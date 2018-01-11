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الرئيسية | رياضة | البارصا تودع ماسكيرانو وترحب بييري مينا

البارصا تودع ماسكيرانو وترحب بييري مينا

البارصا تودع ماسكيرانو وترحب بييري مينا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 11 يناير 2018 - 12:40

توصل ناديا برشلونة وهيبي فورتشن الصيني لاتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو من صفوف الفريق الكتالوني إلى الفريق الآسيوي مقابل 10 ملايين يورو، بحسب ما كشفته اليوم تقارير اخبارية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية أن إبرام صفقة المدافع الكولومبي ييري مينا قادما من بالميراس البرازيلي، مقابل نحو 12 مليون يورو، ساهم في التوصل للاتفاق بشأن ماسكيرانو.

وأضاف المصدر الكتالوني أن برشلونة قد يعلن رسميا عن رحيل ماكسيرانو الاثنين القادم، لينهي بذلك مفاوضات امتدت أكثر من اللازم في هذا الخصوص.

جدير بالذكر أن ماسكيرانو، 33 عاما، كان قد انضم إلى برشلونة عام 2010 قادما من ليفربول الإنجليزي.

من جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة أن توصله لاتفاق مع بالميراس البرازيلي لضم مدافعه الكولومبي ييري مينا قد تم مقابل 11.8 مليون يورو.

وأفادت البرصا أن مينا (23 عاما) سيوقع عقدا مدته خمسة مواسم، حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى ما يتبقى من الموسم الحالي. ويضم العقد شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد الحكيم الخميس 11 يناير 2018 - 13:53
هذه هي سنة الحياة.ماسكيرانو كان مدافعا عظيما و لاعب متفاني و خلوق.قدم مايمكن ان يقدمه للبارصة.وجاء وقت الرحيل لتجديد روح الفريق.وليس كما يفعل دون كيشوت دي لا مدريد الذي مازال يصر على انه الافضل في العالم.
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