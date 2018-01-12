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كُتّاب وآراء
عقاب للدولي المغربي أمين حارث بـ"متجر شالكه"
بالرغم من تألق أمين حارث مع فريقه شالكه الألماني، واعتباره بطلًا من قبل الكثيرين بعد التعادل المثير 4-4 أمام بوروسيا دورتموند، أقدم المدرب دومينيكو تديسكو على معاقبته بسبب مخالفات انضباطية.
أمين حارث ذو الـ20 عاما، الذي تألق وساعد فريقه في احتلال المركز الثاني في سبورة الترتيب المؤقت للدوري الألماني، ارتكب عدة مخالفات انضباطية، ولم يجامله المدرب تديسكو حين وقع عليه عقوبة.
وفي العادة تكون العقوبة غرامة مالية؛ لكن تديسكو اختار شكلًا آخر حين أجبر اللاعب الدولي المغربي على العمل في محل بيع الأدوات الرياضية للجماهير بالنادي، حيث قام بمساعدة البائعين والعمال في المخازن.
كما عاقب تديسكو، بجانب حارث، اللاعب ويسترن ماك كيني وزميله فرانكو دوسانتو، وقام الثلاثي بـ"العمل العقابي" في وقت الراحة.، حيث برزوا دون ضيق، وأدوا مهامهم على أكمل وجه، حسب ما نقل موقع "سبورت بوزر".
وقال المدرب تديسكو إنه اختار هذه العقوبة لمن خالف قواعد الانضباط، كالقدوم متأخرا إلى حصص التدريب، لكي يجعل اللاعبين يقتربون أكثر من المشاريع الخيرية.