف لمادا قبل الرئيس اللعب و الفريق ينقصه 6 لاعبين مع الفريق الوطني وقانون الجامعة واضح في هادا الباب..و في نظري ليس المدرب وحده المسؤول عن الهزائم فهناك اشخاص اخرون لا نراهم الا في السفريات والحفلات وعند تسليم الجوائز
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0
16 - البعمراني الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:29
لازلت اتذكر ايام اشرف طاليب على الوداد خرج بعض الناس يقولون الوداد اكبر من طاليب كلنا نعرف ان غورديولا اول فريق اشرف عليه هو البارصا بدون ان تكون له اية تجربة فهل الوداد اكبر من البارصا
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0
17 - وداد 1900 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:35
النتائج التي حققها المدرب المقتدر عمومة لم ولن تعاد ابدا.. تريدون الفريق في القمة كل سنة وهذا خطا في ظل العقلية الهاوية.. والمشكل انهم يقارنون انفسهم بريال مدريد وغيره.. لا مجال للمقارنة.. اكيد سياتي اليوم الذي ستندمون فيه على ايام عموتة.. الغرور لايفيد في شيء.. رحم الله من عرف قدره.. كل الفرق العالمية تمر من هزات وسنوات فراغ..من كان يقول ان ايطاليا لن تتاهل إلى كاس العالم.. هي لعبة كرة القدم ياناس وانتم اعتبرتموها غير ذلك وحرفتم اهدافها النبيلة.. حتى انجازات الفرق المغربية التي وصلت إلى العالمية لاتعترفون بها..
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18 - SS NAZI الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:38
عموتة من نهار قال تكلم بلغة القوران و هو اللور اللور
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19 - kim الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:40
Même s'il nous a rapporté cette sacrée coupe mais sa vision des matchs est très limitée , ses changements sont hasardeux et ses choix techniques sont insatisfaisants . il a fait confiance aussi a des joueurs amateurs ( khadrouf , hajhouj , daho , aoulad ... ) .Comment apprendre a un joueur censé être professionnel faire un bon contrôle de balle , faire un pressing , faire une passe normale ( je ne parle pas de faire une passe décisive) ou mettre un ballon dans le filet . Ces joueurs qui n'honorent pas le maillot du wydad et ne respectent pas son histoire , il faut les mettre a la porte . il est temps de faire le grand ménage . ils jouent sans âme et sans respect pour le grand public qui se déplacent avec eux partout . en plus ça se voit que c'est exprès ( nakaba ) pour cumuler plusieurs défaites de suite et le mettre dehors .
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20 - سلاوي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:45
سبعة اطر دفعة واحدة .حتى طبيب الفريق والمعد البدني والمدلك ...هاذي شي تقويسة ...من الرجاء ههههههه
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