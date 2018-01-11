أموال التتويج الوطني والإفريقي تغيب عن عموتة

هسبورت - محمد أمين متبار*

عَلمت "هسبورت" من مصادر مطّلعة أن الإطار الوطني الحسين عموتة، المدرب السابق للوداد البيضاوي، لم يتسلّم مكافأة الظفر بدرع الدوري المغربي الموسم الفارط، كما لم يتسلم مكافأة نيل دوري أبطال إفريقيا، في نونبر الماضي، عقب تجاوز فريق الأهلي المصري في المباراة النهائية.

وأكّدت المصادر ذاتها أن عموتة، وعلى خلاف لاعبي "الفريق الأحمر"، لم يستلّم مكافآت تدرّج الفريق في منافسات "العصبة الإفريقية"، التي حسمها الفريق لصالحه بعد 25 سنة من الانتظار، إضافة إلى المستحقات المالية الخاصة بإحراز لقب الدوري، مشيرة في الآن ذاته إلى أن المدرّب لم يكن يعطي أولوية للمسائل المادية في علاقته مع إدارة النادي.

وعن تفاصيل الانفصال عن المدرّب السابق للسد القطري والفتح الرياضي أوضح المصدر ذاته أن إدارة الوداد البيضاوي ملزمة بأداء الرواتب المتبقية في العقد الذي كان يجمعها بالحسين عموتة، أي الرواتب الخاصة بالشهور الستّة المقبلة، مردفا "تعاقد الطرفين كان ينص على أن الجهة التي تبادر لفسخ العقد تتحمّل أداء الشرط الجزائي الذي هو عبارة عن الرواتب المتبقية من مدّة العقد".

وأنهى سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، أول أمس الثلاثاء، رسميا علاقة المدرّب حسين عموتة بالفريق "الأحمر"، معلنا عن فك ارتباط النادي بالطاقم التقني الحالي الذي يقوده الإطار الوطني، مرجعا ذلك إلى الظروف التي بات يعيشها الفريق، في إشارة إلى النتائج السلبية التي حقّقها في الآونة الأخيرة.

وأشار بلاغ الوداد البيضاوي إلى أن النتائج السلبية التي حصدها الفريق في الآونة الأخيرة كانت وراء عقد اجتماع طارئ برئاسة سعيد الناصيري، وتقرّر الانفصال عن الطاقم التقني بأكمله والمكوّن من المدرّب الحسين عموتة والمدرّب المساعد رشيد بنمحمود، وباقي الطاقم.

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