نادي الوداد البيضاوي يقيل مدربه الحسين عموتة

هسبورت من الرباط*

أقال فريق الوداد البيضاوي مُدربه الحسين عموتة من الإدارة الفنية بعد النتائج السلبية التي حصدها في الآونة الأخيرة، كانت آخرها الهزيمة السادسة في البطولة، أمس الاثنين، ضد الكوكب المراكشي.

وأكد الوداد، في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه "على إثر النتائج الأخيرة للفريق الأول لنادي الوداد الرياضي تم عقد اجتماع طارئ، بتاريخ 9 يناير 2018، ترأسه الرئيس سعيد الناصري"

"خلال هذا الاجتماع، تم تقديم الشكر الجزيل للإطار الوطني القدير الحسين عموتة على مسيرته الموفقة خلال فترة استثنائية قاد خلالها، رفقة طاقمه، نادي الوداد الرياضي إلى التتويج بلقب البطولة التاسع عشر في تاريخ النادي، وكأس عصبة الأبطال الأفريقية 2017، وكذلك المشاركة في كأس العالم للأندية 2017"، يورد المصدر.

ونص البلاغ على أنه "تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على التقدير الكبير الذي تكنه جميع مكونات النادي للمدرب الحسين عموتة، وجميع أعضاء الطاقم التقني والطبي المرافق له. وتم بعد نقاش مستفيض اتخاذ قرار بإنهاء مهمة كل من عموتة والمدرب المساعد رشيد بنمحمود، والمعد البدني عبد اللطيف لفتوح، ومدرب الحارس عبد العزيز أمدوي، وطبيب الفريق علاء الدين الرحالي وأخصائي الترويض والعلاج الطبي محمد مساعد، ومدلك الفريق التجاني مكاكي".

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