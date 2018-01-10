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كُتّاب وآراء
أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي
أَدار أمين باسي، متوسط ميدان "نانسي" الفرنسي، ظهره للمنتخب المغربي الأولمبي وقرّر اللعب لمنتخب فرنسا لأقل من 23 سنة، بعدما مثّل "أسود الأطلس" في وقت سابق.
وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن باسي رفض الانضمام إلى المنتخب الأولمبي المغربي في المعسكر الذي يخوضه في بوركينافاسو، إذ لا يريد مواصلة اللعب في هذه الفئة ويشترط إلحاقه بالمنتخب الأوّل الذي تأهّل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، وإلا سيختار منتخب فرنسا في هذه الحالة.
وأكّدت المصادر أن باسي لم يعد يرغب في البقاء مع المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، ويحاول الآن إقناع "مدرّب الديكة" لهذه الفئة، انتقاما من الجامعة الملكية لكرة القدم التي رفضت تصعيده إلى المنتخب الأوّل إلا بالاستشارة مع الناخب الوطني هيرفي رونار.
وخاض أمين باسي مباراتين وديتين بقميص "أشبال الأطلس" خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ واجه كلا من منتخب إيطاليا في مدينة "فيرارا" ومنتخب فرنسا الأولمبي.
ويخوض المنتخب المغربي الأولمبي معسكرا إعداديا في بوركينافاسو بحضور محترفين اثنين فقط، هما المهاجم جاكي من "نيور" الفرنسي والمدافع الكواكبي من ""بولونيا الإيطالي.
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تعليقات الزوّار (20)
المغرب للمغاربة الابرار الشجعان الذين يجري في دمهم الروح الوطنية، كما نتمنى لك التوفيق مع المنتخب الفرنسي.
من يريد ان يدافع على راية وطنه ليس له شروط
فهذا الاعب يريد الضهور في المونديال فقط ليرفع اسهمه وذالك على حساب الاعبين الذين قدموا كل جهدهم للوصول الى المونديال
هكذا هو حال الاعبين المذ بذبين لا ينضرون الا الى مصالحهم فمصيرهم هو مصير الحدادي الذي وجد نفسه لا ينتمي الا اي منتخب
ارجو ان ترفضه الجامعة كليا وتصرف عنه النضر
إهجروا المقاهي وارجعوا إلى المدارس وتكونوا مجتمع إحترام، إنتاج، وتقدم قبل كل شيء.
هذا ما يسمى العقل السليم