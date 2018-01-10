أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي

هسبورت - محمد فنڭار*

أَدار أمين باسي، متوسط ميدان "نانسي" الفرنسي، ظهره للمنتخب المغربي الأولمبي وقرّر اللعب لمنتخب فرنسا لأقل من 23 سنة، بعدما مثّل "أسود الأطلس" في وقت سابق.

وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن باسي رفض الانضمام إلى المنتخب الأولمبي المغربي في المعسكر الذي يخوضه في بوركينافاسو، إذ لا يريد مواصلة اللعب في هذه الفئة ويشترط إلحاقه بالمنتخب الأوّل الذي تأهّل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، وإلا سيختار منتخب فرنسا في هذه الحالة.

وأكّدت المصادر أن باسي لم يعد يرغب في البقاء مع المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، ويحاول الآن إقناع "مدرّب الديكة" لهذه الفئة، انتقاما من الجامعة الملكية لكرة القدم التي رفضت تصعيده إلى المنتخب الأوّل إلا بالاستشارة مع الناخب الوطني هيرفي رونار.

وخاض أمين باسي مباراتين وديتين بقميص "أشبال الأطلس" خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ واجه كلا من منتخب إيطاليا في مدينة "فيرارا" ومنتخب فرنسا الأولمبي.

ويخوض المنتخب المغربي الأولمبي معسكرا إعداديا في بوركينافاسو بحضور محترفين اثنين فقط، هما المهاجم جاكي من "نيور" الفرنسي والمدافع الكواكبي من ""بولونيا الإيطالي.

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