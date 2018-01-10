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الرئيسية | رياضة | أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي

أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي

أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي
هسبورت - محمد فنڭار*
الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:15

أَدار أمين باسي، متوسط ميدان "نانسي" الفرنسي، ظهره للمنتخب المغربي الأولمبي وقرّر اللعب لمنتخب فرنسا لأقل من 23 سنة، بعدما مثّل "أسود الأطلس" في وقت سابق.

وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن باسي رفض الانضمام إلى المنتخب الأولمبي المغربي في المعسكر الذي يخوضه في بوركينافاسو، إذ لا يريد مواصلة اللعب في هذه الفئة ويشترط إلحاقه بالمنتخب الأوّل الذي تأهّل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، وإلا سيختار منتخب فرنسا في هذه الحالة.

وأكّدت المصادر أن باسي لم يعد يرغب في البقاء مع المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، ويحاول الآن إقناع "مدرّب الديكة" لهذه الفئة، انتقاما من الجامعة الملكية لكرة القدم التي رفضت تصعيده إلى المنتخب الأوّل إلا بالاستشارة مع الناخب الوطني هيرفي رونار.

وخاض أمين باسي مباراتين وديتين بقميص "أشبال الأطلس" خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ واجه كلا من منتخب إيطاليا في مدينة "فيرارا" ومنتخب فرنسا الأولمبي.

ويخوض المنتخب المغربي الأولمبي معسكرا إعداديا في بوركينافاسو بحضور محترفين اثنين فقط، هما المهاجم جاكي من "نيور" الفرنسي والمدافع الكواكبي من ""بولونيا الإيطالي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مراركي الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:33
سير أولدي الماء والشطابة حتال فرنسا
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80
2 - رضوان الفتحي الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:40
اذهب للعب للمنتخب الفرنسي لاننا لسنا في حاجة ماسة إليك، ليكن في علمك ان المنتخب المغربي يحب اللاعب الذي تتوفر شروط المواطنة الحقيقية والذي يحب بلده ومواطـنـيـه وليس العكس، نحن لسنا شياطة ديال فرنسا يا ابني العزيز الله ايعاونك على اقولباتك.
المغرب للمغاربة الابرار الشجعان الذين يجري في دمهم الروح الوطنية، كما نتمنى لك التوفيق مع المنتخب الفرنسي.
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44
3 - اسامة براطو الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:41
استغرب للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها تنبش في دول أوروبية ترعرع فيها و كبر فيها و تعلم فيها لعب كرة القدم ان ينضم للنخبة بكل سهولة اعلموا أن كل من ولد خارج المغرب يعتبر ابن البلد المولود فيه فهم يقضون فقط العطلة في المغرب لا حقوق لهم و لا وجبات
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-28
4 - ZIAD الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:42
Bon débarras.Il n'a rien prouvé pour l'instant et il son club Nancy est très mal classée en 2ème division
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12
5 - Moncef الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:42
سير أ ولدي تلعب مع قرانك المنتخب المغربي الأول صعيب عليك، أجي وسير تلعب كأس العالم الناس دمرات عليها وأنت باغيها باردة ؟ سير مصيرك إنشاء الله كمصير منير لحدادي
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47
6 - hassan الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:43
الما والشطابة . رآه وخا لمغاربة كاعين على الوضعية بصفة عامة ميشرفناش أصلا واحد بحالك يلعب للمغرب ،والله يوفقك بعيد علينا
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29
7 - هشام الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:47
ذاك شأنه،فليختار ما أراده...و لكن أن تضع شروطا من قبيل الحاقك بالفريق الأول أو أن تلعب مع المنتخب الفرنسي هذا يبين أنه يمتلك عقلية هاوية . كما قال صاحب التعليق الأول الما و الشطابة حتى القاع البحر.
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27
8 - كوايري الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:48
نتكلم هنا عن لاعب ليس من مستوى ميسي ولا رونالدو، على الجامعة قطع التواصل مع هذا النوع من الاعبين الذين يأيتون بشروط ويهددون ويراوغون، اللعب للمنتخب سواء الشبان ام الكبار قضية اختيار تبقى في يد المدرب وليس للاعب مهما كان وزنه تدخلا فيها.
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22
9 - Abdellatif الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:52
اسلام عليكم

من يريد ان يدافع على راية وطنه ليس له شروط
فهذا الاعب يريد الضهور في المونديال فقط ليرفع اسهمه وذالك على حساب الاعبين الذين قدموا كل جهدهم للوصول الى المونديال
هكذا هو حال الاعبين المذ بذبين لا ينضرون الا الى مصالحهم فمصيرهم هو مصير الحدادي الذي وجد نفسه لا ينتمي الا اي منتخب
ارجو ان ترفضه الجامعة كليا وتصرف عنه النضر
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14
10 - Hassan الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:00
كان عليك أن تطلب اللعب للمنتخب الأول الفرنسي يامين باسي الناخب الوطني هو الدي يطلبك ليس انت اضحكتنا ياباسو
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9
11 - ANWAR الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:03
يبدو أن هذا الشاب لم يسمع بقصة منير الحدادي،أنا شخصيا لم أسمع به،حتى إنه يلعب بالدور التاني الفرنسي،المنتخب لمن يستحقه هناك لاعبين في الليغا الإسبانية والكلشيو الإيطالي ينتضرٌون فرصتهم في صمت.
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14
12 - simple opinion الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:04
ومن يكون هدا الاعب المغموراللدي يشترط هاته الشروط الغير القابلة للتنفيد ايظن نفسه فلتة من فلتات الزمان ام عملاقا من عمالقة الكرة المستديرة ام انه يظن نفسه :( ميسي_مارادونا-رونالدو- فولي ) ام يظن نفسة قادر علئ منافستهم ومقارعتهم ندا بند لا ياني رحم الله عبذا او امرئء عرف قيمته وعرف حق قدره و كفئ................................................................!
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7
13 - مريريكشي الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:15
اتركوه ولا تهتموا بأمره ، وسوف ياتي يوما يبحث على موقع قدما ذاخل المنتخب الوطني لكرة القدم الثاني ولم يجد من يلتفت لأمره.
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7
14 - عنتر الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:21
الماء و الشطابة حتا قاع البحر الميت
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4
15 - مغترب الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:25
من خلال التعاليق بانليا كلشي شاعل وكالعادة عقلية الاقصاء و عدم الرحمة ديما مسيطرة!نخدمو عقلنا شويا لاعبين بحال هادو شنو خسرت عليهم الجامعة و البلاد؟والو تاسنتيم!ماتنسالوهم والو غير الخير و الإحسان!إذن الا بغاو يلعبو مع المنتخب مرحبا والا مابغاوش هما أحرار سالات القصة!وهادي غير لعبة!الخائنين ديال بصح هما للي تياكلوليكم رزقكم!والجامعة خصها تحشم هادي سنين و الكرة الوطنية إلى الوراء.
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5
16 - إختيار الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:51
إتقوا اللّٰه في إختيار شخصي للآخر....
إهجروا المقاهي وارجعوا إلى المدارس وتكونوا مجتمع إحترام، إنتاج، وتقدم قبل كل شيء.
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3
17 - سميرة الكفيفة وأفتخر الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:56
ألى صاحب التعليق 15 أحسنتْ
هذا ما يسمى العقل السليم
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3
18 - عبد الحكيم الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:02
لولا ابناء الجالية المغربية التي كونتهم المدارس الكروية الاجنبية.لكان مستوى المنتخب المغربي ليس بافضل حال من السوداني او الموريتاني.واتعجب من المعلقين الذين يعانون من متلازمة الكبر و داء الهبل و التخلف الفكري.و سب اللاعبين المغاربة الذين يرفضون اللعب مع المنتخب او يختارون منتخبات دول الاقامة.فالقول "ممحتاجينش ليك و الما والشطابة"هذا ادعاء فارغ لا اساس له.ولا يحتاج الى دليل.فمستوى البطولة و المنتخب المحلي.اكبر دليل على حاجاتنا الماسة للاعبين ابناء الجالية و التزلف اليهم ليدافعوا عن قميص القومي.رغم ان عدد منهم يفعل ذلك حبا في بلده الاصلي.واما المغرب لا فضل له لا على ابائهم المهاجرين الذي يساهمون في ملئ الخزينة بالعملة الصعبة و استثمار اموالهم هنا.ولا على ابنائهم التي لم ينفق عليهم القطاع الرياضي سنتيما واحدا في تكوينهم.وكل الملايين التي ياخذونها حلال عليهم.فلولاهم لافتضحنا ليس في الكرة فقط بل في كل الرياضات الاخرى.وهذا اللاعب مستواه افضل بكثير ممن تتم المناداة عليهم.والذين لا يقدمون ادنى اضافة للمجموعة.فالمحسوبية والرشوة و الاقصاء.منتشرة في كل المجالات وليس فقط في الادارة.فكفا تطبيلا
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2
19 - سعيد الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:21
أنا لا أتفق معك ولكن أش طلع لينا من اللاعبين لخرين غير راه راه كلشي كيشوف غير في راسو والسلام عليكم
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-2
20 - Moncef الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:22
يا السي المغترب واشنو خسر المغرب على بنعطية وزياش وحريث وأمبرابط والمحمدي وبوفال ودرار وووووالقائمة طويلة، كن الدينا على هضرتك راه خاص ميسي يلعب لإسبانيا الي عالجاتو وخسرات عليه الزبابل ديال الفلوس ماشي الأرجنتين. هي مسألة الوطنية ،حب الوطن الأصل وليس حب المادة، أما صاحب التعليق 16اختيار ومنين عرفتينا تنجلسو في المقاهي حتى نهجروها ؟ وما أدراك أنت بالمستوى الدراسي لأصحاب التعاليق؟ لكن تعليقك يوضح مستواك أنت ( إهجروا المقاهي وارجعوا إلى المدارس وتكونوا مجتمع إحترام، إنتاج، وتقدم قبل كل شيء) أسوب ركيك
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