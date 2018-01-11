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الرئيسية | رياضة | تعديل مواعيد التباري الإفريقي لأندية كرة القدم

تعديل مواعيد التباري الإفريقي لأندية كرة القدم

تعديل مواعيد التباري الإفريقي لأندية كرة القدم
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 11 يناير 2018 - 14:05

قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال اجتماع لجنتها التنفيذية بالدار البيضاء، تغيير مواعيد البطولات الإفريقية للأندية.

وقالت الكنفدرالية، في بيان، إنه تقرر تنظيم بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريق في الموسم المقبل، بداية من دجنبر 2018 وإلى غاية ماي 2019، على أن تبدأ البطولتان سنة 2019 في شتنبر وتنتهي في ماي.

كما أعلنت "الكاف" أنها ستقوم اعتبارا من العام الحالي بسداد كل المستحقات المالية، وبشكل مباشر، لفائدة الحكام المختارين لإدارة مباريات البطولات الإفريقية.

وأشار الإطار نفسه إلى أن هذا القرار من شأنه تقليص العبء المالي على الاتحادات الوطنية، وحل الإشكالات ذات الصلة، لكونه سيزيل الشكوك بين الاتحادات الوطنية والحكام.

كما قررت الكنفدرالية توفير أداة "فيلدويز"، وهي تكنولوجيا لمراقبة أداء لاعبي المنتخبات الإفريقية الخمس المتأهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، على أن يتم توفيرها أيضا للاتحادات الإفريقية الـ49.

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